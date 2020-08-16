«Тампа» нашла ключи к воротам Корписало. Недолеченный Хедман забил победный гол

«Молнии» повели в серии и готовы исправиться за прошлый год. И даже без Стэмкоса.

Похоже, «Тампа» выучила урок прошлого года, когда, будучи одним из главных фаворитов Кубка Стэнли, «молнии» сенсационно проиграли «Коламбусу» в первом раунде. Тогда южанам пришлось играть без своего ведущего защитника Виктора Хедмана, который получил травму и пропустил большую часть серии. Нынче у Хедмана тоже было не всё в порядке со здоровьем: в матче группового этапа с «Филадельфией» он получил травму, а его участие в серии плей-офф было под вопросом.

«Стэмкоса можно заменить, а вот играть без Хедмана «Тампе» будет очень трудно», — заявил эксперт NBC и известный в прошлом нападающий Энсон Картер. Несмотря на недолеченную травму, швед не пропустил ни одной кубковой встречи, а в третьем матче стал автором победного гола.

Вероятно, после третьего матча уже можно утверждать, что «Тампа» начинает постепенно брать верх над соперником, так как талант и общий уровень хоккеистов у «Лайтнинг» выше. Голкипер «мундиров» Йоонас Корписало, который был великолепен в серии против «Торонто» и здорово сыграл во второй игре с «молниями», на этот раз превратился из супермена в обычного человека — вернее, «»Тампа» смогла подобрать ключи к его воротам.



Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Пионером в этом деле выступил Алекс Киллон, который вместе с Энтони Чирелли вышел в конце первого периода в контратаку «два в один», и не стал делать передачу, а всё решил самостоятельно.

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В начале второй двадцатиминутки Райли Нэш сравнял счёт, когда «Коламбус» подкараулил ошибку Эрика Чернака в чужой зоне и убежал в быструю контратаку, но затем сказались трудолюбие и опыт «молний». Брэйден Пойнт здорово сыграл на добивании и снова вывел «Тампу» вперёд, а за минуту до конца второго периода опытнейший Хедман забил победный гол.

Вратарь, который может оставить Кучерова без Кубка Стэнли. Как взлетел Корписало Достойная замена ушедшему во «Флориду» Сергею Бобровскому.

«Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть. Ничего не форсируем. Главное, что играем умно», — сказал Хедман.



«Корписало показал, что он тоже человек», — сказал аналитик «Лайтнинг» Брайан Энгблом, разбирая заброшенную шайбу.

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«Мы действовали не так, как раньше. Нужно продолжать прессинговать, это приведёт к забитым голам. Сегодня мы забросили три шайбы, этого хватило для победы», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.



«Молнии» контролировали темп и в двух первых матчах серии, но обыграть «раскалённого» вратаря соперника у них получалось плохо. Корписало был готов в одиночку вести свою команду к победам, но когда по его воротам снова сделали больше 30 бросков за матч, спасти не сумел. Ещё одним поворотным моментом может стать большинство в формате пять на три, которое «Коламбус» не использовал: нападающий Эмиль Бемстрём промахнулся мимо пустых ворот.