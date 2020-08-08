Будет пятый матч. И это тот случай, когда хочется, чтобы серия не заканчивалась.

Не нужно хоронить «Торонто»! Невероятное спасение от вылета за 23 секунды до конца

«Торонто» вёл со счётом 3:0 и не смог одержать победу — соперник выиграл в овертайме. «Коламбус» вёл со счётом 3:0 за четыре минуты до конца основного времени и не смог одержать победу — соперник взял верх в овертайме. Такими были сценарии третьего и четвёртого матчей в серии между «кленовыми листьями» и «мундирами». Серии, которая стала украшением квалификационного раунда за счёт своей непредсказуемости.

«Кленовым листьям» удалось перевернуть сценарий, который разворачивался на льду «Скотиабанк-Арены» менее, чем за 24 часа до четвёртой игры серии. Поверить в то, что подопечные Шелдона Кифа способны на это, было непросто, поскольку в концовке предыдущей встречи хоккеисты «Мэйпл Лифс» продемонстрировали полную бесхарактерность и отсутствие игровой дисциплины. Казалось, они уже готовы вылететь из плей-ин и покинуть «пузырь», благо, что многие игроки «Торонто» живут недалеко от стадиона и могут дойти до дома даже пешком.

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Однако ход самого матча сделал такое развитие событий и вовсе сказочным, поскольку к середине третьего периода «Коламбус» вёл в счёте с преимуществом в три шайбы и уверенно вёл матч к победной концовке. О том, как «эффективно» действовали «кленовые» при игре в собственной зоне, легко представить, посмотрев впечатляющий проход Пьера-Люка Дюбуа, который в одиночку прошёл всю площадку и беспрепятственно выдал голевой пас на Кэма Аткинсона.

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Дальний выстрел Владислава Гаврикова и дикая ошибка Моргана Райлли, приведшая к голу Буна Дженнера, позволили «Коламбусу» сделать счёт 3:0, и в том, что «Торонто» вылетит из плей-ин, в тот момент вряд ли сомневались самые отчаянные фанаты канадского клуба.

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До конца основного времени оставалось 4 минуты, и за это время «Торонто» успел воплотить в жизнь операцию по собственному спасению, вытащив, словно барон Мюнхаузен, самого себя за волосы. Сняв вратаря, «кленовые листья» устроили штурм ворот Элвиса Мерзликина, что завершилось шайбой Вильяма Нюландера, заброшенной с пятачка «с мясом».

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Через 39 секунд «Коламбус» не уследил за Джоном Таваресом, который на мгновение остался в одиночестве на дальнем пятачке и вторично пробил Элвиса. Играть оставалось ещё 3 минуты и 6 секунд, и столь быстрый голевой дуплет возродил у «Мэйпл Лифс» надежду.



Спасение состоялось после гола Зака Хаймана за 23 секунды до конца основного времени. Остон Мэттьюс смог вовремя сделать диагональ на дальнюю штангу, а Хайман благоразумно бросил в касание, не став тратить время на обработку.

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Встреча перешла в овертайм, где тот же Мэттьюс стал главным волшебником, а главным виновником неудачи «Коламбуса» может считаться капитан команды Ник Фолиньо. Он получил малый штраф за подножку на Райлли, был очень недоволен удалением, но доказать арбитрам ничего не смог. На скамейке штрафников он просил всего 10 секунд.

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После матча наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла в своей фирменной манере не стал ничего рассказывать репортёрам, вызвав шквал критики. «Я думаю, у вас уже есть ответ на этот вопрос. Я ничего не собираюсь объяснять», — сказал тренер.

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«Торторелла уже утомил. Сначала он кричит во время матча на таких игроков, как Дюбуа, чтобы они выкладывались при трудных обстоятельствах. А затем, когда его команда проигрывает, и отвечать на вопросы становится трудно, он принимает позу черепахи», — отметил обозреватель Sportsnet Марк Спектор.



По неофициальной информации, перед пятым матчем должна состояться беседа генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена и капитана «Блю Джекетс» Ника Фолиньо. Очевидно, босс «мундиров» приготовил особые слова для того, чтобы у команды была особая мотивация.