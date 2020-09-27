«Тогда вы обретаете силу». Откуда взялся победный гимн «Далласа» Live is life

Live is life. На-на, на-на-на – разносится по раздевалке «Далласа» после побед. Помните, как Александр Радулов пританцовывал под старый хит после победы в седьмом матче с «Колорадо»? Знакомая всем мелодия от группы Opus из далёких 1980-х хорошо ложится на этот удивительный «Даллас» из 2020-го.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».
«Даллас» — не первая команда или спортсмен, которая обратила внимание на Live is Life. 31 год назад Диего Марадона пританцовывал под эту песню во время разминки перед матчем «Наполи» с «Баварией» в Кубке УЕФА. Болельщики «Ливерпуля» переделали песню в честь главного тренера команды Юргена Клоппа, её играли после голов в «Айлендерс» в начале 2010-х, а сейчас использует финская «Таппара».
Год назад «Сент-Луис» подарил новую жизнь старому хиту Gloria и принёс огромную популярность маленькому бару в Филадельфии, где «отрыл» песню Лоры Брэниган. К финалу Кубка Стэнли об этой замечательной истории не слышал только глухой. «Блюзмены» проигрывали, дрались друг с другом на тренировках, меняли тренера, опустились на последнее место в НХЛ, а затем, после посиделок в баре, начали своё восхождение на хоккейную вершину. Gloria звучала из всех колонок болельщиков «Сент-Луиса», под неё танцевали с котами и хомячками, записывали видео для соцсетей. Песня стала настоящим феноменом «Сент-Луиса», но у «Далласа» всё проходит гораздо тише.
В прошлом году «Даллас» после побед включал песню The Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da, «звёзды» напевали «жизнь продолжается», преодолевали трудности, отвечали на критику и дошли до второго раунда плей-офф. Надо было что-то менять, начали с победной песни, которую выбрал капитан команды Джейми Бенн.
Бенн не признаётся, чем обусловлен выбор песни. «Попробуйте догадаться сами. Возможно, я расскажу, в чём для нас смысл этой песни, всё будет зависеть от того, чем закончится сезон», — говорил он весной.
Для группы Opus смысл лежит на поверхности. Записывая «живой» альбом, они хотели включить в него новую песню, и появилась эта идея. Live is life можно перевести как «Живые выступления – это жизнь». «Смысл песни в том, что выступать на сцене – это наша жизнь». Получается, жить на сцене, выступать живьём – наша жизнь. Для нас это важный смысл, потому что именно это всех вдохновляет», — рассказывал автор песни Эвальд Пфлегер.
«Когда мы все отдаём силы, отдаём всё лучшее. Каждую минуту, не думая об отдыхе. Тогда вы все обретаете силу, получаете всё лучшее», — примерно так можно перевести строчки из первого куплета.
Аналогия понятна – абсолютно все в команде должны выкладываться все 60 минут игры, оставлять все силы на льду, чтобы стать единым кулаком и идти к своей цели. Будь то Кори Перри, который в 35 лет обрёл вторую молодость и забивает важнейшие голы в финале Кубка Стэнли. Или Тайлер Сегин, которого в этом плей-офф не ругал только ленивый, а он в самый нужный момент проснулся – выигрывает вбрасывания, борется до конца, раздаёт передачи. Или Антон Худобин, который после неудачного матча подошёл к тренеру и сказал: «Я хочу играть», несмотря на то что до следующего матча оставалось меньше суток. Или Андрей Секера, который в первом периоде заблокировал бросок ногой, но знал, что без него ребятам приходится тяжко, и вернулся в игру.
В общем, как у мушкетёров, один за всех, и все за одного. Только так можно победить. Только так и побеждает «Даллас».
- 27 сентября 2020
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