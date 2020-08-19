Самый дорогой вратарь НХЛ переправил шайбу в свои ворота. Ошибка Прайса прибила «Монреаль»

Соперники обменялись сухими победами

Серия первого раунда плей-офф Восточной конференции между «Монреалем» и «Филадельфией» получается одной из самых интересных и напряжённых. И пусть никого не смущает счёт 5:0 в пользу «Канадиенс» во второй встрече. Такое бывает: игра у команды Алена Виньо попросту не пошла. В результате «лётчики» решили не тратить силы, особо не напрягались и легко отдали тот матч. Это хорошо заметно по третьей встрече, на которую «Флайерз» вышли уже с совершенно иным настроем и выиграли со счётом 1:0. Здорово себя проявил голкипер Картер Харт, сильно выглядели защитники.

«Монреаль» продолжает играть без главного тренера Клода Жюльена. Он был госпитализирован из-за болей в груди и серию с «Филадельфией» точно пропустит. Тренер-франкофон покинул пузырь, а вернуться в него будет не так легко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Кирк Мюллер. Конечно, без своего рулевого «канадцам» приходится сложно, но мы видим, что команда не рассыпалась. Наоборот, ещё больше объединилась и бьётся не только за себя, но и за тренера. Тем не менее, к четвёртому матчу в серии «Канадиенс» подошли в роли догоняющих.

«Монреаль» бьётся за тренера. Вынесли соперника и готовы сотворить сенсацию Главного тренера «Канадиенс» Клода Жюльена выписали из больницы, а его команда разгромила «Филадельфию».

Раффль снял паутинку с девятки, Кутюрье не мог поверить в свой промах

Тренерский штаб «Флайерз» перед четвёртым матчем серии произвёл две перестановки в тройках нападения. Вместо Джеймса ван Римсдайка и Николя Обе-Кюбеля в составе появились Тайлер Питлик и Джоэль Фараби. Причины разные. Ван Римсдайк выпал из ростера по игровым причинам, а Обе-Кюбель – по медицинским.



Старт матча прошёл в позиционных атаках «Филадельфии», и заброшенная шайба не заставила себя долго ждать. Шон Кутюрье и Михаэль Раффль разыграли простую двухходовку на входе в зону «Монреаля», канадский форвард оставил шайбу под бросок австрийскому нападающему, а Раффль не оставил ни шанса Кэри Прайсу. Канадский голкипер, проводящий серию на невероятно высоком уровне, на сей раз выручить команду возможности не имел.

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Следом «лётчики» имели роскошный шанс, чтобы увеличить преимущество в счёте. Еспери Котканиеми заработал удаление в средней зоне за подножку против Кевина Хейза. «Флайерз» получили численный перевес, который должен был увенчаться голом. Якуб Ворачек с правого фланга выполнил прострел вдоль ворот Прайса точно в клюшку Кутюрье, однако Шон с близкого расстояния не смог поразить уже пустые ворота «Монреаля». Разочарование канадского форварда было настолько велико, что Кутюрье на несколько секунд даже схватился за голову, пытаясь осознать свой промах.

7,5 минут без бросков в створ ворот в исполнении «Филадельфии»

«Филадельфия» пыталась полностью скопировать сценарий третьего матча серии. В предыдущей встрече «Флайерз» также отличились в первом периоде, после чего грамотно отыграли в защите, доведя матч до победы с минимальным счётом. Вот и в этот раз, получив преимущество, «лётчики» в равных составах сосредоточились на действиях в обороне. В какой-то момент второго периода статистики НХЛ даже начали считать время, в течение которого подопечные Виньо не угрожали воротам Прайса. Счётчик остановился на отметке в 7 минут и 32 секунды.

При этом «Монреаль» опасные моменты создавал, но всякий раз броскам игроков «Канадиенс» не хватало точности. Ближе всех к ответному голу находился Джонатан Друен, однако канадский форвард с убойной позиции запустил шайбу мимо створа ворот «Филадельфии». Любопытный эпизод произошёл и у ворот Прайса. В одном из эпизодов Питлик пытался подправить бросок от синей линии, но не смог коснуться шайбы, зато смог подцепить канадского голкипера. Клюшка Питлика застряла в амуниции Прайса, и Кэри пришлось повозиться, чтобы избавиться от лишнего элемента в экипировке.

Виртуозный сейв самого дорогого вратаря НХЛ! Прайс эффектно вытащил шайбу концом клюшки Форвард «Филадельфии» уже видел гол, но вратарь «Монреаля» великолепен в этом плей-офф.

Ключевая ошибка Прайса добила «Монреаль» в матче. И в серии?

Казалось, что во втором периоде счёт на табло уже не изменится, однако беда для «Монреаля» пришла, откуда ни ждали. Защитник «Флайерз» Филипп Майерс затащил шайбу в чужую зону и наудачу выполнил наброс на ворота «Канадиенс». Бросок канадского защитника не таил никакой угрозы, однако самый дорогой вратарь НХЛ допустил грубейшую ошибку и не смог парировать бросок. Возможно, Кэри и помешал рикошет от защитника Бретта Кулака, но изменение в траектории полёта шайбы не было настолько сильным, чтобы приводить к голу. Прайс зацепил шайбу щитком, но лишь для того, чтобы переправить её в свои ворота.

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Преимущество в две шайбы по характеру всей серии было слишком весомым, чтобы хоккеистам «Монреаля» реально рассчитывать на возвращение в игру. В заключительной трети франкофонам так и не удалось пробить Харта. Канадский голкипер во втором матче кряду оставил ворота в неприкосновенности, а «Флайерз» оказались в одном шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Стэнли. Уже завтра «Филадельфия» сможет сделать заключительный шаг на пути к следующему раунду.