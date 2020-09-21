«Авангард» отдал Кошелева, но это только часть многоходовки? Что происходит в КХЛ

В регулярке КХЛ остались позади уже практически три игровые недели. К сожалению, лиге пришлось столкнуться с, наверное, неизбежными коронавирусными проблемами и переносить целый ряд матчей, однако вряд ли эти моменты способны испортить общее впечатление от старта сезона. В сентябре мы видим прекрасную среднюю результативность, множество захватывающих по сюжету и накалу игр (особенно с участием топ-клубов) и в целом хоккей довольно высокого уровня. Поэтому сейчас мы не будем опять затрагивать надоевшую всем ковидную тему, а поделимся очередной порцией наблюдений и выводов, касающихся непосредственно хоккея.

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«Авангард» хочет избавиться от Бобкова? Пока этого делать нельзя

Первой более-менее крупной сделкой, совершённой между клубами КХЛ в ходе чемпионата, стал обмен Семёна Кошелева из «Авангарда» в «Металлург». Сам факт избавления «ястребов» от нападающего не стал сенсацией – омский клуб в межсезонье прирос достаточным количеством талантливых крайков (Секач, Буше, Толчинский, Хохлачёв, дозревший до КХЛ Чинахов), и Кошелев уже летом стал проигрывать конкуренцию за место в составе. Тут надо отметить, что Семён – большой трудяга, но не самый креативный и скоростной нападающий, со скрипом вписывающийся в систему Хартли.

В первый год работы канадца в «Авангарде» Кошелев находился в довольно глубоком запасе, затем всё же стал железным игроком основы, но вряд ли от хорошей жизни – мы помним, какие были проблемы с составом у «ястребов» в прошлом чемпионате. Кошелев здорово смотрелся в тройке с Шумаковым и Семёновым, однако не покидало ощущение, что Семён всё же чуть недотягивает до уровня партнёров. Сейчас же, получив много новых козырей в колоду, Хартли решил не держаться за единственное уже готовое сочетание «Авангарда», стал составлять звенья по-новому, и Кошелев, видимо, перестал выдерживать конкуренцию за попадание в топ-9 омичей. Думаю, что «ястребы» были бы не прочь оставить работоспособного и неприхотливого Кошелева для длины «скамейки», однако условия жёсткого потолка зарплат диктуют новые правила – никто не может себе позволить держать раздутый ростер, а роль ближайших запасных достаётся молодым. Так что уход Кошелева – это не только оптимизация платёжки, но и расчистка дороги в состав «Авангарда» для тех же Чинахова и Грицюка.



Впрочем, в конце августа генменеджер «ястребов» Алексей Волков заявлял, что Кошелева не будут обменивать из «Авангарда» просто так – «ястребам» тоже нужна была выгода от этой сделки. Этот факт заставляет иначе посмотреть на компенсацию, которую омичи получили от «Металлурга» — права на голкипера Василия Демченко. Вполне вероятно, что это не номинальный актив и на челябинского вратаря «Авангард» рассчитывает уже в нынешнем сезоне.

Волков: «Авангард» получил голкипера, который в перспективе может усилить команду

Не удивлюсь, если обмен Кошелева в «Магнитку» станет лишь частью многоходовки и Демченко вскоре заключит контракт с «Авангардом». Да, Василий подписался с «Монреалем», но всем очевидно, что в первом сезоне Демченко точно не поднимется в НХЛ, а с проведением чемпионата АХЛ вообще ничего не ясно. Сейчас многие россияне предпочитают переждать смутные времена на родине, так что временное возвращение Демченко точно не станет сюрпризом. Зачем же «Авангарду» Василий? Всё очень просто – чтобы иметь более дешёвого бэкапа, чем Игорь Бобков. Последний получает 50 млн рублей, но пока проигрывает конкуренцию Эмилю Гарипову. Демченко, после слабого сезона, будет зарабатывать гораздо меньше, а высвободившиеся деньги «Авангард» сможет пустить, например, на укрепление защитной линии.



