«Не связывайся со мной, или я дам сдачи». Дарси Такер напросился на жёсткий хит Ковалёва

Дарси Такера в НХЛ ненавидели до дрожи – он и сам признаёт, что был крысой, но именно этого требовала от него игра и тренеры. В кулачных поединках он чаще всего сходился с такими же провокаторами, но в марте 2006-го ему прилетело оттуда, откуда он вообще не мог ожидать. От Алексея Ковалёва.

«Я был «крысой» и вредителем». Откровения Дарси Такера, выбившего три зуба Павлу Буре Форвард ростом 178 см прославился как один из главных провокаторов НХЛ. Спустя время он рассказал о своих трюках.

Это был второй матч между «Монреалем» и «Торонто» за три дня, обе команды бились за попадание в плей-офф. Оба раза «Канадиенс» на голову разбили оппонента с общим счётом 11:3, и во второй игре команды, естественно, не любезничали друг с другом. Выставленные локти, тычки в спину, стычки вспыхивали на протяжении всего матча, достигнув кульминации в третьем периоде, который был полон драк. И вот за несколько минут до финальной сирены Такер проехался мимо Ковалёва и выставил ему в лицо кулак. Правда, не рассчитал траекторию, и удар пришёлся по касательной, но это сильно разозлило Ковалёва. Тем более что судьи не собирались реагировать на грязную игру Такера, и россиянин решил сам восстановить справедливость.

Ковалёв подхватил шайбу и сделал круг по чужой зоне. Но не для того, чтобы организовать гол, а чтобы поближе подобраться к Такеру. Он сделал вид, что потерял шайбу, и на полной скорости врезался в своего обидчика так, как не получилось у того самого – разбил локтем лицо и завалил на лёд.



Конечно, Такер это просто так не оставил, тут же вскочил и бросился на Ковалёва, но россиянин и тут не оплошал – это была его третья драка за карьеру в НХЛ (у Такера – 72-я), но он в ярости бросился на соперника. Нормально подраться им не дали – началась стычка стенка на стенку, и Такера с Ковалёвым просто прижали к борту.

Видео.

«Я ни о чём не жалею. Мне всё равно, если меня дисквалифицируют. Если они дисквалифицируют меня, а его не накажут, это будет цирк. Они не дали ему удаление, значит, они позволяют ему делать всё, что захочется. И что нам теперь, просто ждать и смотреть, пока они кого-то не травмируют? Я не собираюсь вот так это оставлять. Он пытался нанести мне травму, подловил хороший момент, но в итоге едва меня коснулся. Я же свой шанс не упустил», — говорил злой Ковалёв. Его не дисквалифицировали, как и Такера.



Такер заявил, что на самом деле хотел провести разрешённый силовой приём на Ковалёве, но затем передумал: «У меня была плохая позиция, я понял, что могу нанести ему травму, поэтому остановился на полпути. Возможно, я до него и дотронулся, но я не стал его хитовать, хотя мог бы». Какое великодушие!

В «Монреале» все поддержали поступок Ковалёва, а лучше всего его охарактеризовал тренер команды Боб Гейни: «Лучший твой защитник – ты сам, именно это и показал Ковалёв. Не связывайся со мной, или я дам сдачи. Думаю, это хорошая установка». Болельщики «Хабс» и сейчас с удовольствием вспоминают дерзкую месть Ковалёва как один из самых сладких моментов его карьеры в «Монреале».