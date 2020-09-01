У «Тампы» 41% вероятность взять Кубок Стэнли. Но только если Кучеров будет играть

MVP прошлого сезона Никита Кучеров попал под «медведя-шатуна» Здено Хару. Удар клюшкой в лицо от гиганта из «Бостона» может помешать россиянину продолжить выступления в плей-офф, а 43-летний защитник, чья команда уже пакует чемоданы, готов повесить коньки на гвоздь.

«Тампа» взяла серию, но потеряла Кучерова? Великан Хара травмировал ещё одного русского Никите досталось клюшкой в лицо.

«Надеемся, травма не будет серьёзной»

О состоянии здоровья Кучерова пока нет никаких подробностей. Хуже всего, если Никита почувствовал симптомы сотрясения, поскольку удар клюшкой по голове был очень чувствительным — попытка вернуться на площадку во втором периоде оказалась неудачной.

«Мы надеемся, что травма не будет долгосрочной и серьёзной. У нас будет небольшой перерыв перед следующим раундом, это может нам помочь. Завтра у всех парней будет отдых, у Кучерова тоже. Его состояние оценивают врачи», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер. Наставнику южан весь плей-офф приходится играть без капитана Стивена Стэмкоса, который получил травму ещё до начала тренировочного лагеря, и потеря Кучерова может сильно понизить шансы «Лайтнинг» на Кубок Стэнли, поскольку в 12 матчах на счету россиянина 16 очков.

Хара, который был самым возрастным хоккеистом в НХЛ в нынешнем сезоне, пока не готов говорить о своём будущем. Контракт ветерана с «Брюинз» подошёл к концу, и хотя Здено был далеко не худшим, продолжить карьеру в таком возрасте будет очень непросто. 22 сезона в лиге, 14 из которых он сыграл за «Бостон» — это впечатляющие цифры, а по количеству сыгранных матчей он идёт на шестом месте в истории. В 2009 году он выиграл «Норрис Трофи», трижды играл в финалах Кубка Стэнли и выиграл трофей в 2011-м.

«У меня пока нет решения. Я открыт для всех вариантов», — сказал Хара после завершения пятого матча серии.

«Тампа» может не спешить с перелётом

Потенциальное отсутствие Кучерова в матчах финала Восточной конференции может повлиять на зрительский интерес, и явно не в сторону повышения. Среди четырёх команд, добравшихся до третьего раунда, может почти не оказаться звёзд первой величины, поскольку Кросби, Макдэвид, Драйзайтль, Овечкин, Панарин, Пастрняк, Годро и Мэттьюс уже вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли. Близок к этому «Колорадо», где есть Натан Маккиннон, а найти однозначных и известных всем «постер-боев» в составе «Айлендерс», «Вегаса» и «Далласа», при всём уважении к Сегину и Радулову, будет трудно.

Впрочем, затянувшийся триллер между «Далласом» и «Колорадо» может неожиданно сыграть на руку Кучерову, поскольку существует вариант, при котором «Тампе» не придётся покидать насиженный «пузырь» в Торонто. Согласно предварительному расписанию, все полуфинальные матчи в обеих конференциях должны играться в Эдмонтоне, а значит, «молниям» требуется перелёт. Однако пока команда остаётся в Торонто, и есть вариант, что свою серию финала Востока «Тампа» начнёт до того, как отыграют своё полуфинальные пары Запада. Играть в этом случае будут в Торонто, где «пузырь» продолжит существование, а это значит, что у игроков будет больше времени и возможностей на отдых, восстановление и лечение.

«Когда тыкаешь медведя – ты рискуешь». Американский журналист «наехал» на Свечникова По мнению Джека Эдвардса, молодой лидер «Каролины» сам виноват в своей травме.

«Точной даты, когда «Тампа» полетит в Эдмонтон, ещё нет», — отметил известный заокеанский инсайдер Пьер ЛеБрюн. «Да, есть сценарий, при котором финал Востока начнётся в Торонто. Для этого «Айлендерс» нужно завтра выиграть пятый матч у «Филадельфии», а западные серии должны затянуться. В Торонто могут сыграть пару матчей третьего раунда», — подтвердил Эллиотт Фридман.

«Мы рады, что у нас есть возможность отдохнуть. В первом овертайме пятого матча серии с «Бостоном» нам было очень тяжело, потребовалась вся наша энергия, чтобы справиться. Буквально язык на плечо выскакивал. А как парням удалось отыграть второй овертайм, я вообще не представляю», — сказал Джон Купер, которому пришлось заканчивать матч в 10 нападающих.

«Да, мы потеряли Никиту, сегодня было много трудных моментов. Наверное, мы победили не так красиво, как всем бы хотелось. Иногда так бывает. Но я очень горжусь тем, что все помогают друг другу и играют с полной отдачей», — отметил ветеран Райан Макдона.

После выхода в финал плей-офф Восточной конференции шансы «Тампы» на Кубок Стэнли резко поднялись. По данным аналитика The Athletic Дома Лущишина, вероятность итоговой победы «Лайтнинг» пока составляет 41%, а шансы на выход в финал — 66%. Эти цифры приводятся при неопределённости ситуации со Стивеном Стэмкосом, который в плей-офф пока не играл, и с учётом участия в матчах Никиты Кучерова. Отсутствие россиянина значительно снизит эти показатели. Вторым по степени вероятности претендентом на Чашу считается «Вегас» (28%, 54% вероятности попадания в финал), на третьем месте — «Даллас» (11%).