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В клубах КХЛ вспышки коронавируса, что будет дальше с сезоном КХЛ

Что будет дальше с сезоном КХЛ
Лев Лукин
Технарь «Локомотива» — урок для российских клубов. У КХЛ нет причин останавливать сезон
К ковидным проблемам все должны были быть готовы, и ничего страшного сейчас не происходит.
Хоккей / КХЛ 0

У КХЛ проблемы. По лиге стремительно расползается коронавирус, всё больше клубов страдает от главной напасти 2020 года, возникают конфликтные и даже скандальные ситуации, ломается календарь. Сезон трещит по швам — пора задуматься о его приостановке?

Давайте всё же не драматизировать ситуацию. Всем сейчас нужно успокоиться. И лиге, и клубам, и тем, кто нагнетает обстановку в медийном поле. Необходимо сейчас признаться самим себе: эти проблемы были ожидаемы. КХЛ начала турнир в начале осени на свой страх и риск, зная, что, во-первых, коронавирус ещё далеко не побеждён во всём мире, а во-вторых, что в это время года всегда наблюдается разгул всех вирусных инфекций. Кроме того, команды не находятся в полной изоляции, как в плей-офф НХЛ, они ездят по городам, игроки вне хоккейной занятости общаются с разными людьми и своими семьями. Пожалуй, было очевидно, что рано или поздно рванёт.

КХЛ, конечно, приняла превентивные меры и постаралась просчитать возможные риски. Лига выпустила рекомендации для всех клубов, где прописала всевозможные правила поведения участников чемпионата на льду и за его пределами. В этом же документе был обозначен порядок действий для тех команд, где случилась вспышка коронавируса. Все 23 клуба лиги подписали это положение, следовательно согласились действовать в его рамках.

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Лига выпустила рекомендации, но они ещё точно будут корректироваться.

Почему же сейчас, когда пошли массовые заражения в отдельных командах, мы наблюдаем форменный бардак, а не чёткие и слаженные действия? Думаю, здесь виноваты как лига, так и клубы.

КХЛ не следовало допускать иностранные клубы к сезону. Но теперь нужно выкручиваться

КХЛ, например, не учла, что иностранные команды не могут руководствоваться только лишь регламентом лиги. «Йокерит», рижское «Динамо» и «Барыс» подчиняются гораздо более строгому в отношении коронавируса, чем в России, законодательству своих стран. Финны, латвийцы и казахстанцы попросту не могут продолжать соревнования при наличии заболевших, не могут задействовать свои резервные составы и вынуждены садиться на карантин. Лига не продумала этот момент и очень быстро погорела на своём недочёте. На самом деле, выход здесь был только один – не допускать иностранные клубы к нынешнему сезону. Это было бы суровое, но справедливое решение. Но оно принято не было, и теперь КХЛ попадает в дурацкие ситуации сначала с «Йокеритом», затем с «Барысом», а вскоре на карантин – всё говорит об этом – отправится и рижское «Динамо». Так что, сохранив континентальность, лига сама устроила себе тяжёлую жизнь.

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С другой стороны, «Йокерит», «Барыс» и рижское «Динамо» тоже должны были думать о последствиях. Они заявились на турнир, подписали коронавирусное положение регламента. Так что с них тоже нельзя снимать ответственность – знали ведь, на что шли. Что же делать сейчас с проблемными иностранцами? Конечно, проще всего будет, если эти команды снимутся с турнира, оставив остальные команды лиги разыгрывать открытый чемпионат России с приглашёнными гостями из Китая и Беларуси. Но это будет означать не только финансовые потери для лиги и клубов, но и репутационные. На мой взгляд, пока ещё возможно обходиться компромиссными решениями. КХЛ сейчас всё делает правильно, перенося матчи «Йокерита» и «Барыса» — раз уж рискнула с иностранцами, то нужно идти до конца. Но скоро все резервные дни в календаре закончатся, и тогда КХЛ ничего не останется, как начать выписывать технические поражения в случае нового карантина в стане «шутов» или «барсов». И не должно быть никаких обид, ведь, повторюсь, в этот тяжёлый сезон никто зарубежные клубы лиги насильно не втягивал.

«Технарь» «Локомотива» — урок для российских клубов

Но в установившемся ковидном бардаке виновата не только КХЛ. Масла в огонь подливают и российские команды. Вот уж им точно ничто не мешает соблюдать все положения регламента, но на примере «Локомотива» мы видим, что даже в такой сложной ситуации клубы могут встать в позу. Напомню, ярославцы отказались играть с «Куньлунем» молодёжным составом не из-за того, что игроки «Локо» уже «наелись» в МХЛ (вопрос с переносом игр можно было решить заранее, когда в «Локомотиве» возникли первые тревожные сигналы), а по причине риска повышенной травматичности молодых игроков. Так сказано в заявлении клуба, выпущенном, кстати, за полчаса (!) до игры.

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Конечно, это заслуженный и справедливый «технарь», тут даже спорить нечего. Но возмущает позиция «Локомотива». То есть в клубе перед сезоном ознакомились с регламентом, там понимали, что в случае чего обязаны будут играть резервистами из ВХЛ и МХЛ, а когда наступил форс-мажор – сделали по-своему. Это настоящий плевок не только в сторону КХЛ (которая и так дала «Локомотиву» время на исправление ситуации и перенесла, например, игру с «Сочи»), но и в сторону других клубов. «Амур» и «Нефтехимик» мучаются на старте сезона полумолодёжными составами, но не саботируют матчи. СКА сегодня собирается выпустить против «Сибири» резервистов. Есть проблемы у «Торпедо», у «Спартака», у «Салавата», но никто из этих клубов даже не заикается о переносе игр. В «Локомотиве» же почему-то решили, что они самые умные, и даже не попытались найти какой-то компромисс с КХЛ в этой ситуации.

Сезон останавливать нельзя. Ничего экстраординарного не происходит

Что же делать дальше с сезоном? Ответ прост – действовать в соответствии с регламентом. Мы все должны были быть готовы к вспышкам заболеваний в командах, к усечённым из-за ковида составам, к переносам матчей и даже к техническим поражениям, как к крайним мерам. Так что ничего экстраординарного не произошло, и пока не стоит даже задумываться о какой-либо остановке чемпионата.

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Но чтобы дальше наш турнир напоминал профессиональное соревнование, а не цирк, всем нужно сплотиться вокруг одной цели – нормально доиграть сезон, а не выпячивать показную самостоятельность в решении вопросов. Всем клубам нужно усилить меры безопасности, а каждому хоккеисту – проявить ответственность. Все команды должны нормально воспринимать вероятность игры молодёжным составом, и стараться заранее просчитывать запасные варианты. КХЛ же должна дать понять всем своим членам, что неявка на матч – это крайняя мера, и она чревата не переносом, а «технарём».

Да, и ещё – лиге неплохо было бы окончательно разобраться с тестами на коронавирус. А то выходит, что у одного и того же спортсмена одни показывают положительный результат, а другие — отрицательный. Из-за этого, конечно, возникает путаница. Нужно понять, после каких именно тестов следует принимать конкретные решения.

В любом случае в наших общих интересах нормально доиграть турнир. Коронавируса можно бояться очень долго, но тогда придётся вообще похоронить весь спорт. Нужно ли это нам?

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