Сборная СССР вынесла американцев! Одна из самых крутых побед в истории ЧМ

На чемпионат мира 1966 года сборная СССР по хоккею ехала в качестве действующего чемпиона планеты. На этот раз журналисты и эксперты тоже считали советскую сборную заведомым фаворитом. Уж больно мощно выглядела команда Аркадия Чернышёва, поэтому четвёртое подряд золото не должно было от неё уйти.

Очередное мировое первенство проходило в Любляне. Город, конечно, не самый хоккейный, но это не мешало местным жителям с удовольствием посещать матчи столь крупного спортивного события. Тем более что для Любляны это был первый хоккейный чемпионат мира в её истории.



Символично, что первым гимном, прозвучавшим под сводами хоккейной арены, стал гимн сборной СССР, которая на старте сходу расправилась с Польшей – 8:1. Поляки были заведомыми аутсайдерами соревнования, поэтому матчи с ними были в какой-то степени проходными и тренировочными.

Разгром США на глазах у великого Тарасова. Сборная СССР не пощадила соперника Но добраться до золотых медалей на ЧМ-1985 команда Виктора Тихонова не смогла.

Казалось, что более крупной победы на турнире коллектив Чернышёва уже не добьётся. На горизонте маячила встреча со сборной США. Командой не самой звёздной и сильной (в отличие, скажем, от Канады и Чехословакии), но упорной. Плюс в советское годы, как и сейчас, матчи с американцами всегда носили принципиальный характер. Это прекрасно понимал как тренерский штаб, так и сами игроки.



Победы приходили к советским хоккеистам в том числе и из-за хороших отношений внутри коллектива. Хоккеисты очень любили и уважали Чернышёва. Не зря его называют одним из самых человечных тренеров в истории отечественного хоккея.



«К отцу все относились с теплотой, — рассказывал Борис Чернышёв, старший сын Аркадия Ивановича. – Ни разу ни от кого не слышал о нём плохого слова. Мои детские воспоминания об отце – это в первую очередь летние каникулы. Всей семьей ездили отдыхать на машине под Анапу. Снимали комнату и целый месяц купались в море. Отца мучил радикулит, он зарывался в раскаленный песок.



Пока шёл сезон, папа жил на базе в Новогорске, и в выходные мы обычно ехали к нему. Его любимая телепередача – «В мире животных». Все остальное – кино, концерты и даже футбол – уходило на второй план. Когда она начиналась, мы звали отца, хотя нам нравилось смотреть совсем другое».



Слова, которые прекрасно характеризуют тогдашнего главного тренера сборной СССР Аркадия Чернышёва. Когда в команде царит отличная атмосфера, успех непременно придёт.

Второй матч, повторимся, советской сборной предстояло провести как раз с соперниками из США. На встречу приехал даже президент Югославии Иосип Броз Тито вместе со своей супругой. Грядущее противостояние вызвало небывалый интерес среди публики самого разного калибра и статуса.



Советские хоккеисты, почувствовавшие кураж, бросились буквально сметать соперника со льда, демонстрируя самый современный по тем временам хоккей. Порой североамериканцы просто не успевали за оппонентом, в результате чего приходилось фолить, а иногда и играть грязновато.



Шайбы в ворота сборной США сыпались словно из рога изобилия. Причём, отличилась едва ли не половина состава. Дубль оформил защитник Рагулин, а из форвардов два гола оказалось в активе Викулова. Ещё по разу ворота «звёздно-полосатых» поразили Локтев, Альметов, Александров, Виктор Якушев, Старшинов, Борис Майоров и Полупанов.



ЧМ-1966 в Югославии, как сборная СССР разгромила США



Стоит отметить и отличную игру советского голкипера Виктора Коноваленко. В третьем периоде, когда сомнений в победе своей команды у тренерского штаба советской сборной уже не возникало, дали поиграть и прославленному спартаковцу Виктору Зингеру. Он, что важно, тоже не пропустил. Ведь сохранить ворота пустыми при разгромном счёте (итоговая победа – 11:0) в хоккее всегда приветствуется.

Фото: РИА Новости

Одержав ярчайшую победу над Америкой, сборная ССР продолжала на максимальных скоростях нестись к шестому чемпионскому титулу, не проиграв на турнире ни одного матча и лишь единожды сыграв вничью (3:3 со шведами). В результате коллектив Аркадия Чернышёва на одно очко опередил в таблице ставшую второй Чехословакию и на три – выигравших бронзовые медали канадцев.



Не удивительно, что самыми результативными хоккеистами всего чемпионата мира тоже стали игроки из СССР: Вениамин Александров 17 (9+8), Александр Альметов 13 (5+8), Виктор Якушев 13 (2+11) и Вячеслав Старшинов 12 (11+1). А оформивший дубль с американцами Рагулин вошёл в символическую сборную мирового форума.



Кстати, помимо титула чемпионов мира, сборная СССР в 10-й раз завоевала титул чемпиона Европы. И останавливаться на достигнутом точно не собиралась.