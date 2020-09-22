В составе есть, а на лёд не выходят. 15 хоккеистов, которых заждались в новом сезоне КХЛ

Новый чемпионат КХЛ уже успел набрать обороты, однако далеко не для всех хоккеистов этот турнир по-настоящему стартовал. В самых разных клубах лиги достаточно игроков, которые числятся в составе, но до сих пор не дебютировали в нынешнем сезоне. Среди них как русские, так и иностранцы; как новички КХЛ, так и «бывалые» ребята. Кто-то из них травмирован, других сразил коронавирус, третьи до сих пор решают проблемы с документами, четвёртые продолжают набирать форму.



Говорим о самых известных хоккеистах, дебюта которых в нынешнем сезоне заждались их клубы.

Томаш и Гинек Зогорна, Михал Йордан, Доминик Машин (все – «Амур»)

Хабаровский клуб в нынешнем чемпионате пока выглядит совершенно беспомощно, и одна из весомых причин такого выступления «тигров» — отсутствие почти всех легионеров. «Амур» заждался самого внушительного подкрепления среди всех команд КХЛ – четыре иностранца, среди которых лидеры атак хабаровчан братья Зогорна, опытнейший защитник и один из старожилов клуба Михал Йордан, а также ещё один игрок обороны новичок «тигров» Доминик Машин.

Братья Зогорна Фото: Дмитрий Кулинчич, photo.khl.ru

Из всей четвёрки отсутствующих проблемы со здоровьем только у Йордана. Михал принимал участие в предсезонке «Амура», но перед стартом регулярки заболел и до сих пор не до конца справился с высокой температурой. Что касается Томаша и Гинека Зогорны, а также Доминика Машина, то эти парни ещё не присоединились к «Амуру» из-за затянувшихся проблем со въездом в Россию. И здесь есть вопросы к руководству хабаровчан. Ладно с Машином контракт был подписан только в конце августа, но братья Зогорна продлили соглашения с «тиграми» ещё в мае, и в клубе наверняка могли ускорить приезд главных звёзд. Сейчас, по сообщению тренера «Амура» Олега Филимонова, все трое находятся на территории нашей страны и могут нагнать свой клуб уже в ближайшей поездке.

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ЦСКА на старте сезона вынужден обходиться без своих шведских легионеров. Отсутствие Марио Кемпе «армейцы» не сильно и замечают, ведь в команде хватает центральных нападающих, да и сам Кемпе в матчах за ЦСКА в прошлом сезоне и на августовском Кубке мэра не впечатлил. А вот без Юханссона красно-синим уже скоро будет тяжело. Александр Шарыченков – голкипер хороший, но долго играть на стабильно высоком уровне он вряд ли способен. Собственно, россиянин после неплохого старта уже провалил игру с «Металлургом».

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Где же «армейские» шведы? Эту тайну в ЦСКА строго охраняют. Игорь Никитин на пресс-конференциях говорит, что Юханссон пока реабилитируется и ещё не готов играть, по Кемпе информации ещё меньше. Вероятно, оба переболели коронавирусом в августе (тогда под ковидный удар попала почти вся «армейская» команда), но почему они не играют сейчас? Неизвестно. Кстати, в списке травмированных на 22 сентября оба шведа отсутствуют.

В «Локомотиве» со старта сезона не могут рассчитывать на голкипера Эдди Паскуале. Канадец пришёл в Ярославль из «Барыса» вместе с Андреем Скабелкой и планировался основным голкипером «железнодорожников», но пока «Локомотив» вынужден обходиться силами доморощенных кадров – Ильи Коновалова и Даниила Исаева. Больших неудобств ярославцам этот факт не доставляет, но в клубе, конечно, ждут опытного легионера.



Паскуале провёл за «Локомотив» лишь одну встречу на турнире в Сочи, после чего угодил в список травмированных. Изначально Эдди там должен был находиться до 14 сентября, но клуб продлил больничный лист канадцу ещё на неделю. Характер травмы Паскуале в клубе не уточняют.

