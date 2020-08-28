«Арены НХЛ потемнеют, как и должны». Что пишут в Америке об остановке плей-офф

Приостановка плей-офф Национальной хоккейной лиги, которая поддержала профессиональное спортивное североамериканское сообщество и тоже нажала на паузу, не могло остаться без реакции прессы. Какие-то издания очень активно стали поддерживать приостановку, кто-то высказался более сдержанно, но в целом тенденция ясна — в заокеанском мире, где декларируют демократию и свободное слово, сейчас не лучшее время, чтобы высказывать альтернативную точку зрения.



Таблица плей-офф НХЛ-2019/2020

В то же время альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ, сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд. Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.



По информации журналиста, альянс хотел бы получить от лиги в течение 10 лет $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив. Отмечается, что это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.



Также HDA хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесён логотип их организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах чёрного цвета. Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на чёрный.



Кроме того, организация ставит перед лигой ряд задач.

1. К сезону-2024/2025 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/2023 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%.

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.



Лига пока не дала никаких ответов или комментариев по этим вопросам.

«Остальные лиги остановились, заставив НХЛ действовать»

«Сегодня арены внутри «пузырей» потемнеют, как и должны. НХЛ нашла способ безопасно провести розыгрыш Кубка Стэнли в разгар пандемии, но не смогла оставить самую важную проблему за стенами безопасных зон, построенных в Торонто и Эдмонтоне. Движение Black Lives Matter наконец-то появилось в спорте, где преобладают белые, хотя и опоздало на день. Игроки решили использовать свои голоса и не участвовать в двух матчах, изначально запланированных на четверг.



Альянс за многообразие хоккея помогал принимать решения, сначала официально попросив лигу приостановить плей-офф. Затем было сделано заявление о том, что права человека имеют приоритет над спортом, а затем был проведён конференц-звонок со многими игроками, которые находятся внутри «пузырей». Эвандер Кейн, Мэтт Дамба, Аким Алиу, Уэйн Симмондс, Назем Кадри и другие основатели альянса сформулировали препятствие для перемен: они не могут быть единственными, кого волнуют эти вопросы.



Я влюбился в хоккей, когда рос в маленьком городке в Канаде, но в среду вечером мне не хотелось быть на работе. Пустые трибуны «Скотиабанк-Арены» во время третьего матча серии между «Бостоном» и «Тампой» не могли казаться более пустыми, пока шла игра. Джон Купер сказал, что ему ни одно из решений не кажется абсолютно правильным. Это правда, но уходить дальше в «пузырь» и выходить на лёд в остальных матчах было бы ошибкой. Три месяца назад, когда в Миннесоте был убит Джордж Флойд, хоккейное сообщество сделало шаги в правильном направлении. Но мы видели, как тот же Мэтт Дамба в одиночестве встал на колени перед первым матчем в «пузыре» в Эдмонтоне. Остальные лиги остановились, чтобы заставить НХЛ действовать.



НХЛ состоит в основном из белых игроков из Северной Америки и Европы, а освещается представителями СМИ такого же происхождения. Это такие люди, как я. Эти люди считали, что достаточно не проявлять явного расизма в своём поведении, что уже подразумевает привилегии белых. Эти люди могут сделать больше, чтобы повлиять на перемены. Хотите знать, к чему приведёт перенос пару хоккейных матчей в августе? Как минимум это заставит людей, населяющих наш мир, сделать шаг назад, задуматься и откровенно поговорить о том, почему это произошло. Как сказал Барри Тротц, если в этом примут участие все, то это повлияет на нашу страну, которая определённо нуждается в этом сейчас.



Как гласит китайская пословица, лучшее время, чтобы сажать дерево, было 20 лет назад. Второе лучшее время — сейчас», — поделился эмоциями обозреватель канадской телекомпаниии Sportsnet Крис Джонстон.

Сезон в НХЛ приостановлен! Всему виной очередной расистский скандал Два дня в Америке будут не смотреть хоккей, а размышлять о том, как избавиться от расизма.

