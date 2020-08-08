Кто с кем сыграет в 1/8 финала НХЛ. Все турнирные расклады. LIVE

Определены семь из восьми победителей в плей-ин

К вечеру 8 августа в Национальной хоккейной лиге завершилось семь из восьми серий квалификации плей-офф. В первый раунд Кубка Стэнли уже пробились «Чикаго Блэкхоукс», «Аризона Койотс», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс», и лишь в паре «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» выяснение отношений затянулось до решающего пятого матча.

Несмотря на то, что определились практически все участники первого раунда плей-офф, пока невозможно точно сказать, кто и с кем сыграет. Дело в том, что в групповом этапе, который проходит параллельно матчам плей-ин, ещё ни одна команда не забронировала за собой какой-либо номер посева, а именно от этого и зависит расклад на четвертьфинал конференций. Напоминаем, что лучшая по посеву команда играет с худшей, и вот как выглядят пары плей-офф на текущий момент. «Чемпионат» представляет лайв заключительных двух дней первого этапа плей-офф НХЛ.

Турнирный расклад плей-офф НХЛ. Овечкин попадёт на Свечникова или на бывшего тренера А «Тампа» может снова сыграть с «Коламбусом» в четвертьфинале конференции.

Ситуация в группах на текущий момент

Примечательно, что ситуация в группах сложилась таким образом, что к третьему туру определены команды, которые оспорят первый и второй посев в своих конференциях. Что самое интересное, именно эти команды и встретятся между собой в заключительные дни кругового этапа. В Западной конференции по четыре очка в активе «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а на Востоке в лидеры вырвались «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (у этих команд также по четыре очка).

В позиции аутсайдеров расположились «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз» на Западе, и «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» на Востоке соответственно. Таким образом, все расклады очень просты. Победитель матча «Колорадо» – «Вегас» занимает первое место в Западной конференции, а проигравший получает посев за номером два. Такая же диспозиция сил и с матчем «Тампа» – «Филадельфия».



Чуть запутаннее ситуация с матчем «Вашингтона» и «Бостона». Обращаем ваше внимание, что команду Брюса Кэссиди устроит любая победа для завоевания третьего места в квартете, так как при равенстве очков «мишки» будут выше за счёт процента очков по итогам регулярного чемпионата.

Расписание оставшихся матчей

08.08. 22:00 (мск) «Колорадо» – «Вегас»

09.08. 03:00 (мск) «Тампа» – «Филадельфия»

09.08. 19:00 (мск) «Вашингтон» – «Бостон»

09.08. 22:00 (мск) «Сент-Луис» – «Даллас»

10.08. 03:00 (мск) «Торонто» – «Коламбус»

Турнирные расклады. Live

Западная конференция (в скобках – номер посева)

«Колорадо» (1) – «Чикаго» (12)

«Вегас» (2) – «Аризона» (11)

«Сент-Луис» (3) – «Калгари» (8)

«Даллас» (4) – «Ванкувер» (7)



Восточная конференция

«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (12)

«Тампа» (2) – «Торонто»(8)/«Коламбус» (9)

«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (7)

«Бостон» (4) – «Каролина» (6)