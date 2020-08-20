Талантливый защитник не может договориться с «Магниткой». Что будет с Верещагиным?

Когда в 2014 году кандидат в молодёжную сборную России и один из лидеров обороны «Витязя» Иван Верещагин по ходу сезона оказался в «Сибири», генеральный директор новосибирцев Кирилл Фастовский, улыбаясь во все 32 зуба, рассыпался в комплиментах молодому защитнику и рассказывал о его потрясающих задатках. Радость Фастовского была понятна — он совершенно неожиданно получил в распоряжение очень перспективного российского оборонца, который уже в 19 лет играл по 15 минут за матч у Олега Ореховского в Подольске и даже выходил на большинство. Дорогу Верещагину в Новосибирск открыл взбунтовавшийся финн Микко Коскинен. Двухметровый флегматичный финн в середине «регулярки» неожиданно для всех отказался играть за «Сибирь» и, ни с кем не попрощавшись, убежал за длинным рублём в СКА.

Тогда вопрос обмена одного из лучших голкиперов КХЛ пришлось решать экстренно. Компенсировать «Сибири» уход ключевого хоккеиста из собственных ресурсов Роман Ротенберг мог только совершенно разобранным чехом Александром Салаком, после провала которого питерцы и вышли на недовольного курсом валют финна. Чистый размен Салак/денежная компенсация – Коскинен мог оказаться заранее проигрышным для сибиряков, державшихся в верхней половине таблицы. Поэтому ещё одной частью сделки стал молодой Верещагин, ставший своеобразным уравнителем этого обмена и оказавшийся в «Сибири» транзитом через Санкт-Петербург. Как права на хоккеиста оказались в Питере? Дело, в общем-то, простое и обыденное. СКА без особых возражений, как материнский клуб, забрал у «Витязя» нужного Фастовскому игрока и отправил вместе с Салаком в Новосибирск. Подольский клуб уже тогда бодаться с питерским покровителем и говорить решительное «нет» не умел.

Фото: Максим Широков. photo.khl.ru

В «Сибири», как и обещал Фастовский после обмена, Верещагин не стал «игроком на вырост», а сходу превратился в важную часть бронзовой «Сибири» и точно не разочаровал Андрея Скабелку, который получил лимитчика, способного выходить в большинстве и играть в первых парах. За несколько лет в Новосибирске Верещагин, в отличие от некоторых одноклубников, не стал игроком уровня сборной России, но постоянно прогрессировал. Пусть делал это и не так стремительно, как предполагалось. В последний сезон по контракту с новосибирцами Иван настрелял рекордные для себя 22 очка, а после ждал предложения от топ-клубов. «Сибирь» пыталась сохранить молодого русского защитника, но перебить квалификационное предложение в 55 млн за сезон от «Магнитки» было не по карману. Такие деньги Фастовский не в состоянии был дать даже легионерам.



Геннадий Величкин рассчитывал, что Верещагин станет важным пазлом нового «Металлурга», в котором уже тогда назрела смена поколений. И после первого сезона защитника в Магнитогорске казалось, что Геннадий Иванович, выкупив Ивана у «Сибири», попал в «десяточку» и мог пафосно надевать пиксельные очки. У Йозефа Яндача Верещагин провёл очень мощный год, справляясь как со своими прямыми обязанностями, так и здорово поддерживая атаку. Вдобавок ко всему, в первом сезоне он стал лидером «Металлурга» по показателю полезности и за «регулярку» выдал «+21». При этом Верещагин большую часть сезона отыграл в паре с эдаким полузащитником Максимом Матушкиным, подчищая за партнёром систематические провалы и обрезы.

Иван Верещагин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Второй год в «Магнитке» по качеству получился диаметрально противоположным первому. Уже на предсезонке прошлогоднего лидера «сталеваров» сбила с ног смерть отца, серьёзно ударившая по психологии, а окончательно вогнали Верещагина в тоску осенние травмы, после которых Иван серьёзно сдал и стал лидером команды уже по количеству грубых голевых ошибок и не всегда попадал в заявку на матч, даже будучи здоровым.

Тем не менее, сменивший по ходу сезона Величкина и начавший широкомасштабную перестройку, Сергей Ласьков весной решил сохранить защитника и сделал квалификационное предложение на 20 млн рублей за сезон. Однако хоккеист и его агент на новые условия не согласились, а желающих отсыпать Верещагину больше на рынке не оказалось. И теперь Иван уже несколько месяцев сидит без команды. Новый вице-президент «Металлурга», сделав квалификацию, сохранил права на Верещагина и несколько раз подчеркивал, что хотел бы видеть его в команде. Но подписывать новый контракт на условиях хоккеиста Сергей Ласьков, не прогнувшийся даже под Сергея Мозякина и один из первых осознавший постпотолочные реалии, стопроцентно не будет. С чего бы менеджер, жёстко порезавший на 130(!) млн рублей зарплату главной звезде лиге и жёстко стоявший на своём в переговорах со всеми потенциальными лидерами, отступал от избранной модели поведения в ситуации с проваливший сезон защитником?

«Магнитка» сократила платёжную ведомость на 620 млн рублей. Как ей это удалось? Сергей Мозякин больше не является самым дорогим игроком «Магнитки». В новой платёжке он не входит даже в пятёрку.

Другой вопрос — будет ли сидеть «Металлург» как собака на сене и заламывать неадекватную цену за права на защитника потенциальным покупателям? Сейчас клиент Шуми Бабаева рискует впервые в своей недолгой карьере начать сезон без команды. При этом пока нет даже слухов о том, где может оказаться Верещагин. Вряд ли лето без нормальных сборов — это то, что нужно защитнику, который хочет доказать, что предыдущий сезон был всего лишь катастрофическим стечением обстоятельств. Потенциально Верещагин если не игрок сборной, то крепкий защитник для второй пары топ-клуба. У него нет явных слабых мест, он одинаково здорово может играть как у своих, так и чужих ворот. Смущает только то, что за последние два сезона Иван набрал лишний вес и несколько потерял в мобильности. Однако, если защитник хочет начать сезон в срок, по деньгам придётся существенно подвинуться.