Коллега Джонстона из телекомпании TSN Пьер Лебрюн также активно поддержал приостановку плей-офф и поделился информацией, что в четверг активисты Альянса многообразия Кейн и Дамба получили более сотни телефонных звонков от хоккеистов, находящихся внутри «пузырей». Особенно было подчёркнуто, что хоккеисты других команд сами звонили Кейну и Дамбе, а не наоборот, что выглядело бы как уговоры и призывы для объявления паузы в плей-офф.



«В среду вечером НХЛ оказалась на неправильной стороне истории, когда отказалась отменять матчи. Сейчас этого уже не вернуть, но можно попытаться исправить положение осмысленными действиями. Отсрочка двух матчей может стать началом, даже если про это будут говорить, что это слишком мало и слишком поздно. Как сказал нападающий «Далласа» Джейсон Дикинсон, НХЛ на 75% состоит из американцев, причём белых. Отсутствие многообразия в хоккее только ухудшит ситуацию, потому что оставит за бортом множество людей различного происхождения.



Думаю, что все согласятся, что систематический расизм — это часть социально-экономического неравенства. Только дети из обеспеченных семей могут позволить себе заниматься хоккеем, и для начала НХЛ должна показать пример в деле снижения стоимости экипировки. У нас в Канаде тоже много расизма, спросите об этом любого цветного канадца. Всем нужны конкретные действия.



Вечер среды был тяжёлым для хоккея, для тех, кто его любит. Представьте, что чувствовал бы любой молодой цветной хоккеист. Следующие несколько дней имеют значение, как и следующие несколько месяцев и лет. Посмотрим, какими будут настоящие изменения», — отметил Лебрюн.

НХЛ продолжила плей-офф на фоне протестов в США. Это было ошибкой? В НХЛ шли матчи, когда все уже бунтовали и бастовали. Хоккейной лиге могут этого не простить.

«Хоккей всегда воспринимался как спорт белых и для белых болельщиков»

«Они только что проснулись ото сна. В четверг проснулась какая-то часть хоккейных людей. Можно сказать, что хоккей опоздал, поскольку так оно и было. Можно говорить о том, что перенос двух игровых дней — это просто следование за толпой после того, как были приняты отсрочки в НБА и других лигах. Но то, что хоккеисты поддержали это даже через день, было приятной неожиданностью. На этой неделе белые в НХЛ в массовом порядке спрашивали чёрных, и это переломный момент», — отметил Брюс Артур из Torono Star.

«Лучше поздно, чем никогда. В конце концов хоккеисты сделали правильный выбор, а НХЛ удалось подтянуть шнурки и сделать заметное заявление. Восемь оставшихся команд не будут играть в четверг и пятницу, матчи будут отложены из-за запоздалой реакции лиги. Хоккей всегда воспринимался как игра белых игроков для белых болельщиков. Но это значительно изменилось в последнее время. И лично для меня среда была днём, когда спорт показал всему миру свою развивающуюся культуру. Это была историческая ночь в мире спорта, но хоккей остался незамеченным.



Лига предоставила игрокам право самим решать, как нужно реагировать на стрельбу в Висконсине. Это был не звёздный час НХЛ. Эффективный ответ, в итоге, сделали не чиновники лиги, и даже не игроки, а телеведущие, которые открыто призвали перенести матчи. Они не должны были играть. Когда Альянс за многообразие хоккея обратился к лиге с просьбой отложить матчи, это не исправило ошибки хоккейных чиновников, не убрало провал, который был накануне. Но можете ли вы представить себе шум, если бы матчи в НХЛ снова продолжились?» — задался вопросом корреспондент Postmedia News Терри Джонс.



«Нет перемен — нет хоккея. Игроки НХЛ поняли, что просто не могут сейчас продолжать играть, и объединились в знак протеста. Отсутствие сильного заявления со стороны лиги сразу не понравилось многим хоккеистам. Тот же Райан Ривз говорил, что просто потерял сон. Его бывший партнёр Кевин Шаттенкирк написал ему, чтобы узнать, могут ли они собраться вместе. Как в случае и с другими видами спорта, лидировала в этом движении не лига, а игроки. Решение отложить матчи было решением хоккеистов, тренеры их поддержали, а лига отреагировала», — отметил обозреватель The Hockey News Мэтт Ларкин.