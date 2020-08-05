«У «Рейнджерс» светлое будущее. Настало время Шестёркина и Панарина». Что пишут в Америке

«Даже Игорь Шестёркин не смог спасти «Рейнджерс». Вратарь новичок вызвал искру после того, как попал в состав в регулярном чемпионате. И хотя «рейнджеры» на протяжении двух периодов третьего матча серии были похожи на ту команду, дебюта Шестёркина было недостаточно, чтобы остановить «Каролину». «Синерубашечники» были сметены более опытной «Каролиной», и их пребывание в Торонто закончено. Как сказал главный тренер Дэвид Куинн, сегодня команда напоминала саму себя на протяжении двух периодов. Увы, это было слишком поздно.

Вторая половина сезона была обнадёживающей для молодой команды, и это даже позволило «рейнджерам» добраться до игр плей-ин. Команда старалась изо всех сил настроить своё нападение, но забито было лишь четыре гола в трёх матчах. «Мы пытались вернуть то чувство, которое было у нас до перерыва. Много работали, старались подготовиться как можно лучше. Честно говоря, то, что у нас получилось, — это полный отстой. Сейчас есть только ощущение пустоты», — сказал Мика Зибанеджад.



Шестёркин заменил Лундквиста и выглядел неплохо. Он сделал несколько отличных сейвов в начале третьего периода, это было до того, как «Каролина» прорвалась и сломала счёт 1:1. Понятно, что Дэвид Куинн просил большего от шестёрки ведущих нападающих, но всё пошло не по сценарию с самого начала, когда из строя в первой же смене стартового матча выбыл Йеспер Фаст. Вместо того чтобы открыть свой прежний ритм, в котором команда находилась до 11 марта, «рейнджеры» первыми вылетели из плей-офф», — отметил обозреватель New York Post Грег Джойс.

«Рейнджерс» и Панарин провалили плей-офф. От вылета не спас даже Шестёркин «Ураганов» было не остановить — соперника они просто не заметили.

«Быстрый вылет из плей-офф не стирает значительных успехов, которых достигли «рейнджеры» в нынешнем сезоне. Они превратились из команды, которая гналась за драфт-лотереей, в команду, которая участвовала в плей-офф. Но эта ситуация напомнила всем, что команде предстоит ещё многое пройти, прежде чем она станет претендентом на Кубок Стэнли. Поражение даёт «Рейнджерс» 12,5-процентный шанс на обладание первым выбором на драфте.



Увы, «Рейнджерс» даже отдалённо не напоминал ту команду, которая одержала 18 побед в 29 матчах после «подъёма» в состав Игоря Шестёркина. Изначальный план состоял в том, чтобы Игорь был в воротах с самого начала серии против «Каролины», и «рейнджеры» не были достаточно сильны психологически или структурно, чтобы справиться с этой проблемой. Было выявлено полное отсутствие глубины, равно как и отсутствие эмоциональной зрелости, но такие вещи случаются, когда основная группа хоккеистов впервые играет в плей-офф.

В матчах номер один и два у «рейнджеров» была словно стеклянная челюсть, они совсем не держали удар. Шатались на ногах, пока их снова не сбили, это было удивительно и разочаровывающе. Теперь будет очень интересно посмотреть, как руководство команды отреагирует на эти три проигранных матча. «Рейнджерс» не хватало структуры, не хватало жёсткости и цепкости, не было «наждака». Очевидно, что в течение пары лет у них будет открыта вакансия форварда в двух первых звеньях. Если они выиграют лотерею, то могли бы рассмотреть кандидатуру не Алексиса Лафренье, а Куинтона Байфилда.



В целом сезон получился неплохим. Они добились неплохого прогресса. Не заблуждайтесь, команда всё ещё в стадии перестройки. Эта серия стала холодным и жёстким напоминанием об этом. Наверное, всем нам это было необходимо», — написал другой автор NY Post, ветеран заокеанской спортивной журналистики Ларри Брукс.

Конец эпохи Лундквиста

Обозреватель The Hockey News Райан Кеннеди отметил, что знаменитый Хенрик Лундквист, вероятно, уже сыграл свой последний матч за «Рейнджерс», в составе которого доходил до финала и выигрывал «Везину».



«В последнем матче Король мог наблюдать за происходящим только со стороны. Но и его наследник не смог ничего противопоставить сопернику: «Каролина» в третий раз подряд победила «Рейнджерс» и выбила клуб из Нью-Йорка из плей-офф.



Хенрик Лундквист не стал причиной этих неудач. Но он проиграл дуэль Петру Мразеку в первых двух встречах. Теперь будущее за Шестёркиным. И не стоит придавать слишком большого внимания тому, что и россиянин выглядел слабее Джеймса Раймера, который прекрасно проявил себя в решающем матче. Шестёркин сделал что только мог, чтобы дать команде шанс зацепиться в серии. Но не получил никакой поддержки от нападения ньюйоркцев.



Это конец эпохи. Неизбежный. Лундквист провёл 129 матчей плей-офф подряд за «Рейнджерс». Когда он объявит о завершении карьеры, то его свитер должен быть поднят под своды арены. И даже такое окончание не должно что-то изменить. Мы увидим, как Шестёркин получит ещё один шанс отомстить за своё первое поражение в плей-офф, но это будет в будущем. Эта серия могла стать серией Лундквиста, но не стала. Да здравствует Король!» — отметил Кеннеди.

«В третьем матче серии многие игроки серьёзно прибавили. У того же Адама Фокса было намного больше возможностей атаковать чужие ворота. Крайдер опустился во второе звено, Панарина подняли в первое. Зибанеджад сыграл намного сильнее. Словом, во вторник у «рейнджеров» всё было иначе. Всё, кроме результата», — считает Колин Стивенсон из Newsday.



«После того как «рейнджеров» полностью переиграли в двух первых матчах серии, они действовали достаточно хорошо, чтобы выиграть третий матч. Но урок для молодой команды состоял в том, что в плей-офф нельзя опаздывать на вечеринку. Несмотря на все свои лучшие усилия, сезон закончился горьким поражением. Выиграв у «Каролины» все матчи в регулярном чемпионате, «Рейнджерс» сами стали жертвами «зачистки» в плей-офф.



Что касается Шестёркина, то он должен начать сезон-2020/2021 в качестве стартового вратаря, настало его время. «Каролина» ответила на смену голкипера у «рейнджеров» своей заменой, хотя Петр Мразек пропустил всего три гола за два матча. Как оказалось, сменщик Раймер может быть даже лучше стартёра. Впереди у нас несколько месяцев, чтобы оценить этот состав и понять, что нужно делать. На протяжении большей части сезона «рейнджеры» были самой молодой командой лиги, но нашли способ играть достаточно хорошо. 14 хоккеистов в возрасте 24 лет или моложе, 8 игроков в возрасте до 21 года — все они получили ценный опыт.

Посмотрите, какой звездой стал Зибанеджад. Посмотрите на то, что сотворил Артемий Панарин в своём первом сезоне за «Рейнджерс», от него будет зависеть игра команды в будущем. В следующем сезоне у нас будет ещё больше интересных хоккеистов, таких как Виталий Кравцов, Морган Бэррон и К'Андре Миллер. «Рейнджерс» нужно стать лучше, чтобы выйти на уровень, который позволит бороться за Кубок Стэнли, и в межсезонье команде предстоит сражаться уже с потолком зарплат. Но «синерубашечники» дали нам всё, что могли, чтобы мы чувствовали себя лучше в эти безумные времена. Их будущее выглядит светлым», — резюмировал автор Lohud Винс Меркольяно.