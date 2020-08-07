Детский ляп и бесподобный сейв. Два видео с Бобровским, чётко отражающие его сезон

Перед «Флоридой» стояла архисложная задача – выиграть серию до трёх побед, проиграв первые два матча. В истории НХЛ это удавалось только нынешнему сопернику «пантер» — «Айлендерс», которые совершили камбэк с «Вашингтоном» в 1985 году.

«Флорида» победный состав менять не стала, у «Айлендерс» Барри Тротц внёс одно изменение – вместо Тома Кюнхакля в третьем звене появился Лео Комаров. «Островитяне» вышли на матч гораздо более заряженными, что подтверждала и статистика (14-6 по броскам за первые 20 минут).

Детский ляп

Несмотря на слабое начало, проблемы пришли, откуда не ждали. Сергей Бобровский в середине первого периода заснул и совершил кошмарный и необъяснимый ляп. Энтони Бовилье бросал с нулевого угла, из-за спины, с неудобной руки. Бобровский (да вообще любой голкипер) такие шайбы пропускать вообще не должен ни случайно, ни специально, вообще никак.

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Вскоре Бобровский едва не пропустил ещё, защитники помогли укротить шайбу на ленточке, но «Айлендерс» уже почуяли запах крови и полетели вперёд. В третьем матче россиянин не раз спасал партнёров, которые пропускали выходы два в одного, но сегодня он был бессилен. Барзал сделал выверенную передачу, Бовилье оформил дубль. Кошмарнее начала для «Флориды» нельзя было придумать.

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В этой безнадёжной ситуации оставалось надеяться только на большинство, которое у «Флориды» работает как часы. В этой серии чаще всего на реализацию им нужно не больше 20 секунд, вот и в этот раз разыграли как по нотам, наконечником выступил Хоффман.

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Бесподобные сейвы

После перерыва Бобровский окончательно забыл свою ошибку и включил режим супергероя. На него выпала огромная нагрузка – в атаке у «Флориды» вообще не получалось, в защите было как всегда не очень. Если кто-то и мог завести команду, то только он.



Второй период «островитяне» начали в большинстве и плотно насели на ворота «Флориды». Андерс Ли дежурил на пятачке и мог добивать шайбу в пустые ворота, но Бобровский совершил бесподобный сейв, а затем ещё один и не менее впечатляющий – на Барзале.

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На какое-то время это действительно помогло расшевелить «Флориду», но эта команда с потрясающим упорством продолжает сама себе вставлять палки в колёса. Барков мог забивать дважды, оба раза в пустые, но сначала Семён Варламов решил посоревноваться с Бобровским в эффектных спасениях, а затем ему помог Райан Пулок, успев сделать блок.

«Флорида» ─ «Айлендерс»: Варламов совершил отличный сейв во втором периоде

Мало того, что «пантеры» транжирили стопроцентные моменты, так ещё и удалялись в неподходящее время. Только в их игре появился огонёк, как Евгений Дадонов получил две минуты. Брок Нельсон забил точно так же, как недавно Хоффман – из правого круга вбрасывания в пустые ворота.

«Флорида» могла увеличить шанс на камбэк, если бы ушла на перерыв с дефицитом в один гол, но разбазарила своё большинство. Их главный козырь не сработал в самый нужный момент, а отыграть две шайбы за 20 минут и неуступчивых «Айлендерс» — задача для этих «пантер» почти невыполнимая. Третий период сенсаций не принёс, только пару голов «островитян» (один из них – в пустые ворота).



Последний матч Бобровского в этом году запомнится двумя моментами, которые чётко отражают его сезон. При ляпе он выглядел неуверенным и растерянным, как и в регулярке. И если сначала всё можно было списать на новую команду, к которой надо привыкнуть, и несуществующую оборону, то ближе к середине сезона стало ясно, что проблемы всё-таки в Сергее. Затем – чудесное преображение и чумовые спасения – это уже старый добрый Бобровский, двукратный обладатель «Везины» и один из самых дорогих вратарей лиги, который тащил всю серию и давал разобранной «Флориде» шанс на победу. Его сезон закончен, но будем надеяться, в новом чемпионате Бобровский будет давать больше поводов восхищаться, а не критиковать.