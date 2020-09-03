Почему Овечкин ещё не подписал новый контракт в НХЛ? И когда это случится?

Завершился предпоследний сезон Александра Овечкина по действующему контракту с «Вашингтоном», и главная забота «столичных» — подписать новый контракт. Александр Великий – капитан, лицо и главная звезда «Вашингтона», лучший снайпер современности, который даже в 34 (почти 35) года не собирается сдавать позиции и является неоспоримым лидером команды не только в раздевалке, но и на льду. Рассказываем, когда и на какую сумму и срок Овечкин может подписать новый контракт.

Когда начнутся переговоры

Когда зимой Никлас Бекстрём продлил соглашение со «столичными», он выразил уверенность, что его верный друг и соратник Овечкин последует его примеру уже 2 июля – то есть через день после того, как это станет возможным.

«Вашингтон» дал Бекстрёму $ 9 млн. Новый контракт Овечкина будет заметно жирнее Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.

Но 2020 год внёс свои коррективы, и контракты можно было подписывать только с 13 июля. Однако Овечкин в то время и не думал о продлении: «Я даже не говорю и не задумываюсь об этом, потому что у нас впереди много дел».



Время для переговоров тогда действительно было неподходящее – надо было готовиться к рестарту сезона и походу за Кубком Стэнли. Но после того как «Вашингтон» проиграл в первом же раунде, все ждали, что переговоры возобновятся немедленно, однако этого не случилось. «Мы пару дней разговаривали на эту тему, но решили пока отложить переговоры. Вернёмся к ним, когда начнётся тренировочный лагерь», — заявил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Предсезонные сборы должны начаться не раньше середины ноября, так что следующие полтора месяца пройдут в подвешенном состоянии.



До этого времени «столичным» надо определиться с курсом развития – выбрать нового опытного тренера, сверстать состав на грядущий сезон, решить, что делать с вратарём Брэйденом Холтби.

На какую сумму и срок может рассчитывать Овечкин

«Чемпионат» уже писал на эту тему в январе, тогда мы предполагали, что его годовая зарплата вырастет до $ 11,5-12 млн. Но сейчас действуют новые правила – потолок зарплат в НХЛ в следующие два сезона останется неизменным ($ 81,5 млн), после чего будет расти всего на $ 1 млн в год.



Бекстрём получил пятилетний контракт с зарплатой $ 9,2 млн в год, Овечкину точно не заплатят меньше. Но и сильно больше не получится – скорее, придётся ужаться до $ 10-10,5 млн в год, чтобы у клуба осталось хоть какое-то пространство для манёвра. Его и так немного, сейчас 7 игроков (Кузнецов, Бекстрём, Оши, Уилсон, Эллер, Карлсон и Орлов) «съедают» больше половины платёжки, а на сезон-2021/2022 ведомость «Вашингтона» заполнена на $ 57,26 млн, причём только на 13 игроков. В составе может одновременно находиться не больше 23 хоккеистов, то есть на оставшиеся 10 позиций (с учётом Овечкина) остаётся чуть больше $ 24 млн. Совсем негусто.

Холтби практически наверняка уйдёт, но уже через год подойдёт к концу соглашение с вратарём Ильёй Самсоновым. Если россиянин станет однозначным первым номером, он будет вправе рассчитывать на неплохую прибавку.



Что касается срока соглашения, то ещё осенью Овечкин говорил, что хотел бы играть с Бекстрёмом до конца карьеры. То есть контракт, вероятнее всего, будет рассчитан на 4-5 лет. Дольше смысла нет – Овечкину к тому времени исполнится 40, а подписывать краткосрочное соглашение Александру, который пока находится в отличной форме, тоже нет резона.

«Вашингтон» дал Бекстрёму $ 9 млн. Новый контракт Овечкина будет заметно жирнее Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.

Возможен ли уход в другой клуб

Пока НХЛ и профсоюз игроков не подписали новое коллективное соглашение, можно было рассуждать на тему того, что Овечкин может хотя бы на время уйти из НХЛ, чтобы сыграть на Олимпиаде. Кубок Стэнли у него есть, золото чемпионатов мира тоже (целых три штуки), победа на Играх пока остаётся лишь в мечтах. Овечкин сыграл на трёх Олимпиадах и ни разу не попадал даже на пьедестал, а за победой России в Пхёнчхане-2018 наблюдал по телевизору – НХЛ туда своих игроков не отпустила.



Олимпийский вопрос в новой редакции коллективного соглашения решён, лига взяла на себя обязательство отпустить своих хоккеистов в Пекин-2022 (и в Милан-2026, но Овечкину тогда будет уже 40 лет).



Но уход в другой клуб полностью исключать нельзя. Трудно представить, что руководство «Вашингтона» пойдёт на обмен (хотя ещё в 2017-м, после очередного раннего вылета из плей-офф, не исключало такую возможность) – во-первых, Овечкин приносит огромные деньги, во-вторых, его все обожают, в-третьих, «Вашингтон» — это и есть Овечкин. Россиянин вытянул клуб со дна, без него не было бы у клуба таких доходов, бешеной популярности и Кубка Стэнли.



Если предположить, что Овечкин уйдёт из «Вашингтона», то только по собственной инициативе. По действующему контракту он может наложить вето на обмен в 10 клубов, а переговоры с другими командами начать не раньше конца сезона-2020/2021. Впрочем, и этот вариант пока видится маловероятным.