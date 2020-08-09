У Кучерова и Сергачёва — по «-3». «Тампа» проиграла первый «посев» и потеряла Хедмана

«Филадельфия» попала в четвёрку лучших достаточно неожиданно, но турнир «сеяных» провела очень удачно. Сначала был уверенно обыгран «Бостон», затем без очков остался «Вашингтон», а в битве за первое место побеждённой осталась «Тампа». Для «молний», у которых на лёд не выходит Стивен Стэмкос, это был паршивый день. В самом начале встречи, в середине первого периода южане потеряли своего ведущего защитника Виктора Хедмана, причём травма случилась абсолютно на ровном месте.

Швед откатывался в свою зону, пытаясь быстро развернуться для движения спиной вперёд, но оступился и неловко упал. Сразу подняться ему не удалось — всё выглядело, как травма голеностопа, причём весьма серьёзная, а уходя в раздевалку расстроенный защитник расколотил свою клюшку об ограждение. Хедману не впервой играть недолеченным в плей-офф — в 2019 году он играл с травмой в первом раунде с «Коламбусом» и появился на льду только в двух матчах из четырёх. Учитывая травму Стэмкоса, «молниям» придётся столкнуться с не самой приятной ситуацией, поскольку интенсивность и жёсткость кубковых матчей будет намного выше, чем завершившийся групповой этап.



Видео травмы Хедмана можно посмотреть в «твиттере».

Что же касается «Филадельфии», то она продемонстрировала классную игру и показала, что перед стартом плей-офф «лётчики» находятся в полном порядке. К середине первой двадцатиминутки голевой дубль у «оранжевых» оформил Николя Обе-Кюбель, а преимущество «Флайерз» над соперником выражалось в соотношении бросков 20 — 6.

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Имея комфортный перевес в две шайбы, «лётчики» достаточно уверенно довели матч до нужного результата. Команду Алена Виньо не смутила шайба Тайлера Джонсона, который реализовал удаление того же Обе-Кюбеля в начале второго периода, а если бы не Андрей Василевский, перевес «Филадельфии» был бы ещё более весомым. Для уфимца этот матч стал 36-м в карьере в постсезоне, и по этому показателю он сравнялся со своим бывшим партнёром Беном Бишопом.



«Мы немного «поспали» в первом периоде, но во втором и третьем сыграли здорово», — отметил Андрей после матча.

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Прошлогодний обладатель «Харта» Никита Кучеров снова не смог забить. На счету россиянина один гол в трёх матчах группового этапа, и вместе с Михаилом Сергачёвым они заработали по «-3» по показателю полезности.

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По итогу группового турнира «сеяных» «Филадельфия» заняла первое место и в плей-офф сыграет против сенсационного «Монреаля», «Тампе» же предстоит ждать, чем закончится серия между «Торонто» и «Коламбусом». В Западной конференции «Вегас», выигравший первый «посев», будет играть в плей-офф с «Чикаго», а «Колорадо» будет биться с «Аризоной».

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«В нашей игре есть положительные моменты, но мы всё ещё не можем сыграть в одном темпе все 60 минут. Думаю, мы справились с «ржавчиной» и сыграли с действительно хорошими командами, одержали пару побед. Мы рады принять вызов», — сказал форвард «Лайтнинг» Тайлер Джонсон. «Что я думаю о «Торонто» или «Коламбусе»? Они играют в противоположных стилях. Обе команды исключительно хороши», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.



«Играть с «Монреалем»? Они только что выиграли очень сложную серию против «Питтсбурга». Считались аутсайдерами, но удивили всех. Это хорошая команда. В НХЛ нельзя относиться легкомысленно ни к одному сопернику. Для нас это серьёзная задача, будет хорошее противостояние и мне кажется, что будет интересно», — сказал защитник «Филли» Шейн Гостисбер. До приостановки сезона «Филадельфия» одержала 14 побед в 18 матчах, а нынешним летом демонстрирует стопроцентный результат, поэтому «лётчиков» будет вполне справедливо записать в фавориты плей-офф.