В «Металлурге» ждут восстановления от травм защитника Егора Мартынова и форварда Николая Кулёмина. Оба ещё не провели ни одной встречи в новом сезоне. При этом Мартынов играл за «Магнитку» в летних контрольных матчах и неплохо смотрелся в большинстве. И сейчас клубу как раз не помешает защитник под розыгрыш лишнего, так как ни Дронов, ни Яковлев, ни Минулин с этой ролью особо не справляются.



В выходе Кулёмина у «Магнитки» пока нет особой необходимости, хотя, конечно, опытный нападающий никогда не помешает. Но в ближайшее время Николая точно ждать не приходится.

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А вот чьего полноценного возвращения в «Металлурге» точно ждут, так это Сергея Мозякина. Капитан уральцев провёл два матча за команду в этом сезоне, очков не набрал и убедил тренерский штаб, что он ещё не готов играть. Впрочем, никакого смысла форсировать восстановление ветерана у магнитогорцев нет, команда и без него смотрится очень неплохо.

Джулиан Мелкиори, Андрей Костицын (оба – «Нефтехимик»)

Странная ситуация с отсутствующими в «Нефтехимике». Например, Андрей Костицын, перешедший в Нижнекамск летом, сейчас не числится в списке травмированных, но и на лёд не выходит. Белорусский нападающий, как и ещё целый ряд игроков «волков» переболел коронавирусом в начале сентября, но почти все товарищи Костицына по несчастью уже вовсю играют за «Нефтехимик». Возможно, возрастному хоккеисту требуется больше времени на восстановление.

Андрей Костицын Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

А вот с Джулианом Мелкиори ситуация ещё веселее. О подписании канадца «Нефтехимик» объявил ещё в июле, но тот, по всей видимости, до сих пор не прибыл в расположение команды. В начале сентября директор «волков» Игорь Ларионов заверял, что Мелкиори прилетит в ближайшее время, но с тех пор о защитнике нет никаких новостей. Его даже нет в составе «Нефтехимика» на официальном сайте. Возможно, проблема в оформлении необходимых документов, но нельзя исключать, что канадец и вовсе не доберётся до татарстанской глубинки.

«Салават» на старте сезона выглядел настолько бодро и результативно, что отсутствие ведущего защитника команды Филипа Ларсена даже не бросалось в глаза. Тем не менее, датчанина, конечно, сильно ждут в Уфе, ведь с ним атака «Салавата» будет ещё более грозной, а большинство ещё более убойным.

Характер травмы Ларсена в Уфе не разглашают. Гендиректор «Салавата» Александр Курносов говорит лишь, что это не коронавирус и не спортивное повреждение, а какое-то другое заболевание. По всей видимости, скоро датчанин должен вернуться в строй.

Йоонас Няттинен («Северсталь»)

В «Северстали» до сих пор ждут хоккеиста, который потенциально может стать лидером атак череповчан. Йоонас Няттинен, отлично зарекомендовавший себя в «Витязе», перешёл в команду летом, но пока не появлялся в расположении «Северстали». Виной всему пресловутые ограничения для иностранцев по въезду в Россию, хотя мне до сих пор непонятно, почему одни смогли приехать вовремя, а другие – до сих пор в пути.



Руководители «Северстали» изначально ожидали Няттинена в середине сентября, но финн по-прежнему является игроком череповчан лишь на бумаге.

Данила Галенюк, Владислав Каменев (оба – СКА)

Многие обращают внимание, что у Валерия Брагина в СКА не играет молодой защитник Данила Галенюк, завоевавший себе место в основе «армейцев» в прошлом чемпионате. На одной из пресс-конференций Брагин обмолвился, что Галенюк лечится, однако в список травмированных защитник не попадал.



Что касается Владислава Каменева, то он ещё вряд ли готов играть. Форвард подписал контракт с «армейцами» только 1 сентября и сейчас навёрстывает упущенную предсезонку. Он уже летал со СКА на выезд, наверняка не за горами и первый выход на лёд.