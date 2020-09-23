Рижскому «Динамо» грозят пять технических поражений! Теперь КХЛ не щадит никого

В Континентальной лиге продолжают фиксироваться положительные тексты на коронавирус. Вся эта история давным-давно надоела, но света в конце тоннеля по-прежнему не видно. Так, накануне «Локомотив» просто не приехал на гостевой матч с «Куньлунем» в Мытищи, за что в соответствии с регламентом был наказан техническим поражением.

«Если решения о переносе игры «Локомотива» с «Куньлунем» со стороны лиги не было, значит, ярославцам по делу выписали техническое поражение. Ведь они не приехали на запланированную календарём игру. Нужно работать и жить по регламенту, для того он и существует. Ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию, иначе мы снова не доиграем чемпионат. Сегодня «Локомотив» в какой-то степени пострадал по своей вине», — прокомментировал ситуацию олимпийский чемпион Александр Пашков.

Технарь «Локомотива» — урок для российских клубов. У КХЛ нет причин останавливать сезон К ковидным проблемам все должны были быть готовы, и ничего страшного сейчас не происходит.

Проблемы с заболевшими есть не только в «Локомотиве», но во многих других клубах КХЛ. Например, в СКА, у которого сегодня был запланирован матч с «Сибирью» в Санкт-Петербурге. По идее «армейцы», как и ярославцы, тоже могли отказаться играть, учитывая большое число заболевших. Однако девиз нынешнего СКА – максимальное доверие молодёжи. Поэтому отказываться от участия во встрече Питер даже и не думал.



Помимо «Локомотива», техническое поражение уже успел получить «Йокерит», который саботировал матч в Минске и просто на него не приехал. Здесь, правда, дело не в коронавирусе, а в политике. Но от судьбы не убежишь. В последствии «джокеры» всё же сели на двухнедельный карантин, однако затем он был отменён. Теперь, по всей видимости, в КХЛ решили взяться за рижское «Динамо».



Дело в том, что в составе клуба из столицы Латвии зафиксировано порядка десяти случаев заражения коронавирусной инфекцией. В результате команда, согласно законодательству своей страны, ушла на двухнедельный карантин, а заболевшие были изолированы. У рижан попросту нет возможности участвовать в матчах регулярного чемпионата.

20 сентября Континентальная лига объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября в Риге. Нижегородцы, у которых тоже хватает заболевших, даже не прилетели на матч. Кстати, не так давно рижане прибыли на игру регулярного чемпионата в Нур-Султане, но она в итоге была перенесена, а команде Петериса Скудры пришлось на следующие сутки отправляться домой.

Вполне ожидалось, что «Динамо» попросит КХЛ перенести ближайшие матчи команды из-за вспышки коронавируса. Ведь до 5 октября игрокам и тренерам нельзя покидать гостиничные номера или свои квартиры (в квартирах изолированы те, кто живёт один). Намерения рижан подтвердил и главный человек в клубе, председатель совета директоров Юрис Савицкис.



Но если найти резервную дату для переноса одной игры не так сложно, то переносить две, три или тем более пять игр уже достаточно проблематично. Хотя тому же «Барысу», например, пока не зачитали ни одного технического поражения, а вот рижанам они уже грозят.

Рижское «Динамо» сильно преобразилось в сжатые сроки. Они уже не будут на дне Несмотря на сжатую предсезонку, у подопечных Скудры есть шансы на плей-офф.

Дело в том, что по изначальной информации латвийских источников, КХЛ выступила против переноса матчей динамовцев. Лига хочет, чтобы команда сыграла молодёжным составом — командой МХЛ «Ригой».



Логично, что «Динамо» не захотело выпускать на встречи «Ригу», переговоры латвийцев в КХЛ по-прежнему продолжаются. Велика вероятность, что клубу будут засчитаны поражения. Причём, сразу пять подряд: с московскими и минскими одноклубниками, ЦСКА, «Витязем» и ХК «Сочи». Такой расклад серьёзно ударит по планам рижан попасть в восьмёрку Западной конференции. У «Динамо» на данный момент всего одна победа, а третье набранное очко динамовцы заработали, уступив «Сибирь» в овертайме (кстати, по ходу встречи в Новосибирске «Динамо» выигрывало 3:0, но в итоге проиграло 3:4).



«Мы решили, что не будем играть с «Динамо» молодёжным составом, потому что мы не хотим опускать уровень КХЛ. Пусть лига засчитывает техническое поражение. Каждый матч — это отдельная история. Говорить о четырёх технических поражениях преждевременно», — приводит слова Савицкиса ТАСС.

Фото: photo.khl.ru

То бишь руководитель рижан чётко дал понять, что на матч с московским «Динамо» латвийская команда точно не выйдет, а значит, что на горизонте в регулярке КХЛ третий технарь.

«Ситуация аналогична той, в которой находятся все остальные клубы. Мы понимаем все трудности, с которыми сталкиваются рижане, но считаем, что клуб может усилить команду за счёт резервистов. Если этого не произойдёт, клубу также будут засчитаны технические поражения в случае его невыхода на матчи. Рижане уже уведомили лигу о том, что не выйдут на матч против московского «Динамо», и принимают на себя все последствия такого решения в соответствии с регламентом КХЛ», — прокомментировал ситуацию с рижским «Динамо» президент КХЛ Алексей Морозов.



Что ж, будем следить за дальнейшим развитием ситуации. Но нельзя не отметить тот факт, что ситуация в регулярном чемпионате обостряется, а КХЛ, похоже, больше не пощадит никого.