Это лишь предположение, но вполне реальное. Однако если дела и обстоят именно так, то события последней недели должны заставить руководителей «Авангарда» задуматься. Дело в том, что Гарипов не слишком уверенно провёл матчи со СКА и «Автомобилистом», а в Екатеринбурге и вовсе допустил грубую ошибку, повлиявшую на исход матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Эмиля пока слишком рискованно оставлять в роли единоличного первого номера. Мне кажется, что Бобков, которые в прошлые два сезона неоднократно выручал омичей, «Авангарду» ещё очень пригодится и избавляться от него «ястребам» сейчас никак нельзя.

Провал Кагарлицкого – подножка для «Динамо»

Московское «Динамо» сумело выправиться после неудачного старта сезона. Раскочегарились Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв, набирают форму Теэму Пулккинен и Оскар Линдберг, и благодаря стараниям своих лидеров бело-голубые уже выдали четырёхматчевую победную серию. Такое развитие событий прогнозировалось, и было понятно, что «Динамо» недолго будет обитать в подвале Запада, однако решения глобальной проблемы бело-голубых пока не видно. Напомним, что клуб сделал большую ставку на звено Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин, пожертвовав качественным усилением боттома, но пока этой прогнозируемой супертройки попросту не существует. Есть лишь связка Шипачёв – Яшкин, а вернувшийся из СКА Кагарлицкий пока продолжает своё падение.



В семи матчах за «Динамо» у Дмитрия лишь две голевые передачи. Он быстро потерял место в первом звене, но и в других сочетаниях пока крайне неэффективен. У Кагарлицкого падает игровое время, он не выходит в большинстве и совсем не выглядит тем джокером, которого «Динамо» с большими надеждами летом выменивало из СКА. Очевидно, бело-голубые рассчитывали, что возвращение в Москву к Владимиру Крикунову, в звено к Шипачёву, где Кагарлицкий в позапрошлом сезоне настрелял более 60 очков, вернёт Дмитрия к жизни, но, оказывается, дело было вовсе не в пагубном влиянии петербургского клуба. В «Динамо» он тоже находится не в своей тарелке, но какие-то оправдания для него уже найти тяжело.



Статистика Дмитрия Кагарлицкого.

А может быть, дело в том, что на Кагарлицкого рано повесили ярлык топ-форварда для топ-клуба? Может быть, его уровень – это тащить «Кузню», «Донбасс» или «Северсталь», а один успешный год в «Динамо» с партнёром высочайшего уровня – это лишь исключение, только подтверждающее правило? Пока всё идёт именно к такому осмыслению ситуации. В «Динамо» у Кагарлицкого изначально был большой кредит доверия, место в первой тройке, ему не нужно было адаптироваться к партнёрам и тренерам, но выхлоп – нулевой. Очевидно, дело в самом Дмитрии, который попросту не тянет.



И если Кагарлицкий так и не вернётся на свой позапрошлогодний уровень, то для «Динамо» это будет огромным разочарованием. Вместо богоподобного топ-6, на которое рассчитывали бело-голубые летом, останется только пять больших лидеров, а по большому счёту топ-4, так как ни Тарасов, ни Брюквин не могут похвастать стабильностью и высокой результативностью. При этом Пулккинен и особенно Линдберг пока остаются в изрядной степени котами в мешке. Выходит, что «Динамо» снова будут тащить только Шипачёв с Яшкиным? Кажется, в московском клубе рассчитывали совсем на другой расклад.

«Спартак» ужасен на старте, но нельзя спешить с выводами

«Спартак» выглядит очень слабо на старте нового сезона. Восемь матчей, шесть поражений, слабая результативность, гостеприимная оборона, да ещё и коронавирусные проблемы, выключившие из игры двух ведущих центров красно-белых.

У «Спартака» четыре поражения подряд. Так много Знарок не проигрывал даже в прошлом сезоне Дошло до того, что форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин забил визором.

Унизительные 0:5 в московском дерби от «Динамо» — как апофеоз страданий команды Олега Знарка. Пока в ней не видно ни драйва, ни эмоций, ни характера. Словом, всего того, что мы ассоциируем с коллективами Олега Валерьевича. Нет заряженности на борьбу, нет наглого поиска удачи, нет сплочённости, наконец. Наоборот, какая-то разболтанность, равнодушие и безнадёга. Да, выбыло несколько лидеров-иностранцев, но где остальные? Где Широков, Зубов, Никонцев, Рылов, Любимов? Где молодёжь? Летом мы думали, что Знарок освоился в «Спартаке», и этот чемпионат станет прорывным для красно-белых. Но пока москвичи напоминают клуб уставших от хоккея ветеранов, приходивших в «Спартак» в качестве людей Знарка, а оказавшихся якорями для команды. Да и сам Олег Валерьевич как будто не производит впечатления человека, который знает, как выбираться из этой ямы.



