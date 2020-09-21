«Пить, гулять и веселиться будете летом». Самый провальный плей-офф Радулова в НХЛ

Весной 2012 года Александр Радулов вспомнил о своём недоигранном контракте с «Нэшвиллом» и сразу после окончания плей-офф в КХЛ рванул за океан, чтобы выполнить старые обязательства. Тот плей-офф стал для него самым кошмарным за всё время в НХЛ.

Радулова называли лучшим хоккеистом, не играющим в НХЛ, он был главной звездой КХЛ и должен был серьёзно усилить атаку «Предаторз» в плей-офф. В «Нэшвилле» были готовы простить Радулова и сняли с него дисквалификацию, которую наложили четырьмя годами ранее. «Я всегда чувствовал, что он ещё вернётся в НХЛ. Я знал это с самого первого дня, как он уехал. Конечно, было невесело, когда он уезжал в 2008-м. Но, возможно, это было и к лучшему, и сейчас мы получим более зрелую личность и игрока, и всё будет хорошо», — говорил радостный генеральный менеджер Дэвид Пойл, строя далеко идущие планы на Радулова.

«Сказал, что больше никогда не поедет в НХЛ». Это сейчас у Радулова финал, а было и такое 12 лет назад восходящая звезда «Нэшвилла» вызвал большой скандал, уехав в только что образованную КХЛ.

«Если бы мы знали об этом до матча, то скорее бы ад замёрз, чем Радулов бы сыграл»

Радулов уладил контрактные вопросы с «Салаватом Юлаевым» и выдвинулся в Северную Америку. Всё шло отлично, он играл во втором звене, стабильно набирал очки, в первом раунде с «Детройтом» стал лучшим бомбардиром команды (1+4 в 5 матчах, «+5») и лучшим нападающим по показателю полезности. А затем случилась злополучная серия с «Финиксом».



Начинали на выезде, в первом матче Радулов очков не набрал и заработал «-1». Во втором всё было ещё печальнее — одна передача в большинстве, но уже «-2». После игры на Радулова обрушилась гора критики.



«В КХЛ, наверное, нет столько камер, как у нас в НХЛ. Радулов вообще никаких усилий не прикладывает, невероятно! В первом матче у него была куча потерь, он проигрывал борьбу в углах, запарывал обводки, палил в молоко, не бежал в оборону. Во втором матче – то же самое! «Финикс» забивает, а он даже не чешется. Да ещё и со злости ломает клюшку, когда «Нэшвилл» пропускает ещё. Теперь он злится, а «Нэшвиллу» пришлось выложить ещё несколько сотен долларов, чтобы заменить клюшку, которую он не использует по назначению. Наверняка игра Радулова просто убивает Барри Тротца», — негодовал Кит Джонс.



«Радулов был два года подряд лучшим игроком в… как их там, КХЛ? Они там, наверное, вообще не обращают внимания на «плюс-минус». Он играл ужасно как в нападении, так и в обороне. Если вы хотите побеждать в плей-офф, то лучшие игроки должны быть таковыми на льду. Радулова сегодня можно назвать худшим игроком «хищников», — говорил Джереми Рёник.



Но ладно бы одна критика, после матча выяснилось, что Радулов на пару с Андреем Костицыным нарушили комендантский час. В прессе появилась информация, что в ночь перед вторым матчем нападающие до четырёх утра пьянствовали в баре.



«Если бы мы узнали об этом до матча, то скорее бы ад замёрз, чем они бы сыграли. Вот такие у меня и нашего руководства принципы, так делаются дела в «Нэшвилле». Сейчас ходит много слухов о том, что мы обо всём знали, и другой чепухи, но мы не были в курсе», — объяснил Барри Тротц на следующий день. После игры тренер проверил логи ключей Радулова и Костицына, которые показали, что дверь в номер открывали в час ночи, после чего с глазу на глаз переговорил со своим лучшим бомбардиром. О чём был разговор, неизвестно, но обоих нападающих отстранили за нарушение внутрикомандных правил.

