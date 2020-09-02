КХЛ вернулась мощным матчем! «Ак Барс» вырвал у ЦСКА первый трофей сезона

Наконец-то, дождались! С 12 марта мы не видели большой хоккей в России, и вот теперь КХЛ возвращается. Новый, тринадцатый сезон стартует, несмотря на не побеждённый до конца коронавирус, и это замечательно. Нам ещё предстоит привыкнуть к пустующим трибунам, маскам на лицах болельщиков и изолированных от фанатов и журналистов спортсменов, но это гораздо лучше, чем ничего. Здравствуй КХЛ, мы скучали!

Первый матч сезона – по традиции, Кубок Открытия. Его сегодня, 2 сентября 2020 года, на лёд «ЦСКА-Арены» вышли разыгрывать действующие обладатели Кубка Гагарина и чемпионы России ЦСКА, а также казанский «Ак Барс», выигравший в минувшем чемпионате регулярку в Восточной конференции. Это битва титанов, хоть один из них и был основательно потрёпан в межсезонье. ЦСКА понёс, пожалуй, самые ощутимые потери летом и больше всех почувствовал разницу при введении жёсткого потолка зарплат, но «армейцы» постарались собрать новую, мощную команду, которая, вне всяких сомнений, снова будет считаться фаворитом КХЛ. Ну а казанцы по сравнению с прошлым годом стали только сильнее, и сегодня готовы были предъявить первое тому доказательство.

«Ак Барс» привёз в Москву оптимальный состав. Да, в нём не было опытнейшего Даниса Зарипова, но самый титулованный хоккеист КХЛ остался вне заявки на стартовый матч сезона исключительно по игровым причинам. В целом логично, что Дмитрий Квартальнов представляет боевой ростер своей команды без 39-летнего ветерана, который всё равно вряд ли проведёт полноценный чемпионат.

ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на матч Кубка открытия. Юханссона и Кемпе нет в заявке

А вот ЦСКА неожиданно для всех не досчитался на эту игру трёх легионеров. В состав «армейцев» по непонятным причинам не попали голкипер Ларс Юханссон, а также форварды Брендан Лайпсик и Марио Кемпе. И если отсутствие канадского и шведского нападающих для ЦСКА не могло являться какой-то большой проблемой, то Юханссон – это основной голкипер красно-синих, которого Никитин наверняка планировал выставить против мощной казанской атаки.

Впрочем, в начале игры второй вратарь ЦСКА Александр Шарыченков не давал поводов для критики. Совсем наоборот, экс-вратарь «Ак Барса» здорово настроился на бывшую команду, и в первом периоде выглядел очень уверенно. В одном из моментов Шарыченков сделал всё, чтобы помешать забить настырному Воронкову, который секундой ранее буквально обокрал Николая Голдобина и в одиночестве вывалился к воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Ак Барса».

А вот визави Шарыченкова в этой встрече, швед Адам Рейдеборн, был совсем не так хорош в первые минуты нового сезона. Голкипер «Ак Барса» пропустил первым же броском, хотя нельзя не отдать должное выстрелу Дмитрия Саморукова. Арендованный у «Эдмонтона» защитник классно открылся на синей линии, получил шайбу от Локтионова и так зарядил из своей пушки, что буквально прошил Рейдеборна. 1:0 на первой минуте игры, есть самый быстрый гол в истории Кубков Открытия!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте КХЛ.

«Ак Барс» как будто был слегка обескуражен таким началом и долго пытался избавиться от сумбура, но во второй половине стартового периода добавил в давлении, и на льду пошла рубка двух неуступчивых, сильных, но ещё вкатывающихся в сезон клубов. И всё же ЦСКА выглядел чуть сбалансированнее и компактнее оппонента, чаще находил свободные зоны в обороне «Ак Барса», и в конце отрезка Иван Телегин, убежавший в контратаку, мог делать 2:0, но в этот раз Рейдеборн переиграть себя не дал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Ак Барса».

