«Динамо» больше не аутсайдер? В Минск приехали крепкие легионеры

В Беларуси сейчас неспокойно, но местная команда собирается принять участие в новом сезоне КХЛ. Внутренние политические дела Беларуси оставим в стороне, им точно не место на спортивном российском портале. Поговорим о хоккее.

Итоги межсезонья КХЛ. Что сделано, а что ещё предстоит сделать на Западе Больше всего забот у иностранных клубов, и они меньше всего связаны с комплектованием.

Ожидания и реальность

В прошлом сезоне от минчан ждали многого. Тот сезон стал первым полноценным для новоиспеченного генерального директора «Динамо» Дмитрия Баскова. Не все гладко складывалось на первых порах в межсезонье-2019, стоит только вспомнить ситуацию с Андриевским. Время шло, и на фоне всей неразберихи «Динамо» все равно надо было подписывать тренера. Им оказался хорошо знакомый минчанам канадский специалист Крэйг Вудкрофт.

Юнас Энрот Фото: Владимир Беззубов. photo.khl.ru

Помимо тренера, «Динамо» подписало немало молодежи и хороших иностранцев. На начало сезона в команде играли Юнас Энрот, Теему Пуллкинен, Шейн Принс, Франсис Паре, Дрю Шор, Марк-Андре Граньяни и Стефан Эллиотт. Трудно представить, как таким составом можно бить все возможные антирекорды. Но у Вудкрофта получилось: антирекорды по пропущенным шайбам, посещаемости и другие. Казалось бы, ставка Баскова на сочетание молодости и опыта не сработала. Вудкрофт, которого он вернул в «Динамо», не смог справится с поставленными задачами. Но генеральный директор не устает говорить в интервью о полном доверии канадскому специалисту. Этим летом на тренерском мостике пока ничего не изменилось, но это не значит, что в сезон минчане войдут с тем же Вудкрофтом (об этом попозже).

Новички: жертвы потолка зарплат и топовая белорусская молодежь

В команду пришли: в. Фурх, в. Колосов, з. Альмквист, з. Шинкевич, з. Соловьев, н. Алистров, н. Буйницкий, н. Клинкхаммер, н. Козун.

На просмотре: з. Фальковский, з. Сурков, н. Усов, н. Горбунов

Взяты в аренду у клубов НХЛ: з. Колячонок, н. Сушко, н. Шарангович, н. Протас, н. Лодня

Минчане решили сохранить примерно половину состава прошлогоднего образца. В команде решили остаться ограниченно свободные агенты Знахаренко, Дроздов и Спунер. Продолжат карьеру в «Динамо» и другие легионеры: Паре, Принс и Тэйлор. Команду покинули лишь защитники Граньяни и Морроу. Первый не устроил Вудкрофта, а второй не согласился на понижение заработной платы.

Минчане смогли усилить все свои линии. К серьезным подписаниям стоит отнести всех легионеров-новичков на полноценных контрактах. Доминик Фурх должен стать первым номером команды, на него возлагаются большие надежды. Швед Альмквист призван заменить ушедшего Граньяни.

Не менее интересны изменения в линии атаки. Команду покинул ее капитан Андрей Костицын, у которого был конфликт с Вудкрофтом. На замену ему и Пулккинену, который был обменян в московское «Динамо» перед дедлайном, подписаны Брендон Козун и Роб Клинкхаммер. Игроки топ-уровня не смогли насытить свои амбиции после введения жесткого потолка зарплат, и теперь эти хоккеисты будут выступать в команде, которая заняла последнее место в прошлом сезоне.

Минское «Динамо» Фото: hcdinamo.by

Козун — очень яркий игрок с хорошими техникой и катанием. Он неплохо выступал в «Йокерите» и «Локомотиве», но не смог показать весь свой потенциал в «Магнитке». Стоит отметить, что вся команда в Магнитогорске смотрелась не лучшим образом, поэтому в данной ситуации трудно судить об индивидуальных качествах отдельного игрока. Сезон в Минске — это шанс для Козуна реанимировать свою карьеру и вернуться в верхние эшелоны лиги. С Клинкхаммером ситуация немного иная. Его выступление в «Авангарде» нельзя назвать плохим, но омичи решили обновить легионерскую линию. В итоге менеджмент решился отказаться от услуг возрастного нападающего (12 августа форварду исполнилось 34 года), у которого в последнее время стало слишком много проблем с травмами. Помимо местной молодежи, которая, скорее всего, проведет большую часть времени в фармах, полноценные контракты подписали Шинкевич и Буйницкий. Эти белорусы давно выступают на просторах нашей лиги: Илья провел последние два сезона в «Витязе», успев принять участие в последнем Матче звёзд КХЛ (не без помощи белорусских болельщиков), а Дмитрий попытался заиграть в «Магнитке».

Алексей Протас Фото: Getty Images

Не забудем и про топовую белорусскую молодежь. Минчане взяли в аренду защитника Колячонка и нападающих Сушко, Шаранговича и Протаса. Их смело можно назвать будущим белорусского хоккея. Также был взят в аренду 20-летний Иван Лодня, американец с белорусскими корнями.

Колячонок был выбран «Флоридой» во втором раунде под 52 номером на прошлогоднем драфте. Учитывая, какой бардак творится в обороне у «пантер», хорошее выступление Влада в КХЛ может послужить ему пропуском в сильнейшую лигу планеты. Егор Шарангович выступает в системе «Девилз», в последнее время он играл в ведущих звеньях фарма в АХЛ (25 очков в 57 матчах). Максим Сушко, проспект «Филадельфии», только в прошлом году дебютировал в АХЛ (21 очко в 53 матчах). Протас – один из перспективнейших проспектов «Вашингтона». Он стал лучшим бомбардиром своей команды в канадской WHL (аналог нашей МХЛ).

С оглядкой на предсезонку

Из-за эпидемиологической ситуации и закрытых границ, минское «Динамо» готовится к сезону в Беларуси. Команда не смогла выехать заграницу, поэтому соперниками минчан стали белорусские клубы из Молодечно, Солигорска, Гомеля. Был и спарринг со столичной «Юностью», где победу одержала команда из чемпионата Беларуси. В остальных матчах виктория была за «зубрами», но смотрелась команда очень блекло. А ведь уровень между внутренним чемпионатом и игроками КХЛ очень большой…

Проблема кроется в Вудкрофте. В кулуарах поговаривают, что генеральный директор минчан Дмитрий Басков не доволен уровнем подготовки команды при полном карт-бланше у канадского тренера. Впереди команду ждет финальная стадия Кубка Салея, где «Динамо» должно сыграть еще 2 матча. Для Вудкрофта эти матчи станут своеобразным экзаменом. Мы не удивимся, если в итоге минчане начнут сезон с новым коучем.

Крэйг Вудкрофт Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В целом в Минске собралась очень боеспособная команда, которая просто обязана бороться за попадание в восьмерку. Но смогут ли тренеры «зубров» слепить крепкий коллектив из того материала, что у них имеется, и не повторить прошлогодних ошибок?