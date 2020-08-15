Свечников сломался в матче с «Бостоном». Россиянина травмировал великан Хара

Третий матч может стать последним для Андрея в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Бостон» лишился Пастрняка и Раска

Перед матчем болельщики «Брюинз» оказались буквально ошеломлены. Финский вратарь команды Туукка Раск отказался от участия в дальнейшем розыгрыше Кубка Стэнли по семейным причинам.

«Хочу участвовать в плей-офф рядом с товарищами по команде, но сейчас у меня есть более важные вещи, чем хоккей, — быть рядом с семьёй. Хочу поблагодарить «Бостон» и товарищей по команде за поддержку и пожелать им успехов», — заявил игрок.

Заявление, конечно, написано красиво, но по факту финн, являвшийся первым номером «Бостона», подставил команду. Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини рассказал, что подобное решение Раска «было ожидаемым».

В результате в третьем матче серии с «Каролиной» связку голкипером «мишек» составили Галак и Владарж, а место первого номера занял словак.

Свечников красиво забил Раску под перекладину! «Каролина» может одолеть могучий «Бостон» «Ураганы» заплатили штраф, разозлились и перехватили инициативу в серии.

Но одной потерей Раска дело не закончилось. Из-за проблем со здоровьем не смог сыграть ведущий форвард «Брюинз», чешский нападающий Давид Пастрняк, который месте с Александром Овечкиным выиграл «Морис Ришар» по итогам регулярки.

«Потеря Пастрняка — это большая дыра в составе нашей команды. Тут даже обсуждать нечего. В целом, думаю, мы провели сильный матч. У нас был шанс выиграть. Мы были недостаточно хороши, но перегруппируемся и будем готовы к третьей встрече серии», — сказал нападающий «Бостона» Брэд Маршан.

Свечников получил травму

В первом периоде команды счёт так и не открыли. Основное внимание российских болельщиков было приковано к форварду «Каролины» Андрею Свечникову, но особой активности нападающий не проявлял. Во многом из-за того, что его команде довелось поиграть в меньшинстве, а под конец двадцатиминутки ван Римсдайк и вовсе схлопотал двойной малый штраф за удар клюшкой по лицу Нордстрёму.

Однако никаких претензий к Андрею нет и быть не может. Он в нынешнем плей-офф один из самых забивных и полезных игроков в своей команде. В одном из эпизодов показалось, что шайба юркнула за ленточку ворот Галака, однако Джордан Стаал попал клюшкой по ловушке голкипера.

Самые реальные шансы отличиться «Бостон» упустил в концовке, когда Бержерон не пробил Мразека в упор. Были моменты и у всегда заведённого Маршана, но и он не сумел огорчить чешского голкипера.

Двойной двухминутный штраф «Каролины» перешёл на второй период, что и сыграло с «ураганами» злую шутку. Койл подкараулил отскок от Мразека и с лёту послал шайбу в верхний угол ворот «Харрикейнз».

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Отыграться «Каролине» мог помочь Ахо, но финн хлёстким броском попал в перекладину владений Галака. «Бостон» во втором периоде серьёзно прибавил, перебросал «Каролину», но больше одной шайбы хоккеисты Брюса Кэссиди забросить не смогли. Шансов в большинстве было предостаточно у обеих команд.

На старте третьего отрезка встречи «Каролина» и вовсе умудрилась пропустить в большинстве. Курали в последний момент коснулся шайбы, и в итоге забил свой первый гол в нынешнем плей-офф.

И всё бы хорошо, но у «Бостона» решил начудить Галак. Голкипер из-за ворот отдал передачу точно на Нидеррайтера, который остановил шайбу рукой и поразил пустые ворота.

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Увы, но не обошлось без грустных событий. В борьбе с защитником-великаном Здено Харой на чужом пятаке травму получил Андрей Свечников. Россиянин неудачно упал на лёд, подвернул ногу и отправился в раздевалку с помощью врачей и партнёров по команде. Будем надеяться, что всё обойдётся, хочется увидеть Свечникова на льду в следующих матчах.

Посмотреть на эпизод с травмой Свечникова можно здесь

«Ураганы» пытались спасти матч, заменили Мразека на шестого полевого хоккеиста, но в результате пропустили в пустые ворота от Маршана. 2-1 – с таким счётом «мишки» выигрывают в серии.