Проблема «Флориды» — не Бобровский. Какие к нему вопросы, если его команда не забивает?

Перед рестартом сезона НХЛ больше всего беспокойств во «Флориде» вызывал Сергей Бобровский. Вратарь, подписавший огромный контракт с «Пантерз» прошлым летом, ни на йоту не был похож на двукратного обладателя «Везина Трофи» и человека, который в одиночку вытаскивает матчи. Масла в огонь подлила и товарищеская игра с «Тампой», в которой Бобровского буквально разорвали на части, пробив пять раз. Начался плей-офф, и Бобровский преобразился, обнажив другие проблемы «Флориды».

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«Боб был очень хорош, но «Айлендерс» добились того, что это не имело значения»

Бобровский ещё не вышел на свой прежний уровень, но первая игра показала, что он уже близко – если бы не он, счёт был бы гораздо крупнее. Да и в пропущенных шайбах его вины нет – в первом голе провалилась оборона – сначала потеряли шайбу, потом не втроём не удержали Пажо. Во втором голе Бобровскому закрывал обзор собственный защитник. Даже топовый вратарь бессилен, когда у команды нет ни обороны, ни (в данном случае это важнее) атаки. Бобровский был готов, что помощи от защиты можно не ждать, но куда делось нападение? Один гол за две игры (учитывая выставочный матч) – это явно не то, чего ждали от Баркова, Юбердо, Хоффмана и Дадонова. В регулярке «пантеры» входили в топ-10 лиги по количеству голов, бросков и реализации большинства, но сегодня их переиграла и едва не перебросала команда, которая во главу угла ставит оборону и рассчитывает использовать немногочисленные шансы у чужих ворот.



«Айлендерс» сыграли ровно так, как должны были. У «Флориды» Бобровскому пришлось отдуваться за всех, и винить его за поражение не стал бы даже его самый ярый критик. «Бобровский провёл великолепный матч, сделал несколько важных сейвов, дал нам шанс чего-то добиться в этом матче», — сказал после игры тренер «пантер» Джоэль Кенневилль.



«Боб был очень хорош, но «Айлендерс» добились того, что это не имело значения. Сергей Бобровский был одним из игроков «Флориды», который мог стать решающим фактором в этой серии. И он был великолепен, спас ворота как минимум трижды, включая два опасных броска Брока Нельсона в последних двух периодах. Варламов тоже здорово сыграл, но «Пантерз» не создали практически ничего опасного, не считая невнятного отрезка от «Айлендерс» во втором периоде, когда они потеряли Джонни Бойчака.

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«Айлендерс» были сильнее за счёт тех же факторов, что прошлой весной позволили им всухую обыграть «Питтсбург». Они взяли не количеством голевых моментов, а качеством и своевременностью, выиграли в своём стиле против вратаря, который был на коне», — считает автор The Athletic Артур Стэйпл.

«У «Флориды» остаётся мало пространства для манёвра. Медленное начало (именно об этом они беспокоились перед серией) поставило крест на первом матче. Атаке потребовалось слишком много времени, чтобы войти в ритм, защита делала слишком много ошибок, и теперь «Флорида» находится в двух матчах от вылета.



Бобровский сыграл блистательно, сделал 26 сейвов, но «Айлендерс» достаточно всего одной или двух ошибок соперников, и они ими воспользовались. В первом матче этими ошибками стали неудачный выход из зоны и одно удаление. Такое отставание «Флорида» преодолеть не смогла», — отметил Дэвид Уилсон из «Майами Геральд».

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Надежды на атаку

Вторая половина матча чуть больше удалась «Флориде», но их соперник как никто другой умеет удерживать даже небольшое преимущество в счёте. Бобровский настроен оптимистично: «Думаю, это была хорошая игра. Серия долгая, до трёх побед. Мы знаем, что «Айлендерс» любят такие матчи, 2:1 – это их счёт. Проведём несколько собраний, тренеры внесут коррективы, будем работать».



Его партнёры тоже считают, что ещё не время для паники. «Во втором и третьем периоде мы играли хорошо, давили на соперника. Дальше нам надо играть так же, как во второй половине игры. Если мы разыграемся, всё будет в порядке. Мы воодушевлены. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но дальше всё будет лучше», — сказал капитан команды Александр Барков.

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«Боб сегодня был хорош, помог нам, удерживал дефицит в одну шайбу в третьем периоде. Мы давили, но не забили. Он будет хорош на протяжении всей серии, нам просто надо забивать. Мы сильно провели вторую половину встречи, до следующей игры два дня, нам надо сыграть так же здорово, как мы закончили сегодня», — заявил нападающий Джонатан Юбердо, который забил единственный гол.



«Флориде» будет крайне обидно проиграть, когда Бобровский делает всё возможное для победы. Пока надежды не потеряны, но второе поражение подряд «пантеры» точно не могут себе позволить. Им предстоит быстро понять, как продраться через неприступную оборону «Айлендерс». Потенциал для этого есть, дело за настроем.