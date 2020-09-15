«Сказал, что больше никогда не поедет в НХЛ». Это сейчас у Радулова финал, а было и такое

Это сейчас Александр Радулов вместе с «Далласом» готовится биться в финале Кубка Стэнли, а чуть больше 12 лет назад он уехал в Россию поднимать только что образованную КХЛ и думал о Кубке Гагарина.

Трое русских уже в финале Кубка Стэнли! Эмоции игроков «Далласа» после решающего гола Худобина сбили с ног, а Гурьянова были готовы носить на руках – «звёзды» праздновали выход в финал плей-офф.

В 2008 году 22-летний нападающий был восходящей звездой «Нэшвилла», провёл первый полноценный сезон в НХЛ, забил 26 голов, став третьим снайпером и бомбардиром команды, а в плей-офф и вовсе был одним из лучших.



Но в середине лета грянул гром – Радулов променял лучшую лигу мира на только что образованную КХЛ и подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы присматривались к нападающему уже несколько лет, и в итоге вышли с конкретным предложением. 8 июля Александр поставил подпись под контрактом в России, что, ожидаемо, вызвало громкий скандал.



Как бы ни пыжились в НХЛ, юридически придраться было не к чему. После знаменитого дела Малкина в 2007-м КХЛ и НХЛ совместно с ИИХФ разрабатывали трансферное соглашение, но известия о достижении «принципиальной договорённости» по этому вопросу пришли через несколько дней после того, как Радулов заключил контракт с «Салаватом». Так что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и президент ИИХФ могли говорить что угодно о том, что эта сделка нарушает все правила, но это было просто сотрясанием воздуха.



ИИХФ пыталась признать контракт недействительным и даже на время отстранила Радулова от участия в международных соревнованиях (потом отменила решение – объективных причин для дисквалификации не было), «Нэшвилл» ставил нападающему ультиматумы, а потом дисквалифицировал на сезон, Рене Фазель призывал перестать воевать и начинать жить мирно.



«Эта ситуация вообще не является предметом для споров. Соглашение обратной силы не имеет. Поскольку Радулов оформил контракт с уфимцами раньше, чем был подписан протокол, действие документа на него не распространяется. Александр имеет полное право выступать за «Салават», — говорил президент КХЛ Александр Медведев.

«Радулов сказал, что вообще больше никогда не поедет в КХЛ»

Почему же форвард так резко сорвался из лучшей лиги мира в Уфу? В КХЛ ещё не провели ни одного официального матча, но лига уже выглядела многообещающим и амбициозным проектом, который будет конкурировать с НХЛ в том числе и за игроков.



В Россию к тому времени перебрались Алексей Яшин и Алексей Морозов, в «Авангард» приехал сам Яромир Ягр. КХЛ стала альтернативой НХЛ, предлагая качественный хоккей, низкую



налоговую ставку и большие зарплаты, так что желание Радулова поиграть в России не выглядело удивительным. Тем более тогда «Нэшвилл» в плане результатов перебивался с хлеба на воду, а «Салават» был действующим чемпионом Суперлиги и целился на Кубок Гагарина.



«Мне очень хотелось поиграть в сильном клубе, который претендует на самые высокие места в чемпионате. Плюс немаловажным фактором оказалось то, что команда будет выступать в Лиге чемпионов. К тому же, прекрасно знаю, какие условия у этого клуба, много слышал от ребят про мощную уфимскую структуру. Поэтому отказываться было глупо. Я давно хотел играть дома, да и условия, которые мне предложили в «Салавате», куда интереснее тех, что были в заокеанском клубе», — рассказывал Радулов, а спустя месяц выдал знаменитое «Хватит нас воровать!».

Радулов: хватит нас воровать! Переход Александра Радулова в "Салават" - одна из главных тем межсезонья. "Чемпионат.ру" выслушал мнение форварда о своём переходе и узнал, зачем он отжимался после незабитого буллита.

Потом были непонятные слухи из Америки о том, что Радулов передумал и хочет вернуться в «Нэшвилл», «хищники» писали в Россию гневные письма, обвиняя россиянина в падении посещаемости и срыве билетной программы. В России только успевали отбиваться, Радулову в какой-то момент даже пришлось написать официальное письмо, в котором он подтверждал своё желание играть в КХЛ.

Одним из самых ярких высказываний тех баталий в прессе стало заявление генерального менеджера «Салавата Юлаева» Олега Гросса: «Мне уже на эту тему даже говорить не хочется. Все время там придумываются какие-то байки, нам постоянно шлют письма, которые уже невозможно читать, всё время угрожают дисквалификациями. Я разговаривал с Александром недавно. Он сказал, что вообще больше никогда не поедет в НХЛ. Откуда появляются такие слухи, непонятно».

Радулов: не слежу за войной, которая идёт между КХЛ и НХЛ

Радулов завоевал Кубок Гагарина в 2011-м, был одной из главных звёзд новой лиги, стал лучшим бомбардиром «Салавата» в КХЛ (только год назад этот рекорд побил Линус Умарк), а в 2012-м всё-таки выполнил обязательства перед «Нэшвиллом» и доработал свой контракт. Не без приключений, которые в Северной Америке лишь закрепили за Радуловым репутацию неблагонадёжного человека. Затем снова вернулся в Россию, провёл ещё четыре года в ЦСКА и уехал в НХЛ в 30 лет в ранге второго бомбардира в истории КХЛ и одним из самых ярких русских хоккеистов.

Радулову поначалу повспоминали все его проколы, но едва он ступил на землю Монреаля, как принялся развеивать все сомнения на свой счёт. Его обожали искушённые болельщики в «Монреале», точно так же его обожают в «Далласе».



В этом плей-офф на его счету 14 очков и четыре победных гола (больше только у Назема Кадри, но «Даллас» уже отправил его в отпуск) и чёткая цель – Кубок Стэнли. До неё осталось сделать всего четыре шага.