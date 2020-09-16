Финал был так близко, но бросок российского нападающего пришёлся мимо цели.

Штанга Кучерова, которая дорого обошлась «Тампе». Не попал в пустой угол в овертайме

Победа в пятом матче серии с «Айлендерс» выводила «Тампу» в финал Кубка Стэнли, но соперник оказался крепким орешком и отказался сдаваться так просто. Огромная нагрузка выпала на одного из лидеров бомбардирской гонки Никиту Кучерова.

«Айлендерс» и Варламов выжили в овертайме! У «Тампы» проблемы с выходом в финал Кубка Кучеров в овертайме попал в штангу. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «молний» — противостояние рискует затянуться.

Сегодня ему пришлось вновь играть без своего привычного центра Брейдена Пойнта, он провёл на льду больше всех в составе обеих команд (да, даже больше Виктора Хедмана), получил повреждение и пропустил часть второго периода, но затем вернулся в игру.

Впервые в этой серии Кучеров не смог набрать очков, хотя у него были все шансы в овертайме. В самом начале «Тампа» не смогла реализовать две с половиной минуты большинства, которые остались с третьего периода, но самый обидный промах случился в начале второго овертайма.

Семён Варламов справился с опасным броском Ондржея Палата, но отбил шайбу недалеко от себя. Кучеров в борьбе со Скоттом Мэйфилдом извернулся и мог забивать в пустой угол ворот. Оставалось только попасть в створ, но Никита промахнулся.

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Финал был так близко, всего в нескольких сантиметрах, но эта штанга дорого обошлась «Тампе». Не зря говорят, что четвёртая победа — самая трудная. «Молнии» в этом плей-офф до сегодняшнего дня ни проиграли ни одного овертайма, в целом смотрелись предпочтительнее, но через несколько минут настырные «Айлендерс» всё-таки добились своего. Кевин Шаттенкирк нормально не попал по шайбе в чужой зоне, из-за чего замешкался, и Андрес Ли с Джорданом Эберле тут же организовали контратаку два в одного. Как ни старался Михаил Сергачёв перехватить поперечный пас, но шайба дошла до Эберле, который подарил «островитянам» шестой матч серии.

Больше всех этой победе радовался Варламов. Cегодня он был великолепен и заслужил благосклонность хоккейных богов. Неудивительно, что он так бурно отпраздновал, въехав в сгрудившихся партнёров лёжа на животе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс».

Что ж, удача и вязкая игра в обороне помогли «Айлендерс» остановить атаку «Тампы», но у Кучерова будет шанс исправиться за свой промах уже послезавтра. А пока – финал откладывается.