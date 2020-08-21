«Это был тяжёлый и странный год». Как Овечкин объяснил фиаско «Вашингтона»

После окончания серии между «Вашингтоном» и «Айлендерс» хоккеисты и тренеры обеих команд прокомментировали вылет «столичных» и уверенную игру «островитян».

«Тротц просил дать ему возможность отомстить «Вашингтону»

«У меня был успех с группой парней, которые сегодня играли против нас. Это немного разрывает изнутри, потому что я сохранил много отличных воспоминаний. В то же время, сейчас я работаю в другом коллективе и хочу победить этого соперника, потому что мы, будучи конкурентоспособными, не хотим проигрывать. С «Кэпиталз» мы сделали кое-что особенно, это никогда не исчезнет, пока я не умру. Я останусь частью той команды, которая была у нас в 2018 году. Но сейчас 2020-й, сейчас другая ситуация. Я бы хотел повторить тот опыт со своей нынешней командой. Это моя цель с первого дня работы в «Айлендерс», — сказал главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, который выиграл с «Вашингтоном» Кубок Стэнли два года назад.



«Тротц просил нас дать ему возможность отомстить «Вашингтону». Они вместе выиграли Кубок Стэнли, для нас это тоже было мотивацией. Мы знали, что это будет многое значить, для них тоже», — сказал нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли.

Разгром и провал «Вашингтона». Команда Овечкина безвольно вылетела из Кубка Стэнли «Они забили, а мы — нет». «Вашингтон» второй год подряд вылетел в первом раунде.

«Мы слишком долго искали свою игру. Это касается и физического, и психологического аспекта. Я не знаю, по какой причине, но для нашей организации это неприемлемо. Останусь ли я тренером? Такие вопросы — часть моей работы. Я не думаю об этом каждый день. Нам нужно выучить эти непростые уроки, каждому в команде есть о чём подумать. НХЛ — сложная лига, чтобы выигрывать. Чтобы побеждать, необходимо, чтобы всё развивалось по твоему сценарию. Нужны хоккеисты, которые бы показывали свой лучший хоккей. В этом году подобного не произошло. Нужно отдать должное сопернику. «Айлендерс» лучше сыграли в этой серии, чем мы. Увы, в плей-офф мы не смогли показать свой лучший хоккей. Я разочарован за клуб, за болельщиков», — признал наставник «Вашингтона» Тодд Рирден.



«Когда Тротц работал у нас, то мы были успешны. Это очень честный человек, я его очень уважаю. Я просто желаю ему наилучшего, потому что он один из лучших парней в хоккее. Наверное, это мой последний матч за «Вашингтон», но кто знает, такой шанс есть», — отметил голкипер Брэйден Холтби, у которого заканчивается контракт.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Соперник хотел победить больше, чем мы»

«Я считаю, что «Айлендерс» показывает выдающийся хоккей. Мы сейчас ничего не можем сделать, кроме как двигаться дальше. Они забили, а мы — нет. Результат вы знаете. Мы сделали слишком много ошибок в предыдущих матчах, мало забивали. Это странный и тяжёлый год. Мы старались изо всех сил, но не создавали моменты и не добились результата, хотя знали, как нам нужно действовать. Варламов сегодня был великолепен, да и во всей серии он сыграл здорово. Ошибки в начале серии стоили нам очень дорого. Мы старались вернуться, верили в себя. Конечно, проигрывать серию — это больно и тяжело. Больше ничего не сделать. Идём дальше», — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.



«У нас есть невероятные таланты в команде. У нас есть несколько молодых парней, которые могут «делать вещи». Думаю, у «Вашингтона» впереди много светлых дней», — отметил защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон.



«Совершенно верно. Нам нужно просто вернуться в свой 2018-й год, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Тогда никто не думал, что мы можем победить. В плей-офф может произойти всё, что угодно. Я рад был вернуться в строй, но результат, конечно, тяжёлый. Глядя на эти пять матчей, можно сказать, что соперник хотел победить больше, чем мы», — признал центрфорвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём, который пропустил большую часть серии из-за травмы.