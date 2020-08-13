Кучеров забил броском с отрицательного угла! Этот трюк сложно разобрать с первого повтора

«Кучеров один из самых подлых игроков в НХЛ»

Первый матч первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» вошёл в историю лиги и всего хоккея. Встреча, продолжавшая больше шести часов и включившая в себя пять овертаймов, заняла четвёртое место в списке самых продолжительных матчей за всю историю НХЛ. А если говорить о 21-м веке, то больше «Коламбуса» и «Тампы» в этом столетии в североамериканской лиге ещё никто не играл.

Однако после завершения матче в американской и российской прессе обсуждались не только рекорды, но и поведение российского форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова. Журналисту Питу Блэкберну очень сильно не понравились действия Никиты в отношении голкипера «Коламбуса» Йоонаса Корписало. Блэкберн акцентировал внимания на том, что Кучеров бьёт голкипера клюшкой, когда Йоонас уже зафиксировал шайбу и остановил игру. Журналист даже назвал Кучерова одним из самых подлых игроков в НХЛ. Что касается хоккейной составляющей, то россиянин в первом матче отметился двумя результативными передачами, в том числе ассистировав и Брейдену Пойнту, когда канадец забивал в пятом овертайме.

«Кучеров — один из самых подлых игроков НХЛ». В Америке обсуждают поведение русской звезды По мнению журналиста Пита Блэкберна, форвард «Тампы» систематически бил клюшкой вратаря «Коламбуса».

Кучеров забил броском из-за ворот

Первый гол россиянина в серии с «Блю Джекетс» пришёлся уже на стартовый период матча за номером два. Стартовые минуты полностью остались за хоккеистами «Лайтнинг». Они нанесли первые четыре броска по воротам в матче и закономерно добились успеха. Отличилось ведущее звено команды Купера. Причём сначала обязан был забивать чешский нападающий Ондржей Палат, однако его бросок из убойной позиции прошёл мимо створа ворот.



Но в ситуации моментально разобрался Никита Кучеров. Российский форвард подобрал отскок и с неудобной руки поразил цель, поймав Корписало, который не успел полностью прижаться к штанге. Вернее щиток Йоонас к штанге протянуть успел, но Никите это никоим образом не помешало. При этом сам Кучеров в момент броска находился за линией ворот. Россиянин отправил шайбу в ворота рикошетом от Корписало, Для Никиты эта шайба стала второй в нынешнем плей-офф. Первую он забил ещё на предварительном этапе плей-офф.

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Примечательно, что на перерыв «Тампа» отправилась, уже уступая в счёте. В составе «Блю Джекетс» отличились Райан Мюррей и Оливер Бьёркстранд.