Радулов посажен в запас "Нэшвилла"

«Не все русские одинаковые, но нельзя игнорировать особенности русского характера»

Подлил масла в огонь и бывшая звезда НХЛ Майк Модано, прокомментировав поступок Радулова в «Твиттере»: «Радулов и Костицын, пить, гулять и веселиться будете летом! Уверен, ваши партнёры просто в восторге».

Инцидент с Радуловым и Костицыным начал целую волну разговоров о ненадёжности русских игроков. «Такой у них менталитет. Их растят индивидуальными игроками, потому что когда у тебя есть техника и мастерство, надо это показывать. Некоторым ребятам приходится перестраиваться после переезда в НХЛ, чтобы вписаться в систему клуба», — говорил нападающий «Нью-Джерси» Патрик Элиаш.

«Конечно, нельзя говорить, что все русские одинаковые, ведь есть ребята с сильным характером, как Андрей Марков или Павел Дацюк, но всё равно нельзя игнорировать особенности русского характера», — на правах анонимности рассуждал член руководства одного из клубов НХЛ.



Но были и те, кто встал на защиту Радулова. Майкл Фарбер из Sports Illustrated писал: «Для прессы и некоторых руководителей клубов эпизод в Скоттсдейле стал проявлением «русской проблемы». Когда прошлым летом Ричардса с Картером (людей, которые помогли «Лос-Анджелесу» добраться до финала конференции) обвиняли в излишней тяге к вечеринкам, а затем изгнали из «Филадельфии», никто не подавал это как пример неблагонадёжности канадских игроков. А русским такое не прощают. Они, в коллективном воображении многих в лиге, думают только о себе и не готовы на жертвы ради Кубка Стэнли».

Радулов: не так уж поздно я и вернулся

Объяснения самого Радулова никто не хотел слушать, и они с Костицыным пропустили третий матч. «Нэшвилл» выиграл со счётом 2:0. Барри Тротц не стал менять победный состав и следующий матч проиграл 0:1. Только когда на горизонте замаячил не иллюзорный вылет из плей-офф, Радулова и Костицына вернули, но «хищников» это уже не спасло.



«Даже не знаю, что сказать, потому что я был одним из тех, кто защищал Радулова и просил вернуть его из КХЛ. Сейчас я чувствую, что меня предали, но уверен: он сожалеет о случившемся», — говорил капитан команды Ши Уэбер. «Знаете, хочется сказать: «Окей, это русские». Но тут другое. У нас есть определённые правила, 5-6 простых правил, которые нужно соблюдать. Ты должен уважать свою команду, уважать своих партнёров и делать правильные вещи в плей-офф. Ребята не выполнили ни одно из этих правил. Это было тяжёлое решение для тренерского штаба и генерального менеджера, но они сделали всё правильно», — заявил нападающий Мартин Эрат, добавив, что «Нэшвилл» проиграл не из-за Радулова с Костицыным, а из-за того, что «Финикс» был лучше.

Пойл: "Нэшвилл" больше не заинтересован в Радулове

«Нэшвилл», естественно, не стал продлевать контракт с Радуловым, другие клубы НХЛ тоже остерегались его брать (там дули на воду даже через четыре года, когда Александр окончательно вернулся за океан). Радулов летом подписал контракт с ЦСКА и заявил: «По поводу конфликта в «Нэшвилле» написано очень много неправды. Не было никакого нарушения режима, но для меня эта тема закрыта».



Ну а теперь кто будет ворошить прошлое? С тех пор как Радулов вернулся в НХЛ, претензий к нему не было. Он всё так же горит огнём, выжигает под собой лёд и помогает уже не «Нэшвиллу», а «Далласу» на пути к Кубку Стэнли. До него уже рукой подать, всего три победы.