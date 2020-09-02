«Флайерз» делает то, что не удалось Овечкину. «Лётчики» нашли ключи к воротам Варламова

Шансы «Филадельфии» отыграться со счёта 1-3 в серии против «Айлендерс» считались крайне невысокими, но главный тренер «Флайерз» Ален Виньо нашёл правильные слова мотивации. Он призвал своих лидеров «надеть штаны для больших мальчиков», и этот образ сработал, хотя в ворота «островитян» вернулся самый непробиваемый голкипер нынешнего плей-офф Семён Варламов.



В предыдущей встрече он уступил свой пост Томасу Грайссу, и на вопрос, как делается выбор вратаря на конкретный матч, главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц ответил, что за него это делает интуиция. «Это внутреннее чувство. Оба голкипера находятся в хорошей форме, так что здесь трудно сделать плохой выбор», — отметил Тротц.

Первый период оказался безголевым, хотя «Филадельфия» была очень близка к тому, чтобы открыть счёт. «Островитяне» дважды подряд присаживались на скамейку штрафников, а в одном из эпизодов Шон Кутюрье чудом не добил шайбу в пустую сетку — Варламову откровенно повезло.

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В начале второго отрезка «Айлендерс» распечатал ворота Картера Харта, реализовав большинство, но затем сработали пресловутые «штаны больших мальчиков». Лидеры «Флайерз» Клод Жиру и Джеймс Ван Римсдайк забили свои первые голы в этой серии: Жиру подправил шайбу после дальнего выстрела защитника, а Ван Римсдайк удачно завершил быструю контратаку и вывел «лётчиков» вперёд.

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На старте третьего периода бывший защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен «исполнил Овечкина», точно выстрелив с вершины круга вбрасывания, и в третий раз пробил Варламова. «Островитяне» предприняли титанические усилия и смогли отыграть дефицит в две шайбы, но в этот вечер удача была не на их стороне. В овертайме «лётчикам» снова удалась комбинация с дальним броском и изменением траектории полёта шайбы на пятачке, после которой страж ворот «Айлендерс» был бессилен.

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«Филадельфия» сократила отставание в серии, где счёт стал 3-2 в пользу «островитян». Любопытно, что когда Барри Тротц вёл «Вашингтон» к Кубку Стэнли в 2018 году, то «столичные» выиграли все четыре серии с первого же шанса, когда противостояние можно было завершить. У нынешних «островитян» с этим дело обстоит хуже: пока все три первых попытки дожать соперника в серии получались неудачными — шестая игра противостояния пройдёт 3 сентября.

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«Наконец-то «Филадельфия» получила голевой вклад от своих лидеров. Клод Жиру забил свой первый кубковый гол с 2018 года. И хотя «Филадельфии» есть много над чем работать, видны положительные сдвиги. Выиграть два матча, не имея права на ошибку, очень трудно, но шансы на это у «Флайерз» есть», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Грец.

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Одним из ключевых вопросов для «лётчиков» станет возможность сыграть в шестом матче для Шона Кутюрье, который получил травму в столкновении с Мэтью Барзалом в середине третьего периода. Кутюрье — лучший универсальный игрок «Флайерз» в этой серии, и его отсутствие может заметно снизить шансы «Филадельфии», которая пока делает то, что не удалось Овечкину и компании — успешно подбирает ключи к воротам Семёна Варламова.