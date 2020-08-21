Разгром и провал «Вашингтона». Команда Овечкина безвольно вылетела из Кубка Стэнли

Увы, все разговоры про то, что победа в четвёртом матче может стать хорошим фундаментом для возвращения «Вашингтона» в серию, что наконец-то «столичные» стали играть правильно, оказались пустым сотрясанием воздуха. Да, «Кэпиталз» заслужили победу в четвёртой игре, сделав некоторые корректировки, но в пятом матче их сделал и наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц. Его команда чуть отошла от привычной игровой структуры, за что получила поражение, но в пятой встрече «островитяне» снова были сами собой.

Даже возвращение недолеченного Никласа Бекстрёма, который в первом матче серии получил сотрясение, не спасло «столичных». «Островитяне» играли цепко, не оставляя пространства техничным форвардам соперника, а за ответные ошибки наказывали молниеносно. В середине первого периода у «Вашингтона» удалился Ник Дауд (это был 25-й малый штраф «столичных» в этой серии, больше всех в первом раунде), и через 17 секунд шайба оказалась в воротах «Кэпиталз» — отличился Энтони Бовиллье.

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В середине второго периода «Айлендерс» провели образцовую контратаку после того, как «Вашингтон» потерял шайбу в чужой зоне. Джош Бэйли «разогнал» этот момент, а всё тот же Бовиллье оставил не у дел и Джона Карлсона («-9» в серии) и Брэйдена Холтби.

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Характеристика всего оставшегося матча уложилась в короткие слова Овечкина после игры. «Они забили, а мы — нет», — сказал расстроенный капитан «столичных». Четвёртый матч был весёлой, но единственной успешной ночью для «Вашингтона», которому необходимы серьёзные коррективы. Игра «столичных» была безвольной, вялой и излишне академичной, а болельщики расценили счёт 1-4 в серии как провал и разгром.

«Тут просто нечего анализировать», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

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«Могла ли это быть моя последняя игра за «Кэпиталз»? Кто знает. Шанс есть, я живу одним днём», — сказал Брэйден Холтби, у которого заканчивается контракт. «Мы слишком долго не могли добраться до своей игры. И физически, и ментально», — признал наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден, который вчистую проиграл тренерскую дуэль своему бывшему боссу.



Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук не смог забросить ни одной шайбы в плей-офф-2020. В семи сыгранных матчах 37-летний российский форвард набрал лишь 1 (0+1) очко за результативную передачу, отметился двумя минутами штрафа и пятью бросками в створ. Ковальчук выходил на лёд в третьем звене «столичных», а его игровое время варьировалось от 8 до 15 минут.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

Стоит напомнить, что по ходу сезона-2019/2020 Ковальчук сменил «Лос-Анджелес» на «Монреаль», поскольку его контракт с «Кингз» был расторгнут. Перед дедлайном Ковальчука приобрёл «Вашингтон», а сам Илья отмечал, что переход в «Кэпиталз» будет для него хорошим шансом завоевать Кубок Стэнли. Во время паузы в чемпионате болельщики «Монреаля» были уверены, что в следующем сезоне Ковальчук вернётся в «Канадиенс» — очень уж он приглянулся фанатам за успешную игру и вложенные эмоции, но сейчас этот переход выглядит сомнительным. «Монреаль», на который никто не ставил, ещё продолжает борьбу за выход во второй раунд, а фаворит «Вашингтон» уже нет.