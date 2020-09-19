«Мудрый дядюшка американского хоккея». За что в США наградили великого Анатолия Тарасова

Наследие легендарного советского тренера Анатолия Тарасова помнят и ценят во всём мире. Он был первым русским и вторым европейцем, которого ввели в Зал хоккейной славы в Торонто (это случилось в 1974 году), он проводил международные семинары, писал книги, общался с коллегами по всему миру, делился методиками и сделал многое для развития хоккея. В 2008 году Тарасов стал лауреатом премии Уэйна Гретцки, учреждённой USA Hockey специально для иностранцев, которые внесли большой вклад в развитие американского хоккея.

Тарасов стоял у истоков советского хоккея с шайбой, долгое время руководил сборной СССР по хоккею (большую часть турниров – в паре с Аркадием Чернышёвым). Учился по затрёпанным учебникам, придумывал революционные методики тренировок, мыслил, выходя далеко за рамки хоккея. При нём сборная девять раз подряд выигрывала чемпионаты мира, трижды становилась олимпийскими чемпионами.

100 лет отцу русского хоккея! Главные заповеди Тарасова Памятка на все времена.

Наработки Тарасова использовали такие североамериканские тренеры, как Фред Шеро, Скотти Боумэн, Лу Вайро и Херб Брукс. Творчество, неожиданные ходы, импровизация, упорство и дисциплина, отменная физическая подготовка – вот что Тарасов противопоставлял «примитивному» канадскому хоккею. Он верил, что в будущем игра неизбежно возьмёт лучшее из двух противоположных стилей, и оказался прав. Тарасова нет с нами больше 20 лет, но его дело живёт. И современный хоккей сформировался в том числе благодаря ему.

Тарасов с радостью обменивался опытом со всеми, кто этого хотел. Молодой тренер Вайро, завороженный игрой сборной СССР, написал Тарасову письмо. Тренер ответил и пригласил его в Москву (в следующий раз Вайро приедет к Тарасову уже с Шеро, который внедрил тарасовские идеи в «Филадельфии»).

«Когда я впервые увидел по телевизору матч сборной Советского Союза, то был поражён. Тогда даже цветного телевидения не было – лишь маленький ящик с чёрно-белой картинкой. Но даже так я понял, что СССР играет лучше, чем любая команда НХЛ. На экране появился крупный план Анатолия Тарасова. Я запомнил его имя. Взял ручку, бумагу, написал письмо и отправил в Советский Союз. Не знал точного адреса, поэтому просто написал: «Анатолию Тарасову, главному тренеру сборной». Через три месяца, когда я уже забыл о письме, пришёл ответ.

Когда я прилетел в СССР, Тарасов сказал мне, что я первый человек из Канады или США, кто написал ему. И добавил: «Ты собираешься узнать секреты нашего хоккея? Никаких секретов нет. Что сегодня считается секретом, завтра уже будет доступно всем. Зачем ты прилетел?». – «Узнать, как вам удаётся показывать такой хоккей! Это лучший хоккей, который я когда-либо видел». Дома меня критиковали за такие слова, ведь шла холодная война. В Канаде меня называли «коммунистом». Но мне было всё равно. Я видел то, что видел. Я видел невероятно красивый хоккей», — рассказывал Лу Вайро.

«Русские выиграли бы Суперсерию, будь у них Тарасов». Как в СССР выгнали великого тренера Его настоятельно просили не побеждать Чехословакию на ОИ-1972, но Тарасов не умел играть в поддавки.

Уже после завершения тренерской карьеры Тарасов не раз прилетал в США, где давал семинары и читал лекции, рассказывал о своих методах подготовки. Вайро отмечает, что это стало толчком к развитию американской хоккейной программы, а Тарасов стал источником вдохновения не только для игроков, но и для тренеров.

Даже за знаменитое «Чудо на льду», когда сборная США, составленная из студентов, обыграла «Красную Машину» на Олимпиаде-1980, в Америке тоже связывают с Тарасовым. Вайро был скаутом той сборной США, консультировал главного тренера Херба Брукса. Тот год готовил команду, поставив ей жёсткую дисциплину, заставляя тренироваться до потери пульса и приучая к коллективной, а не индивидуальной игре. Можно провести некую параллель и между тем, что Тарасов использовал в своей работе упражнения для танцоров балета, а сборная Брукса занималась с тренером по фигурному катанию.

Базу нынешней системе подготовки хоккеистов американцы взяли у Тарасова – молодые игроки занимаются по общей системе и круглый год играют в одной команде. В результате американцы сейчас являются одним из лидеров в юниорском и молодёжном хоккее, год за годом выпуская кучу креативных игроков.

Отказывал Сталину, забивал больше всех в СССР. Каким хоккеистом был Анатолий Тарасов В хоккей он сразу пришёл тренером, но 100 матчей в союзном первенстве всё-таки отыграл.

«У него было великолепное хоккейное воображение, видение того, что может произойти, представление об игре. Тарасов всегда опережал время, был лидером. И при этом — потрясающим артистом. Современный хоккей, в котором техничные и великолепно подготовленные спортсмены играют на высочайших скоростях, сам по себе служит доказательством огромного вклада Тарасова.

Сейчас американские хоккеисты действительно лучше играют! Они стали быстрее, креативнее, техничнее, лучше готовы физически. Это произошло не случайно и не на пустом месте. Это годы планомерной работы, выстраивание системы и её доработка. Я считаю, что главным человеком, который помог вывести хоккей США на высокий уровень, позволяющий регулярно бороться за медали Олимпиад, был именно Тарасов. Он вдохновил нас», — говорит Вайро.

«Он был известен как отец русского хоккея, а в поздние годы его можно было назвать старым мудрым дядюшкой американского хоккея», — отмечал Билл Мельтцер в статье на официальном сайте НХЛ.