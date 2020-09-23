Худобин, Василевский или Кучеров? Почему «Конн Смайт Трофи» достанется россиянину

На днях Национальная хоккейная лига объявила имена обладателей главных индивидуальных призов по итогам регулярного чемпионата-2019/2020. Россиян в списке обладателей трофеев не оказалоь, хотя определённые надежды, связанные с номинацией Артемия Панарина на «Харт Трофи», у нас были. Не вручённым остался лишь один приз, который многие хоккеисты ставят даже выше, чем «Харт» и «Тед Линдсей», — это награда самому ценному игроку плей-офф. И здесь у россиян есть шанс взять солидный реванш.

Россиян «прокатили» мимо главных призов НХЛ. Всё справедливо? Василевский остался без «Везины», Панарин – без «Харт Трофи».

О том, что сразу несколько россиян могут взять «Конн Смайт Трофи», первыми заговорили за океаном. Франкоязычная канадская телерадиокомпания RDS оценила шансы голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина завоевать этот трофей.

«Предсказать, кто выиграет «Конн Смайт Трофи», один из самых престижных трофеев, который только может получить хоккеист, пока невозможно. Приз получает игрок, который был наиболее полезен для своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли. Никто не выигрывал его чаще, чем Патрик Руа, который брал «Конна Смайта» трижды, но ни один вратарь не становился обладателем трофея с 2012 года, когда его выиграл Джонатан Куик.



В этом году ситуация может измениться, если посмотреть на выступление Андрея Василевского и особенно Антона Худобина. У Василевского лучше статистика, но Худобин играет большую роль для своей команды. Вероятно, что «Конн Смайт» может достаться тому голкиперу, чья команда выиграет Кубок Стэнли, но нельзя исключать и сценарий имени Жана-Себастьяна Жигера, который в 2003 году получил этот приз, хотя его команда проиграла финал», — отметил обозреватель Жан-Люк Лежандр.

«Худобин — словно Робинзон на острове»

Антон Худобин является одним главных претендентов на «Конна Смайта» — об этом официальный сайт НХЛ объявил ещё около недели назад, когда редакция провела голосование среди своих авторов. Тогда ещё не стартовал финал Кубка Стэнли, но игра Худобина уже произвела на журналистов такое впечатление, что россиянина поставили на первое место в голосовании 4 эксперта из 11. Он опередил защитников Виктора Хедмана и Миро Хейсканена, оставив далеко позади Брейдена Пойнта, Никиту Кучерова и коллегу по амплуа Андрея Василевского.

Антон Худобин — главный претендент на приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ

Великолепная игра в первом матче финала лишь укрепила обозревателей в этом мнении относительно Антона.

«Худобин явно приблизился к своему «Конну Смайту», а «Даллас» стал ближе к своему второму Кубку Стэнли. Можно ли обвинять «Даллас» в выжидательной игре, если у них так здорово действует вратарь? Худобин может «украсть» как один период, так и три». Он справился с огромным давлением», — отмечал обозреватель NBC Джеймс О'Брайен.

Второй матч финала Худобин провёл менее ярко, но виной тому стали многочисленные удаления у «Далласа». Кроме всего прочего, Антон остался без поддержки со стороны сменщика, так как Бен Бишоп не попадает в заявку из-за неизвестной травмы, а неопытный Джейк Эттингер появится на льду только в самом крайнем случае.

«Я был очень впечатлён Худобиным в этом плей-офф, особенно в серии против «Вегаса». А в первой игре финала он сыграл ещё более сильно. Его карьера сильно напоминает мне мою собственную, поскольку у него не было шанса быть парнем номер один. Это хорошая история, но в то же время он пока в трёх победах от триумфа, и было бы ещё лучше, если бы он смог выиграть Кубок Стэнли. Худобина можно отчасти сравнивать с Джорданом Биннингтоном в прошлом сезоне, или с Майклом Лейтоном, или мной в 2010 году, когда играл за «Филадельфию». Но путь Худобина уникален, и я думаю, что за последнее время никто так не играл, как он. Он как Робинзон на острове — пишет свою собственную историю», — отметил известный в прошлом голкипер, а ныне аналитик NBC Брайан Буше.

