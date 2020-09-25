Конец сказки Худобина? Спаренные игры могут лишить «Даллас» шансов на Кубок Стэнли

Болельщики «Далласа», добро пожаловать в неопределённость со стартовым вратарём. Третий матч финала Кубка Стэнли между «звёздами» и «Тампой» показал, что трудности, с которыми тренерский штаб «Старз» сталкивался в последние два месяца, имеют свойство повторяться. Антон Худобин, бывший штатным волшебником в серии против «Вегаса» в первом матче финала, похоже, исчерпал лимит удачи. И хотя претензий россиянину предъявить пока никто не смеет, в ближайшее время он может уступить позицию стартового голкипера.

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Худобин устал, но альтернативы нет?

Расписание финальной серии составлено таким интересным образом, что ключевые матчи финала — четвёртый и пятый — играются без дня отдыха. У команд будет менее суток, чтобы восстановить силы, и в таких обстоятельствах хорошие кондиции у голкипера могут сыграть решающую роль не только в матче, но и в серии. Да, страж ворот «Тампы» Андрей Василевский — единственный, кто играет без замен, но его нагрузка в последних матчах была значительно ниже, чем у Худобина, от которого требовались подвиги по расписанию. И теперь, вероятно, Антона потеснит тот, кого Василевский выжил из стана «Лайтнинг» — речь о Бене Бишопе.

Два матча подряд в финале — это абсолютная редкость для НХЛ, но лиге необходимо завершить финал поскорее, как бы фанатам ни хотелось продолжения банкета. Лига оплачивает содержание «пузыря», ежедневные тесты на коронавирус и затягивать финал ведомство Гэри Беттмэна не собирается. А для «Далласа» делать неожиданные рокировки на вратарской позиции не впервой: в серии против «Колорадо» Худобин великолепно отыграл матч №4 и вывел техасцев вперёд в серии (3-1), но на пятую игру в воротах появился Бишоп и пропустил четыре гола за 14 минут.



Формально Бишоп, у которого в команде есть забавное прозвище Слон, был травмирован и играл недолеченным, а наставник «Старз» Рик Боунесс объяснил, что на решение поставить другого голкипера сильно повлиял именно фактор двух матчей за два дня. До той игры номер пять Бишоп просидел в запасе 8 встреч кряду — его готовность явно оставляла желать лучшего. После той игры Антон снова играл «безвылазно», а канадец не переодевался во вратарскую форму на протяжении 10 матчей.



Утром в пятницу тот же Боунесс заявил, что Бишоп по-прежнему непригоден для игры, но уже две недели тренируется вместе с командой. На прямые вопросы о том, кто начнёт четвёртый матч серии, который станет ключевым, тренер отвечать не стал. «Будем принимать решение, когда будет нужно. Будем исходить из того, что даст нашей команде наилучшие шансы на победу», — сказал Боунесс, чтобы от него отвязались.

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«Какого вратаря получит «Даллас», даже если Бишоп здоров?»

В том, что четвёртая встреча может стать поворотным пунктом во всей серии, сомневаться не приходится. Если «Даллас» сможет выиграть и сравнять счёт в противостоянии — концовка финала будет совершенно непредсказуемой и бешеной. Если же «молнии» одержат победу и сделают счёт 3-1, шансы техасцев на продолжение сопротивления станут сугубо математическими. Именно поэтому выбор вратаря на четвёртую игру для «Старз» будет моментом истины, и выбором очень непростым: предпочтя Худобина растерявшему форму Бишопу, тренер рискует «загнать» россиянина и спровоцировать ошибки на фоне усталости. Играть с «холодным» и недопеченным голкипером — тоже огромный риск. А вариант выпустить с первых минут неопытного Джейка Эттингера, который заменил Антона в третьем периоде последнего матча, очевидно, всерьёз не рассматривается.



«Худобин очень здорово сражался на протяжении всего плей-офф. Я заменил его на третий период, потому что хотел дать ему передышку. Конечно, мы хотели дать возможность молодому парню получить опыт финала Кубка Стэнли, но больше преследовали цель, чтобы Добби отдохнул. Он был нашим лучшим игроком в плей-офф. Мы бы без него сюда не добрались. Он играл солидно и стабильно, он делал всё, что мы хотели видеть от стартового голкипера. Ему не нужно делать ничего другого, а просто продолжать играть так, как он играл», — сказал Боунесс.

Независимо от того, с какой травмой пытается сражаться Бишоп, с момента прибытия в «пузырь» в Эдмонтоне он сыграл только два полных матча: 3 августа против «Вегаса» (матч группового этапа «сеяных») и 13 августа против «Калгари». 14-минутное появление 31 августа во встрече с «Эвеланш» в расчёт брать не стоит, хотя именно оно может стать наиболее показательным с точки зрения текущих кондиций канадца.



«Скорее всего, «звёзды» будут использовать Худобина в матчах номер 4 и 5. Даже если Слон здоров, знают ли тренеры, какого вратаря они получат после такого длительного перерыва? И как тренерский штаб может доверить такие важные игры человеку, который может оказаться не готов? При этом Бишоп может дать «Далласу» преимущество, потому что уставшим будет и Андрей Василевский», — считает автор Dallas News Мэттью Дефранкс.

Матчи два дня подряд — гибель вратарской статистики

Худобин имеет опыт матчей «спина к спине», но, как и у большинства вратарей, его показатели во второй игре значительно снижаются. В своей карьере Антон 8 раз играл два дня подряд, и во втором матче он отражал лишь 90% бросков, пропуская 3,06 гола за матч. Сравним это со средним результатом россиянина за всю карьеру — 91,9% и 2,55 — и станет ясно, что второй матч за два дня становился для него серьёзной трудностью.



У Василевского, несмотря на относительную молодость, опыт подобных поединков вполне схож. Уфимец 7 раз играл два дня кряду и во втором матче показал статистику даже похуже, чем у Худобина — 89,8% отражённых бросков и 3,53 гола за игру (за карьеру у него 91,9% и 2,55). Тем не менее главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер уже объявил, что Василевский выйдет на старт в четвёртом матче финала, и, вероятно, он же будет играть на следующий день.



Предстоящий дуплет из двух матчей подряд может стать концом нынешней сказки для Худобина, причём не по его вине. Играть без отдыха в финале, да ещё и сталкиваясь с такой мощной бросковой нагрузкой, как у Антона, — задача крайне тяжёлая, тем более что права на ошибку у «Далласа», по сути, нет. «Тампа» в этом плане чувствует себя куда более спокойно, поскольку у «молний» и первое звено, в отличие от соперника, играет эффективно, и одно поражение большой трагедией не станет.



Но если вдруг Худобин найдёт в себе силы и снова включит режим супермена, Кучерову и компании вряд ли стоит завидовать. Найти прежний запал в атаке будет практически невозможно из-за отсутствия времени. А о том, как в «Далласе» умеют забивать важнейшие голы люди типа Йоэля Кивиранты, может рассказать лидер «Колорадо» Натан Маккиннон, команда которого тоже нацеливалась побороться за Кубок Стэнли.