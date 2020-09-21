«Пить, гулять и веселиться будете летом». Самый провальный плей-офф Радулова в НХЛ

Весной 2012 года Александр Радулов вспомнил о своём недоигранном контракте с «Нэшвиллом» и сразу после окончания плей-офф в КХЛ рванул за океан, чтобы выполнить старые обязательства. Тот плей-офф стал для него самым кошмарным за всё время в НХЛ.
Радулова называли лучшим хоккеистом, не играющим в НХЛ, он был главной звездой КХЛ и должен был серьёзно усилить атаку «Предаторз» в плей-офф. В «Нэшвилле» были готовы простить Радулова и сняли с него дисквалификацию, которую наложили четырьмя годами ранее. «Я всегда чувствовал, что он ещё вернётся в НХЛ. Я знал это с самого первого дня, как он уехал. Конечно, было невесело, когда он уезжал в 2008-м. Но, возможно, это было и к лучшему, и сейчас мы получим более зрелую личность и игрока, и всё будет хорошо», — говорил радостный генеральный менеджер Дэвид Пойл, строя далеко идущие планы на Радулова.
«Если бы мы знали об этом до матча, то скорее бы ад замёрз, чем Радулов бы сыграл»
Радулов уладил контрактные вопросы с «Салаватом Юлаевым» и выдвинулся в Северную Америку. Всё шло отлично, он играл во втором звене, стабильно набирал очки, в первом раунде с «Детройтом» стал лучшим бомбардиром команды (1+4 в 5 матчах, «+5») и лучшим нападающим по показателю полезности. А затем случилась злополучная серия с «Финиксом».
Начинали на выезде, в первом матче Радулов очков не набрал и заработал «-1». Во втором всё было ещё печальнее — одна передача в большинстве, но уже «-2». После игры на Радулова обрушилась гора критики.
«В КХЛ, наверное, нет столько камер, как у нас в НХЛ. Радулов вообще никаких усилий не прикладывает, невероятно! В первом матче у него была куча потерь, он проигрывал борьбу в углах, запарывал обводки, палил в молоко, не бежал в оборону. Во втором матче – то же самое! «Финикс» забивает, а он даже не чешется. Да ещё и со злости ломает клюшку, когда «Нэшвилл» пропускает ещё. Теперь он злится, а «Нэшвиллу» пришлось выложить ещё несколько сотен долларов, чтобы заменить клюшку, которую он не использует по назначению. Наверняка игра Радулова просто убивает Барри Тротца», — негодовал Кит Джонс.
«Радулов был два года подряд лучшим игроком в… как их там, КХЛ? Они там, наверное, вообще не обращают внимания на «плюс-минус». Он играл ужасно как в нападении, так и в обороне. Если вы хотите побеждать в плей-офф, то лучшие игроки должны быть таковыми на льду. Радулова сегодня можно назвать худшим игроком «хищников», — говорил Джереми Рёник.
Но ладно бы одна критика, после матча выяснилось, что Радулов на пару с Андреем Костицыным нарушили комендантский час. В прессе появилась информация, что в ночь перед вторым матчем нападающие до четырёх утра пьянствовали в баре.
«Если бы мы узнали об этом до матча, то скорее бы ад замёрз, чем они бы сыграли. Вот такие у меня и нашего руководства принципы, так делаются дела в «Нэшвилле». Сейчас ходит много слухов о том, что мы обо всём знали, и другой чепухи, но мы не были в курсе», — объяснил Барри Тротц на следующий день. После игры тренер проверил логи ключей Радулова и Костицына, которые показали, что дверь в номер открывали в час ночи, после чего с глазу на глаз переговорил со своим лучшим бомбардиром. О чём был разговор, неизвестно, но обоих нападающих отстранили за нарушение внутрикомандных правил.
«Не все русские одинаковые, но нельзя игнорировать особенности русского характера»
Подлил масла в огонь и бывшая звезда НХЛ Майк Модано, прокомментировав поступок Радулова в «Твиттере»: «Радулов и Костицын, пить, гулять и веселиться будете летом! Уверен, ваши партнёры просто в восторге».
Инцидент с Радуловым и Костицыным начал целую волну разговоров о ненадёжности русских игроков. «Такой у них менталитет. Их растят индивидуальными игроками, потому что когда у тебя есть техника и мастерство, надо это показывать. Некоторым ребятам приходится перестраиваться после переезда в НХЛ, чтобы вписаться в систему клуба», — говорил нападающий «Нью-Джерси» Патрик Элиаш.
«Конечно, нельзя говорить, что все русские одинаковые, ведь есть ребята с сильным характером, как Андрей Марков или Павел Дацюк, но всё равно нельзя игнорировать особенности русского характера», — на правах анонимности рассуждал член руководства одного из клубов НХЛ.
Но были и те, кто встал на защиту Радулова. Майкл Фарбер из Sports Illustrated писал: «Для прессы и некоторых руководителей клубов эпизод в Скоттсдейле стал проявлением «русской проблемы». Когда прошлым летом Ричардса с Картером (людей, которые помогли «Лос-Анджелесу» добраться до финала конференции) обвиняли в излишней тяге к вечеринкам, а затем изгнали из «Филадельфии», никто не подавал это как пример неблагонадёжности канадских игроков. А русским такое не прощают. Они, в коллективном воображении многих в лиге, думают только о себе и не готовы на жертвы ради Кубка Стэнли».
Объяснения самого Радулова никто не хотел слушать, и они с Костицыным пропустили третий матч. «Нэшвилл» выиграл со счётом 2:0. Барри Тротц не стал менять победный состав и следующий матч проиграл 0:1. Только когда на горизонте замаячил не иллюзорный вылет из плей-офф, Радулова и Костицына вернули, но «хищников» это уже не спасло.
«Даже не знаю, что сказать, потому что я был одним из тех, кто защищал Радулова и просил вернуть его из КХЛ. Сейчас я чувствую, что меня предали, но уверен: он сожалеет о случившемся», — говорил капитан команды Ши Уэбер. «Знаете, хочется сказать: «Окей, это русские». Но тут другое. У нас есть определённые правила, 5-6 простых правил, которые нужно соблюдать. Ты должен уважать свою команду, уважать своих партнёров и делать правильные вещи в плей-офф. Ребята не выполнили ни одно из этих правил. Это было тяжёлое решение для тренерского штаба и генерального менеджера, но они сделали всё правильно», — заявил нападающий Мартин Эрат, добавив, что «Нэшвилл» проиграл не из-за Радулова с Костицыным, а из-за того, что «Финикс» был лучше.
«Нэшвилл», естественно, не стал продлевать контракт с Радуловым, другие клубы НХЛ тоже остерегались его брать (там дули на воду даже через четыре года, когда Александр окончательно вернулся за океан). Радулов летом подписал контракт с ЦСКА и заявил: «По поводу конфликта в «Нэшвилле» написано очень много неправды. Не было никакого нарушения режима, но для меня эта тема закрыта».
Ну а теперь кто будет ворошить прошлое? С тех пор как Радулов вернулся в НХЛ, претензий к нему не было. Он всё так же горит огнём, выжигает под собой лёд и помогает уже не «Нэшвиллу», а «Далласу» на пути к Кубку Стэнли. До него уже рукой подать, всего три победы.
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