«Никто не затмил Василевского»

О том, что Андрей Василевский тоже достоин «Конна Смайта», говорили чуть меньше. Отмечалось, что уфимец очень здорово проводит нынешний плей-офф, но «ходить на голове» для того, чтобы вести «Тампу» к победе, ему не приходилось. В такой ситуации снайперские успехи Виктора Хедмана или результативность нападающих воспринимается более ярко, чем дежурные сейвы в исполнении голкипера, однако и Василевский заслужил свою порцию славы. Андрей в своё время тоже выскочил из-за спины бедолаги Бишопа и в нынешнем сезоне уже стал трёхкратным финалистом голосования за «Везину».



«Роль вратаря очень важна. Он отличается от всех остальных тем, что должен быть на высоком уровне каждый матч, а у полевых на первый план может выйти кто-то другой. Голкиперы начинают восприниматься как должное, но в нашей раздевалке про роль Василевского никто не забывает. Всем известно, насколько Андрей ценен. Он заражает своей уверенностью всех остальных. Вратарь ведь не только тот человек, который останавливает шайбу. Он должен вселять уверенность, что у ворот всё спокойно. Василевский это делает с успехом», — отметил главный тренер «молний» Джон Купер.

Россиян «прокатили» мимо главных призов НХЛ. Всё справедливо? Василевский остался без «Везины», Панарин – без «Харт Трофи».

«На игре Кучерова, Пойнта или Хедмана легко сосредоточиться. Но Василевский может стать ключом к победе в Кубке Стэнли, его никто не затмил», — считает обозреватель АР Стивен Уайно.

«Конн Смайт Трофи» вручается с 1965 года.

Лишь 5 раз его обладателем становился хоккеист, чья команда проиграла финал Кубка Стэнли, причём 4 раза это были голкиперы.

Последним, кто взял «Конна Смайта», не став обладателем Кубка Стэнли, был Жан-Себастьян Жигер («Анахайм»-2003, поражение от «Нью-Джерси» в семи матчах).

Боевитый Кучеров

Третий российский претендент на приз лучшему игроку плей-офф — Никита Кучеров. Форварда «молний» нещадно били соперники во втором матче финала, но россиянин избежал травмы и ответил на это ассистентским дублем.

«В прошлом году Никита всех разочаровал, и мы видели уровень его разочарования. Второй матч нынешнего финала стал воплощением его другой стороны, его таланта. Кучеров хочет забивать или делать голевой пас в каждой смене — иногда этот перфекционизм ему вредил. Иногда нужно просто взять паузу и понять, что может принести результат. Сейчас он это знает, ему не нужны подсказки тренера или ещё кого-то», — сказал аналитик Fox Sports Брайан Энгблом.

Российские обладатели «Конн Смайт Трофи»:

2009 — Евгений Малкин,

2018 — Александр Овечкин.

Кучеров уже установил новый рекорд клуба по количеству очков в одном розыгрыше плей-офф. В кубковых матчах на льду почти нет свободного пространства, а любой риск может обернуться потерей шайбой и пропущенным голом. И в этом свете «боевитость» форварда, сполна продемонстрированная во втором матче финала, делает его очень привлекательным для выбора в качестве претендента на «Конна Смайта».

Шесть наших в битве за Кубок Стэнли! Это будет один из самых русских финалов в истории НХЛ Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях – вообще впервые.

«Да, гляньте на его уровень сражений. Как он борется, когда соперников в зоне больше, чем наших, как он удерживает шайбу, как борется за неё. Это просто впечатляет, это и есть настоящие кубковые навыки. Ну а про его технику и так все знают», — заявил Джон Купер.

На данный момент Кучеров — лучший бомбардир нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. У россиянина 28 очков, что на два балла больше, чем у одноклубника Брейдена Пойнта, и на пять в сравнении с защитником «Старз» Миро Хейсканена. К слову, в нынешнем сезоне «Конн Смайт Трофи» может иметь значительно больший вес, чем обычно, — при всём уважении к Леону Драйзайтлю: играть с полной отдачей, два месяца находясь в «пузыре», значительно труднее, чем в обычных условиях. А события регулярного чемпионата, за успех в котором вручается «Харт Трофи», уже порядком подзабылись, к тому же регулярка не была доиграна до конца.