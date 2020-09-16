Штанга Кучерова, которая дорого обошлась «Тампе». Не попал в пустой угол в овертайме

Победа в пятом матче серии с «Айлендерс» выводила «Тампу» в финал Кубка Стэнли, но соперник оказался крепким орешком и отказался сдаваться так просто. Огромная нагрузка выпала на одного из лидеров бомбардирской гонки Никиту Кучерова.
Сегодня ему пришлось вновь играть без своего привычного центра Брейдена Пойнта, он провёл на льду больше всех в составе обеих команд (да, даже больше Виктора Хедмана), получил повреждение и пропустил часть второго периода, но затем вернулся в игру.
Впервые в этой серии Кучеров не смог набрать очков, хотя у него были все шансы в овертайме. В самом начале «Тампа» не смогла реализовать две с половиной минуты большинства, которые остались с третьего периода, но самый обидный промах случился в начале второго овертайма.
Семён Варламов справился с опасным броском Ондржея Палата, но отбил шайбу недалеко от себя. Кучеров в борьбе со Скоттом Мэйфилдом извернулся и мог забивать в пустой угол ворот. Оставалось только попасть в створ, но Никита промахнулся.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Финал был так близко, всего в нескольких сантиметрах, но эта штанга дорого обошлась «Тампе». Не зря говорят, что четвёртая победа — самая трудная. «Молнии» в этом плей-офф до сегодняшнего дня ни проиграли ни одного овертайма, в целом смотрелись предпочтительнее, но через несколько минут настырные «Айлендерс» всё-таки добились своего. Кевин Шаттенкирк нормально не попал по шайбе в чужой зоне, из-за чего замешкался, и Андрес Ли с Джорданом Эберле тут же организовали контратаку два в одного. Как ни старался Михаил Сергачёв перехватить поперечный пас, но шайба дошла до Эберле, который подарил «островитянам» шестой матч серии.
Больше всех этой победе радовался Варламов. Cегодня он был великолепен и заслужил благосклонность хоккейных богов. Неудивительно, что он так бурно отпраздновал, въехав в сгрудившихся партнёров лёжа на животе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс».
Что ж, удача и вязкая игра в обороне помогли «Айлендерс» остановить атаку «Тампы», но у Кучерова будет шанс исправиться за свой промах уже послезавтра. А пока – финал откладывается.
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