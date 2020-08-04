Бобровский крутился как белка в колесе! Но «Флорида» безнадёжна в плей-офф

Он лучший игрок команды и единственный, кто борется до конца. Но один в поле не воин.

Второй матч в серии до трёх побед – определяющий. Конечно, прошло немало лет с тех пор, когда в НХЛ последний раз проводили такие серии, но историческая статистика говорит, что отыграться с 0-2 практически нереально, это такая же глубокая яма, как 0-3 в обычной серии до четырёх побед.

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У «Флориды» нет вариативности в воротах, но Сергей Бобровский здорово провёл первую встречу и совершенно не виноват в том, что его команда проиграла. К нему сейчас приковано огромное внимание – после неудачной регулярки игроку с зарплатой $ 10 млн в год точно бы не простили провал ещё и в плей-офф. В воротах «Айлендерс» второй раз подряд вышел Семён Варламов. В первой игре ему не пришлось делать ничего особенного. Он бы, может, и был бы рад, но полевые нивелируют практически любые опасные моменты у его ворот, да и атака «Флориды» предстала непривычно беззубой.

Проблема «Флориды» — не Бобровский. Какие к нему вопросы, если его команда не забивает? Российский вратарь готов тащить, дело за атакой.

«Флорида» сделала выводы и с первых же минут показала совсем другой настрой, и, что самое важное – начала грызть лёд и продираться к воротам «Айлендерс». И даже из меньшинства смогла извлечь дивиденды – вместо того, чтобы согнуться под давлением соперника, Колтон Севьюр убежал в контратаку и заработал для своей команды большинство. Технически его не удалось реализовать, но уже после выхода пятого полевого забил Майк Хоффман. У Варламова не было ни одного шанса увидеть бросок – перед ним выстроились сразу трое игроков.

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С этого момента «Айлендерс» включились на полную катушку и захватили инициативу, но Бобровский стойко держал оборону. Кажется, Сергей вернулся в форму двукратного обладателя «Везина Трофи» и крутился как белка в колесе. В одном из эпизодов он сделал три фантастических сейва за каких-то пару секунд.

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Во втором периоде «Флорида» всё-таки прогнулась. С характером у «Айлендерс» всё в порядке, и только они нарастили обороты, как у соперника обнажились застарелые проблемы в обороне. Они хватают необязательные удаления, систематически забывают накрывать нападающих на пятачке, такая игра – точно не рецепт для победы. Два игрока «Флориды» запутались друг в друге, оставили неприкрытым пятачок, и Мэтт Мартин всё-таки пробил Бобровского.

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Ничейный счёт продержался недолго, Брок Нельсон сфолил на Александре Баркове, и тот самолично наказал соперника. Выиграл вбрасывание, а через несколько секунд нанёс лазерный бросок, которого Варламов снова не разглядел из-за трафика. Но второй гол снова не придал «пантерам» никакого импульса, зато, кажется, ещё больше завёл «островитян».

Как бы ни старался Бобровский, какие бы чумовые спасения ни делал (а их сегодня было много и на любой вкус – выходы один на одного, броски после поперечных передач, выстрелы в упор и так далее), в итоге дрогнул и он. Сначала пропустил в домик в меньшинстве от Райана Пулока, а затем был застигнут врасплох Джорданом Эберле. Нападающий остановился, поменял угол обстрела, Бобровский потерял ворота и даже не дёрнулся, когда шайба залетела в сетку.

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В этой серии от него требуется не просто показать свой высокий уровень, а спасать в безнадёжных ситуациях и «красть» матчи. Не потому что иначе его сделают крайним (давайте признаем, пока что Сергей – лучший игрок команды), а потому что «Флориде», похоже, по-другому никак не выиграть. В третьем периоде Эберле сделал дубль, этот гол отлично описывает всю серию. Большинство «Айлендерс», Эберле вольготно расположился у штанги. Бросок, и шайба, которая шла мимо, рикошетит от ноги нападающего в ворота. И что тут можно сделать? «Айлендерс» играют чётко и без страха, «Флорида» пасует перед напором и ничего не хочет.

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Похоже, «пантеры» уже могут собирать вещи и начинать думать о следующем сезоне. Жаль только Бобровского, который старается один за всех. Но один в поле не воин.