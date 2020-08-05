Двойной суперсейв «Каролины»! Ватанен рискнул здоровьем и отбил шайбу в стойке вратаря

«Рейнджеры» забили «Каролине» в двух первых матчах серии лишь три гола, но это не отпугнуло наставника «ураганов» Рода Бриндамора от эксперимента. Он заменил номинального стартёра Петра Мразека на бэкапа Джеймса Раймера, который доказал, что играет ничуть не лучше чеха.

Свой звёздный час Раймер поймал в концовке второго периода, когда хоккеисты «Рейнджерс» создали у его ворот несколько прекрасных моментов. Счёт был 1:1, до перерыва оставалось чуть более двух минут, и если бы «синерубашечники» в этот момент забили, то у них появлялся шанс избежать столь раннего вылета из плей-офф. Однако 32-летний канадец в воротах «Харрикейнз» имел на это свои планы, оставив молодую команду из Нью-Йорка ни с чем.

«Рейнджерс» и Панарин провалили плей-офф. От вылета не спас даже Шестёркин «Ураганов» было не остановить — соперника они просто не заметили.

Сначала пришлось капитулировать Брендану Лемье, который продрался между двух защитников, но не смог переиграть голкипера броском с неудобной руки. Шайба оказалась незафиксирована, и первым к ней снова успел Лемье, бросок которого опять был отражён — вратарю помог защитник Сами Ватанен. Финн рискнул здоровьем, принял шайбу на себя, отбив её плечом, находясь в «стойке» вратаря.

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После этого шайбу подобрал опытный защитник Брендан Смит, заметивший одиноко стоявшего на дальней штанге Филипа Хитила. Последовала точная диагональ на чеха, который бросал уже в пустой угол, но Раймер вытянул клюшку и снова отвёл угрозу. Парировать третий бросок от Джейкоба Трубы после таких геройств было уже не так трудно, и после того как эпизод закончился, Раймер заслуженно принимал поздравления от одноклубников.



«Это было очень интересно и весело. Парни бились, помогали мне, мы ожили в третьем периоде. Как оценю этот сейв? Наверное, он был чуть лучше, чем просто хороший», — скромно сказал Раймер после матча.