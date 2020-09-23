«С Хартли было небольшое недопонимание». Кошелев – об обмене в «Магнитку»

Обмен нападающего Семёна Кошелева из «Авангарда» напрашивался, поэтому переход 24-летнего хоккеиста в магнитогорский «Металлург» ни для кого не стал сенсацией. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Кошелев рассказал о своей работе и недопонимании с главным тренером омичей Бобом Хартли, большой заинтересованности со стороны «Магнитки» и новом вызове.

«Авангард» отдал Кошелева, но это только часть многоходовки? Что происходит в КХЛ Провал Кагарлицкого, ужасный старт «Спартака» и великолепная игра ветеранов – события регулярки КХЛ.

Справка «Чемпионата»

, крайний нападающий. Хват – левый

Родился 11 января 1996 года в Усть-Каменогорске

Клуб: «Металлург» Магнитогорск

Рост 185 см, вес 83 кг

Обладатель Кубка Харламова в составе «Красной Армии» в сезоне-2016/2017

Финалист Кубка Гагарина в сезоне-2015/2016 в составе ЦСКА и в сезоне-2018/2019 в составе «Авангарда» Семён Кошелев , крайний нападающий. Хват – левыйРодился 11 января 1996 года в Усть-КаменогорскеКлуб: «Металлург» МагнитогорскРост 185 см, вес 83 кгОбладатель Кубка Харламова в составе «Красной Армии» в сезоне-2016/2017Финалист Кубка Гагарина в сезоне-2015/2016 в составе ЦСКА и в сезоне-2018/2019 в составе «Авангарда»

«Мне важно было перезагрузиться, взбодриться, почувствовать драйв»

— Как вы узнали о своём обмене из «Авангарда» в магнитогорский «Металлург»?

— Я узнал ещё за сутки до того, как о сделке сообщили официально. Когда всё объявили, я уже был в Магнитогорске. Позвонил мой агент Александр Черных, затем директор «Магнитки» Сергей Ласьков, мы с ним обсудили некоторые вопросы.



— Ваши эмоции?

— Только положительные. Переход в «Металлург» — это новый вызов, который я принял. В сложившейся для меня ситуации в «Авангарде» нужно было что-то менять. Мне важно было перезагрузиться, взбодриться, почувствовать драйв. Увы, в последнее время этого не было.



— Важно, что вы перешли в другой топ-клуб, который тоже будет бороться за Кубок Гагарина?

— Да, это очень важно для меня. Я – амбициозный нападающий, поэтому хотел обмена именно в топ-команду. «Металлург» всегда бьётся за самые высокие места, претендует на свой третий Кубок Гагарина.

«Мне понятны требования Воробьёва»

— Приятно, что в вас так верят в «Металлурге»?

— Да, всегда приятно такое отношение. Хочу поблагодарить руководство уральцев и тренерский штаб во главе с Ильёй Воробьёвым. Понимаю, что в «Магнитке» на меня рассчитывают, ждут яркого и результативного хоккея. Главное оправдывать все ожидания моей новой команды.

— Фигура Ильи Воробьёва тоже повлияла на ваш обмен?

— У нас с Ильёй Петровичем состоялся разговор, мне понятны его требования. Воробьёв – это тренер-чемпион, который прекрасно знает всю систему магнитогорского хоккея. Человек завоёвывал Кубки Гагарина, работал главным тренером в сборной России. Уверен, Илья Петрович знает, как действовать в той или иной ситуации. Будет здорово поработать с таким опытным специалистом. Считаю, он даст мне новый толчок в моём хоккейном развитии.

Без огромных контрактов, но с игроками из НХЛ. Какой стала новая «Магнитка» Илья Воробьёв поведёт уральцев за третьим Кубком Гагарина.

— Как вас принял коллектив в «Металлурге»?

— Приняли замечательно. Потихоньку знакомлюсь с ребятами, находим общий язык. Мне показали арену, помогли с жильём в городе. Сейчас обустраиваю быт, жду, когда прилетит жена.

«В моём возрасте важно играть много»

— В Магнитогорске много лидеров: Мозякин, Кошечкин, Плотников…

— Считаю, что это даже к лучшему. Кто бы не хотел поработать бок о бок с такими мастерами? Поднабраться у них опыта, подглядеть какие-то моменты в игре, на тренировках. Думаю, наличие стольких лидеров только плюс для меня.



— Как вам дебют за «Магнитку» в матче ЦСКА?

— Я доволен, ведь главное, что наша команда победила и взяла два очка в матче с сильным соперником. Сперва прилетел в Магнитогорск, принял участие в двух тренировках, после чего полетел вместе с новым клубом в Москву. Так что попал с корабля на бал. Но я не устал. Наоборот, хорошо, что получился такой сложный маршрут. Познакомился с командой, вошёл в курс дела, послушал тактику. Сыграл почти 16 минут чистового времени, в моём возрасте важно играть много. В общем, всё здорово.

Семён Кошелев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Как попрощались с бывшими одноклубниками из «Авангарда»?

— Как такового прощания не получилось. Когда мне объявили об обмене, то «Металлург» сразу купил билеты, а я поехал собирать вещи. У «Авангарда» был выходной в этот день, никого из ребят вечером на арене не было. Написал в общую группу в мессенджере, поблагодарил всех за работу, пожелал удачи. Ребята откликнулись, ответили взаимными пожеланиями. Кстати, позднее мне позвонил главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, тоже поблагодарил за работу. У омичей очень хороший коллектив. Впрочем, как и у «Металлурга», в котором я прекрасно знаю Егора Мартынова и Тейлора Бека. С обоими вместе играли за омский клуб.

«Волков в шутку попросил, чтобы я не забивал «Авангарду»

— В «Авангарде» вы в основном общались с молодыми игроками?

— За три года, проведённых в «Авангарде», мне посчастливилось познакомиться с прекрасными ребятами. Мы поддерживаем связь до сих пор. Даже несмотря на то что играем в разных командах. Надеюсь, что в дальнейшем эта связь не будет теряться.



— Вы сказали, что после обмена вам звонил Хартли и благодарил за работу. Значит, вы говорите по-английски?

— Сложно сказать, что я хорошо понимаю по-английски (смеётся). Но то, что говорил Боб, я понимал. Когда он переходил на сложные фразы и конструкции, то мне помогали с переводом.



— С Хартли расстались нормально?

— Это опытный и многое повидавший канадский тренер, но у нас с ним было небольшое недопонимание. Расстались мы по-хорошему.



— Рады, что вас без проблем отпустили из «Авангарда»?

— Когда я собирал вещи, мне позвонил генеральный менеджер омичей Алексей Волков, сказал спасибо за работу и за проведённое в клубе время. Ну и в шутку попросил, чтобы я не забивал «Авангарду» (смеётся). Со своей стороны тоже хочу поблагодарить генменеджера Волкова, а также председателя совета директоров омичей Александра Крылова. Люди вошли в моё положение, поспособствовали обмену, не стали мне мешать и мариновать на лавке. Всё получилось мирно.