«Тогда вы обретаете силу». Откуда взялся победный гимн «Далласа» Live is life

Знакомая всем мелодия от группы Opus из далёких 1980-х хорошо ложится на этот удивительный «Даллас» 2020-го.

Live is life. На-на, на-на-на – разносится по раздевалке «Далласа» после побед. Помните, как Александр Радулов пританцовывал под старый хит после победы в седьмом матче с «Колорадо»? Знакомая всем мелодия от группы Opus из далёких 1980-х хорошо ложится на этот удивительный «Даллас» из 2020-го.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

«Даллас» — не первая команда или спортсмен, которая обратила внимание на Live is Life. 31 год назад Диего Марадона пританцовывал под эту песню во время разминки перед матчем «Наполи» с «Баварией» в Кубке УЕФА. Болельщики «Ливерпуля» переделали песню в честь главного тренера команды Юргена Клоппа, её играли после голов в «Айлендерс» в начале 2010-х, а сейчас использует финская «Таппара».

«Даллас» выжил в двух овертаймах и забил на 90-й минуте! Удивительный матч финала НХЛ «Молнии» не дожали соперника, а Перри и Худобин сыграли великолепно.

Год назад «Сент-Луис» подарил новую жизнь старому хиту Gloria и принёс огромную популярность маленькому бару в Филадельфии, где «отрыл» песню Лоры Брэниган. К финалу Кубка Стэнли об этой замечательной истории не слышал только глухой. «Блюзмены» проигрывали, дрались друг с другом на тренировках, меняли тренера, опустились на последнее место в НХЛ, а затем, после посиделок в баре, начали своё восхождение на хоккейную вершину. Gloria звучала из всех колонок болельщиков «Сент-Луиса», под неё танцевали с котами и хомячками, записывали видео для соцсетей. Песня стала настоящим феноменом «Сент-Луиса», но у «Далласа» всё проходит гораздо тише.

В прошлом году «Даллас» после побед включал песню The Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da, «звёзды» напевали «жизнь продолжается», преодолевали трудности, отвечали на критику и дошли до второго раунда плей-офф. Надо было что-то менять, начали с победной песни, которую выбрал капитан команды Джейми Бенн.

Бенн не признаётся, чем обусловлен выбор песни. «Попробуйте догадаться сами. Возможно, я расскажу, в чём для нас смысл этой песни, всё будет зависеть от того, чем закончится сезон», — говорил он весной.

Для группы Opus смысл лежит на поверхности. Записывая «живой» альбом, они хотели включить в него новую песню, и появилась эта идея. Live is life можно перевести как «Живые выступления – это жизнь». «Смысл песни в том, что выступать на сцене – это наша жизнь». Получается, жить на сцене, выступать живьём – наша жизнь. Для нас это важный смысл, потому что именно это всех вдохновляет», — рассказывал автор песни Эвальд Пфлегер.

Эмоции мужиков «Далласа» после победы! Худобин вырвался из объятий и побежал к Перри Худобин отбил подставление Пойнта шнурками, без этого не было бы победного гола Перри во втором овертайме. Сказка «звёзд» продолжается!

«Когда мы все отдаём силы, отдаём всё лучшее. Каждую минуту, не думая об отдыхе. Тогда вы все обретаете силу, получаете всё лучшее», — примерно так можно перевести строчки из первого куплета.

Аналогия понятна – абсолютно все в команде должны выкладываться все 60 минут игры, оставлять все силы на льду, чтобы стать единым кулаком и идти к своей цели. Будь то Кори Перри, который в 35 лет обрёл вторую молодость и забивает важнейшие голы в финале Кубка Стэнли. Или Тайлер Сегин, которого в этом плей-офф не ругал только ленивый, а он в самый нужный момент проснулся – выигрывает вбрасывания, борется до конца, раздаёт передачи. Или Антон Худобин, который после неудачного матча подошёл к тренеру и сказал: «Я хочу играть», несмотря на то что до следующего матча оставалось меньше суток. Или Андрей Секера, который в первом периоде заблокировал бросок ногой, но знал, что без него ребятам приходится тяжко, и вернулся в игру.

В общем, как у мушкетёров, один за всех, и все за одного. Только так можно победить. Только так и побеждает «Даллас».