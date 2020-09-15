На защитника «Вегаса» было больно смотреть. Он едва не расплакался после гола Гурьянова

Белое облако оказалось с чёрноватым отливом. Защитник «Вегас Голден Найтс» с забавным именем Зак Уайтклауд надолго запомнит пятый матч финала Западной конференции, где ему суждено было стать одним из антигероев. В овертайме, при счёте 2:2, 23-летний канадец умудрился выбросить шайбу за пределы площадки, за что получил законный малый штраф.
Это удаление стало для «Вегаса» роковым: Денис Гурьянов оформил победный гол и вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли, а «золотые рыцари» после этого отправились собирать чемоданы, чтобы вернуться из «пузыря» в Эдмонтоне в свою жаркую Неваду.
Увидев, что плей-офф для «Вегаса» закончен, канадский защитник не мог сдержать разочарования и форварду «Вегаса» Алексу Таку даже пришлось успокаивать партнёра.
Видео реакции удалённого защитника «Вегаса» Уайтклауда на победный гол Гурьянова можно посмотреть в «Твиттере».
«Мне просто ужасно жаль этого парня. Знаете, это такое паршивое удаление для начала овертайма. Я говорю не только об этом моменте. Просто такие удаления, которые решают судьбы матчей, не имеют никакого смысла в хоккее лично для меня. Заку не за что корить себя. Он играл изо всех сил», — сказал после матча главный тренер «рыцарей» Питер Дебур.
«Это была неудачная игра, только и всего. Он не должен чувствовать своей вины за вылет команды. Его лицо в штрафном боксе после пропущенного гола… Просто неудачная игра. Для него, для новичка, это был отличный плей-офф», — отметил обозреватель The Athletic Джесси Грейнджер.
В регулярном чемпионате-2019/2020 Уайтклауд сыграл всего 16 матчей, набрав 1 очко за голевую передачу. Зато в плей-офф он был полноправным членом команды, провёл все 20стреч «Вегаса» в розыгрыше Кубка Стэнли, отметился двумя шайбами и одной передачей. Но всем запомнится его нелепое удаление, которое, возможно, стоило «Вегасу» Кубка Стэнли.
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