Во втором периоде хоккей не изменился. Смотрибельная, боевая игра с достаточным количеством опасных моментов и острых стычек, чтобы зрителям не приходилось скучать. «Ак Барс» в этом отрезке ещё добавил в мобильности и скоростях, и у «армейцев» пошли удаления. Дважды заставил фолить на себе как всегда настырный Артём Лукоянов, но реализовали казанцы самое первое удаление в стане соперника, которое заработал Станислав Галиев. Дмитрий Квартальнов выпустил на площадку всех своих легионеров, включая «казахстанца» Доуса, и иностранному десанту гостей



понадобилось лишь десять секунд, чтобы забить первый гол «Ак Барса» в сезоне. Доус и Викстранд довели шайбу до Стефана Да Косты, француз красиво крутанул Дальбека и неотразимым кистевым положил снаряд точно в цель.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Ак Барса».

Да Коста вообще выдал сильный период и частенько доминировал на площадке, особенно в большинстве. Но оборона ЦСКА раз за разом показывала, что не слишком ослабла по сравнению с прошлым годом. Шарыченков был в постоянном напряжении, но не так уж и часто всерьёз вступал в игру. ЦСКА при этом, разумеется, не отсиживался в окопах, периодически выстреливая опасными атаками сходу. Стоит отметить, что казанцы довольно часто оставляли соперникам свободные зоны, куда и врывались «армейские» форварды.

Второй период завершился при равном счёте, и по такой игре могло возникнуть ощущение, что всё решит следующий гол в исполнении какой-либо команды. И в начале третьего отрезка очень важную шайбу забросил Антон Слепышев, которого все мы отождествляем, как нового лидера «армейских» атак. Форвард ЦСКА и сборной России в одиночестве забрёл в чужую зону и нанёс, казалось бы, безобидный бросок из-под Никиты Лямкина. Однако едва уловимый рикошет от клюшки защитника сделал своё чёрное для казанцев дело, дезориентировав Рейдеборна, и шайба бабочкой впорхнула в ворота «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте КХЛ.

Шведский голкипер сыграл довольно неуклюже в этом эпизоде, однако вскоре ему представился шанс исправиться. Разыгравшийся Слепышев улетел к воротам «Ак Барса», заставил соперника сфолить и заработал штрафной бросок. Антон сам вышел на реализацию буллита, но переиграть Рейдеборна не сумел – щиток голкипера оставался в игре до последнего и не позволил Слепышеву завести шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Ак Барса».

Воодушевлённые хоккеисты «Ак Барса» с удвоенной мощью бросились на осаду ворот Шарыченкова. Казанцы добавили в активности под воротами, стали быстрее перемещать шайбу и чаще бросать в касание, и у вратаря ЦСКА добавилось работы. С тренерской скамейки боролся и Дмитрий Квартальнов, затеявший перестановки в звеньях. Сочетание этих факторов и позволило «Ак Барсу» сравнять счёт, не доводя дело до нервной концовки. На льду одномоментно оказались Да Коста, Доус и Азеведу, и эта тройка сумела нарисовать красивейший гол. Несколько передач в касание и могучий выстрел от капитана казанцев!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Ак Барса».

Теперь уж точно игра пошла до заброшенной шайбы. В оставшиеся семь минут обороны ЦСКА и «Ак Барса» не позволили увидеть реальных голевых моментов, и первый матч сезона докатился до овертайма. Но за несколько секунд до конца основного времени произошло важное событие – Артём Блажиевский проявил несдержанность и заработал удаление на Галиеве. «Ак Барс» начал дополнительную пятиминутку в большинстве, но успел отметиться лишь опасным выстрелом Доуса в ближний угол, после чего необязательным штрафом за блокировку отметился уже Да Коста. Составы уравнялись.

В расстановке «4 на 4» великолепный момент возник у Максима Шалунова, но Рейдеборн нейтрализовал выход один на один, полностью искупив свои ошибки в этой встрече. А в ответной атаке «Ак Барс» выиграл матч! Невероятно цепкий Дмитрий Воронков в очередной раз в этой встрече «украл» шайбу у соперника в чужой зоне и классным броском заставил ликовать казанский фан-сектор!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Ак Барса».

Матч за Кубок Открытия удался на славу. «Ак Барс» дважды отыгрался по ходу встречи и выгрыз победу в овертайме. Первый трофей сезона отправляется в столицу Татарстана, а мы надеемся, что таких ярких матчей в новом чемпионате будет ещё очень много.