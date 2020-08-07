«Торонто» взял пример с «Питтсбурга»? Отдали матч с 3:0 и теперь в шаге вылета

После победы «Мэйпл Лифс» во втором матче серии, неординарным комментарием блеснул главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. «Я не хочу нарушать правила игры. «Торонто» провёл действительно очень хороший матч, а мы — полный отстой», — сказал Торторелла, который уже давно не питает любви к пресс-конференциям и вопросам журналистов.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Тем не менее, «мундиры» смогли перегруппировать силы, и в номинально домашнем матче сделали болельщикам «кленовых листьев» максимально неприятный сюрприз.

«Торонто» в этой встрече пришлось перебазироваться из привычной и удобной домашней раздевалки в раздевалку баскетбольного «Торонто Рэпторз». Некоторые хоккеисты с энтузиазмом отнеслись к этому перемещению, а, например, Остон Мэттьюс и вовсе пришёл на стадион, одетый в игровую майку «Рэпторз».

В игре у «Мэйпл Лифс» поначалу тоже всё складывалось отлично. Первый период прошёл с небольшим преимуществом «Торонто», а ближе к концу отрезка у «кленовых» получил удаление Трэвис Дермотт, что привело к голу, забитому в меньшинстве. Алекс Керфут убежал в контратаку, дождался подключения защитника и мощный выстрел Коди Сеси оказался слишком сложным для Йоонаса Корписало.

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После перерыва Вильям Нюландер удачно сыграл на добивании и в большинстве удвоил перевес «Торонто», а когда Николас Робертсон обескуражил Корписало несложным броском в «домик», наставник «Коламбуса» решился на смену вратаря. На лёд впервые в нынешнем плей-офф вышел Элвис Мерзликин, что придало «мундирам» дополнительный импульс.

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«Коламбус» удвоил усилия, стремясь во что бы то ни стало забить хотя бы один гол до второго перерыва, и усилия «Блю Джекетс» не прошли даром. Пьер-Люк Дюбуа, на которого в предыдущем матче Торторелла орал как бешеный, смог завершить точным броском массированную атаку «мундиров», а в третьем периоде «Торонто» продемонстрировал удивительную бесхребетность и отсутствие кубковой хватки.

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«Кленовые листья» сами «отдали» матч, который вполне мог стать для них победным. Лучшей иллюстрацией расхлябанности «Мэйпл Лифс» стал гол защитника Сета Джонса, который нанёс дальний бросок по воротам Фредерика Андерсена, и который никто из защищающихся полевых хоккеистов «Торонто» даже не попытался накрыть. Наоборот, сгрудившись на своём пятачке, они помешали своему голкиперу разглядеть шайбу.

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После этого Дюбуа, убежавший вместе с Александром Тексье в быструю контратаку, сравнял счёт, а «Торонто» был полностью деморализован тем, что упустил перевес в три шайбы. Гол в ворота «Мэйпл Лифс» в овертайме был лишь вопросом времени, и оно пришло за полторы минуты до конца первого дополнительного отрезка.



Джон Таварес ошибся в чужой зоне, позволил выбить шайбу со своей клюшки, после чего последовала мгновенная контратака. Пьер-Люк Дюбуа вышел один на один, и эффектным броском с неудобной руки оформил хет-трик. «Коламбус» выиграл матч и повёл в серии со счётом 2-1, а «Торонто» оказался на грани вылета.

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«Сегодня мы получили то, что заслужили. Увы, мы играли без всякого плана, не было структуры, совсем», — печально признал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф. После окончания матча у его команды есть менее суток (21 час), чтобы подготовиться и выработать спасительный план на четвёртый матч.

Малкин и Кросби в шаге от вылета. «Питтсбург» пропустил решающий гол с нулевого угла «Питтсбург» сам отдал выигранный матч и скоро может закончить свой кубковый поход.

Что же касается «Коламбуса», то Мерзликин отразил 21 бросок по своим воротам и не пропустил ни одной шайбы, а «мундиры» впервые в сезоне отыграли три гола, добившись победы при помощи столь впечатляющего камбэка.



«Не понимаю, почему их нельзя одерживать в составе «Коламбуса», — злился год назад капитан «Блю Джекетс» Ник Фолиньо, когда Бобровский и Панарин говорили, что уходят в другие клубы за победами. Тогда слова Фолиньо казались обычной обидой, но время показало, что он был прав.