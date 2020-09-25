Назаров: дерзкая и бесстрашная молодёжь СКА уже выиграла матч у «Ак Барса»

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом».
«Сегодня с удовольствием посмотрю матч дня в КХЛ: СКА дома примет «Ак Барс». Питер, как и в предыдущей встрече с «Сибирью», будет играть практически полностью молодёжным составом. Жму руку каждому из этих ребят: это быстрые, дерзкие и бесстрашные парни. Я многое повидал в НХЛ, работал с молодёжью в КХЛ, поэтому всегда уважал и буду уважать такие поступки. Считаю, что молодёжь СКА уже выиграла матч у «Ак Барса», с каким бы в итоге счётом ни закончилась эта встреча.
Снова повторю, что Питер всё делает абсолютно правильно. В СКА, даже в условиях пандемии, ищут ресурсы и выходят на лёд, несмотря ни на что. Не саботируют регламент, не просят остановить чемпионат, который попросту нельзя останавливать. После игры с «Сибирью» кто-то посмеивался над Романом (главой штаба СКА Романом Ротенбергом. – Прим. «Чемпионата») и его появлением на лавке «армейцев», но он менеджер новой формации, который не боится брать ответственность на себя. Я знаю многих руководителей, которые не просто не будут брать на себя такую ответственность, а панически её боятся. За то, что руководство СКА пытается всяческим образом спасти ситуацию, можно только поаплодировать.
Все привыкли говорить, что у СКА огромный бюджет, что там россыпь звёзд и перебор с игроками. Но вы сравните состав «армейцев», которым они выйдут на игру, с составом «Ак Барса». Здесь даже дилетант, толком не разбирающийся в спорте, всё поймёт. Чего уж говорить про нашу хоккейную тусовку. Разница в бюджете и в опыте хоккеистов будет просто огромной! Помню, как в своё время у меня в «Витязе» пробивал себе дорогу в большой хоккей Артемий Панарин, в итоге доросший до звезды НХЛ. Как старались молодые Динар Хафизуллин, Евгений Тимкин, Михаил Анисин и многие другие ребята. Поэтому то, что сейчас делает СКА, связано с нашим будущим», — сказал Назаров «Чемпионату».
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