Неужели всё реально настолько плохо? Может быть, но я бы не стал спешить с выводами. Мне по-прежнему кажется, что этот «Спартак» способен пошуметь в нынешнем чемпионате. Во-первых, Знарку точно дадут спокойно работать, а он прекрасно знает, как выводить команду из кризиса по ходу пьесы. Во-вторых, вернутся лидеры, без которых «Спартаку» реально тяжело. В-третьих, притрутся все винтики системы, установится нужная атмосфера в раздевалке. Всё-таки Знарок хоть и второй год рулит красно-белыми, но коллектив-то у «Спартака» прилично обновился. Тут нужно время.

Знарок: очень доволен, что сейчас у «Спартака» пауза. Два центра многое значат для команды

Так же, как оно требовалось и год назад. Вспомните, старт «Спартака» в сезоне-2019/2020. Первые девять игр турнира – семь поражений, среди которых, как и сейчас, нашлось место двум сухим подряд. Пресса тогда не скупилась на критику Знарка, люди писали, что Олег Валерьевич уже не тот, но за пару месяцев спокойной работы Знарок превратил расхлябанный, возрастной коллектив в симпатичную, боевую команду с фирменным почерком. Почти не сомневаюсь, что и сейчас будет то же самое, к тому же нынче многие проблемы красно-белых решатся в тот момент, когда вернутся травмированные хоккеисты.

В КХЛ «болеют» молодёжью, но истинный кайф в игре ветеранов

В последние годы хоккей в России и КХЛ всё активнее становится на молодёжные рельсы. В главной команде страны работает молодёжный тренер, базовый клуб сборной меняет вектор развития, другие команды всё больше смотрят на свой ближайший резерв в МХЛ и ВХЛ.



Всё это здорово и правильно, но пока в КХЛ тон задаёт всё же не молодёжь, а опытные игроки. А иногда и ветераны. И как же хороши некоторые представители этой списанной категории в нынешнем чемпионате! Речь о Данисе Зарипове и Павле Дацюке. Давайте же отметим этих мужчин, на чью игру с каждым годом любоваться всё приятнее и приятнее.



Капитан Татарстан в следующем марте отметит 40-летний юбилей, но на площадке Зарипов стареть не собирается. И это в «Ак Барсе», под руководством Квартальнова, который в каждом матче старается выжимать из своих подопечных максимальный темп и нерв. Но Данис справляется великолепно. Выдерживает физику и добавляет в игру казанцев нотки ламповой эстетики из прошлого десятилетия. Мягчайшие руки, компьютер в голове и фантастическое чутьё на выбор позиции – таким игрокам никогда не нужны были скоростные данные, поэтому они могут играть на высоком уровне очень долго. Сейчас Зарипов – второй бомбардир «Ак Барса», а очередное в его карьере «зелёное дерби» обернулось настоящим бенефисом мастера. 4 (2+2) очка за одну игру против заряженного принципиального соперника – может ли так молодёжь?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А в «Автомобилисте» великолепен Павел Дацюк. Постаревший вроде бы Волшебник, которого летом многие поспешили списать на пенсию и усадить в кресло генменеджера. Но если бы Дацюк ушёл, кто бы тогда был сейчас лучшим бомбардиром уральцев? Павел Валерьевич не набрал очки лишь в одной игре этого чемпионата, но главное совсем не это. Вы только посмотрите, с каким вдохновением и на каком кураже действует этот 42-летний хоккеист! Дацюк ещё в НХЛ мог принять на льду такое решение, которое нельзя было просчитать, а в КХЛ он порой просто издевается над соперниками. Вот, например, как он вчера одним движением обманул всю оборону «Авангарда» в овертайме. Показал, что уезжает из зоны, а сам скинул шайбу партнёру, отрезав троих защищающихся. Это было очень красиво!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вот такие вкусные моменты и повышают интерес к КХЛ. Хочется, чтобы Дацюк с Зариповым не расставались со своей блестящей формой на протяжении всего сезона, да и вообще не заканчивали карьеру как можно дольше.