Квартальнов чуть не поседел. Ротенберг и молодёжь СКА отобрали очко у «Ак Барса»!

Прошлый матч регулярного чемпионата КХЛ СКА проиграл молодёжным составом «Сибири» со счётом 1:4. Но в игре «армейцев» с «Ак Барсом», как оказалось, было ещё больше изменений и проблем. В команде с берегов Невы зафиксировано четыре изменения по сравнению с предыдущей встречей: вместо Коромыслова, Иванцова, Глотова и Зеленова в матче приняли участие Калабушкин, Гордин, Иванов и Яруллин. Но главное, что Питер продолжил играть молодёжным составом.

«Сегодня с удовольствием посмотрю матч дня в КХЛ: СКА дома примет «Ак Барс». Питер, как и в предыдущей встрече с «Сибирью», будет играть практически полностью молодёжным составом. Жму руку каждому из этих ребят: это быстрые, дерзкие и бесстрашные парни. Я многое повидал в НХЛ, работал с молодёжью в КХЛ, поэтому всегда уважал и буду уважать такие поступки. Считаю, что молодёжь СКА уже выиграла матч у «Ак Барса», с каким бы в итоге счётом ни закончилась эта встреча», — ещё до игры как в воду глядел наш постоянный эксперт Андрей Назаров.

Назаров: дерзкая и бесстрашная молодёжь СКА уже выиграла матч у «Ак Барса»

Что интересно: СКА действительно даже не думал сдаваться и поднимать лапки вверх. Да, соперник крутой. Да, со стороны Казани не стоило ждать никаких привилегий. Но ведь это правильно! Питеру не нужны эти подачки, команда с берегов Невы и так самодостаточна.



Ещё до игры стало известно, что никаких поблажек хозяевам гости из Татарстана точно предоставлять не собираются. На раскатку «барсы» вышли идеальным составом. В отличие от своего сегодняшнего соперника.



Билялов

Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров

Педан — Хенкель, Галиев — Бурмистров — Зарипов

Лямкин — Юдин, Дыняк — Тихонов — Доус

Рукавишников — Фазылзянов, Сафонов — Хованов — Лукоянов.



Круто? По сравнению со СКА – более чем. Но и Питер не лыком шит. Приятно, что молодая «армейская» команда старалась добыть очки даже таким, далеко не самым сильным составом.



Более того стало известно, что первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче. Если в прошлом матче Ротенберг работал в качестве главы штаба, то теперь его роль в работе команды увеличилась. За эти было очень интересно понаблюдать!

Что касается голов, то всё началось в середине встречи. Викстранд пробовал отдать передачу на пятак, однако шайба от клюшки Спиридонова отрикошетила в ворота, поймав Бердина на противоходе.



Дальше – больше. Азеведу с замахом от плеча щёлкнул с вершины круга вбрасывания — Кормье на пятаке с лёта совершил подправление — шайба залетела в дальнюю девятку. Бердин снова оказался бессилен, но уж больно круто всё оказалось исполнено.

Готовы к работе. Свободные тренеры, которые первые на очереди в КХЛ Отставки в лиге неизбежны, а в некоторых клубах они уже назревают.

Однако отыграть на ноль у Билялова не получилось. В третьем периоде Морозов скрыл за защитника кистевой бросок из центра зоны — шайба нашла ближний угол ворот.

В концовке СКА пытался додавить «Ак Барс» в большинстве, в результате добившись желаемого. Никто не прикрыл Кузьменко в центре зоны, который кистевым броском поразил цель — шайба проскочила под ловушкой Билялова. 2:2 – тренер Роман Ротенберг заработал первое очко в своей профессиональной тренерской карьере. А на Дмитрия Квартальнова было больно смотреть.

В овертайме сильнейшего выявить не удалось, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева. Единственную шайбу в ворота Бердина забросил Бурмистров, который принёс своей команде два очка. Но СКА и его тренерский штаб вызвали огромное уважение. Тем более что Питер в итоге заработал очко.