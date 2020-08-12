«Кучеров — один из самых подлых игроков НХЛ». В Америке обсуждают поведение русской звезды

Североамериканский журналист CBS Sports Пит Блэкберн стал одним из хедлайнеров игрового дня в НХЛ. Блэкберну не понравилось поведение нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом матче серии плей-офф против «Коламбуса», и журналист не стал сдерживаться в оценках.

«Кучеров — всё ещё один из самых подлых игроков в НХЛ», — написал Блэкберн в «Твиттере».

«Судейство было подозрительным»

Поводом к такой необычной характеристики россиянина стала столь же непривычная манера игры Никиты в матче с «Блю Джекетс». На протяжении всей игры Кучеров решил «играть в Шона Эйвери» и систематически бил клюшкой голкипера «мундиров» Йоонаса Корписало, когда тот уже зафиксировал шайбу.



Один из моментов атаки Кучерова на Корписало



Если бы на месте Кучерова был бы, например, Брэд Маршан, никто бы не удивился «невинной детской игре в крысу». Но от форварда, который год назад завоевал титул MVP, подобного никто не ждал, а ещё большее удивление вызвало отсутствие удалений в адрес Никиты. Судя по всему, россиянин просто переключился на кубковый режим борьбы, когда подобные «маленькие хитрости» используют почти все, а арбитры куда либеральнее смотрят на подобные нарушения.

Уникальный случай в НХЛ! Василевский и Корписало вошли в историю, отразив 146 бросков! Эта музыка длилась вечно, а «батарейками» были вратари.

«Судейство, на мой взгляд, было подозрительным», — поведал защитник «Коламбуса» Сет Джонс после игры, и с ним согласились многие болельщики.

«Думаю, что против «Тампы» могли выписать парочку удалений. По крайней мере, в одном из моментов, точно. Кучеров ударил поздно, когда игра уже была остановлена», — отметил в «Твиттере» болельщик Кен Эрвайр. «Нет удаления! Кучеров ударил Корпи после свистка. Нет просмотра на офсайд после победного гола», — сокрушался другой фанат «Коламбуса» Аарон Боумэн.



Второй момент атаки Кучерова на Корписало

«Кучеров приближается к уровню Тома Уилсона»

Однако сообщение Пита Блэкберна всё равно оставалось хитом соцсетей, спровоцировав немало комментариев.



«Ура, Пит — фанат «Бостона», — отметился один из комментаторов, заметивший, что Блэкберн действительно базируется в Бостоне. «Болельщики «Коламбуса» не забыли грязный удар Кучерова против Маркуса Нутиваары год назад», — отметил Drew D Taylor. «Кучеров — сдержанная «крыса». И мне это нравится», — возразил Джоуи Грациано.



«Да он даже не подлый! Чувак относится к категории Маршанов, очень техничен и талантлив, хотя и является троллем на льду», — блеснул аналитикой Алек Асторга. «КГБ очень хорошо тренируется», — добавил болельщик jb.

Гол Пойнта, который остановил удивительный матч в НХЛ. Эмоции игроков «Тампы» (видео) Казалось, что команды не уйдут со льда никогда. Пять овертаймов и вечный рекорд Корписало.

«Кучеров приближается к уровню Тома Уилсона», — считает болельщик Phil R. Стоит вспомнить, что совсем недавно лучший снайпер сезона Давид Пастрняк назвал силовика «Вашингтона» Уилсона лучшим забивалой в НХЛ, а потом пояснил, что это высказывание не было шуткой.



В остальном мнения под сообщением Пита Блэкберна разделились. Кто-то возражал, не считая действия Кучерова подлыми, кто-то наоборот соглашался, утверждая, что Никита уже давно так играет и это не является новостью.



«Пит Блэкберн — из Бостона, так что велика вероятность, что он вам уже не нравится. Он работает журналистом с 2017 года и стремится к более неформальному, юмористическому подходу, потому что мир спортивных СМИ слишком серьёзен. Когда он не страдает от безумного одиночества, то разделяет отношения любви и ненависти с НХЛ», — так характеризует своего автора портал CBS Sports, предусмотрительно не публикуя адрес его электронной почты.