Система ЦСКА работает даже без суперзвёзд. Что происходит в КХЛ

В новом выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Система ЦСКА хороша, как и прежде. Жёсткий потолок и отъезд звёзд не убил «армейцев»

Московские «армейцы» в межсезонье потеряли всех своих главных звёзд, так что благополучие ЦСКА было одной из главных интриг нового чемпионата. Будут ли красно-синие успешны в новой реальности, где у них нет доминирующих форвардов, лучшего вратаря лиги и возможности для постоянной и качественной ротации? Продолжит ли работать система Игоря Никитина, если из неё убрать ключевые элементы? Этими логичными вопросами мы задавались летом, и старт сезона показывает, что ЦСКА в полном порядке.

Нельзя сказать, что «армейцы» не заметили потери бойцов, но командный механизм по-прежнему работает как часы. ЦСКА в новом чемпионате побеждает в том же стиле, что и в прошлые годы, перерабатывая соперника в единоборствах и бережно подходя к реализации моментов. Да, частично поменялись исполнители, но они всё равно достаточно высокого уровня и не позволяют «армейцам» сильно грустить об уходе Капризова и Григоренко. Мощный темп, высокий уровень трудовой дисциплины, надёжность у своих ворот, целостность игры – всё это есть и у «похудевшего» ЦСКА. «Армейцы» легко узнаваемы даже после ухода главных актёров – скупые, но уверенные победы в гостях над середняками, почти образцовые игры с другими топ-клубами, первое место на Западе и одна из самых надёжных оборон в лиге. Меньше ЦСКА пропускают только «Локомотив» и «Йокерит», но у этих команд сыграно на порядок меньше матчей.

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Так что ЦСКА пока изменился не сильно, этот клуб по-прежнему главный фаворит за первое место на Западе. Но, конечно, есть и моменты, которые отличают новую «армейскую» реальность. Во-первых, красно-синие стали меньше забивать. Во-вторых, не впечатляют пока показатели в неравных составах. В-третьих, ЦСКА теперь узнал, каково это, проигрывать матч из-за вратарских ошибок – вспомните игру с «Магниткой». Но это мелочи, а главное то, что система «армейцев» работает и без суперзвёзд, и введённый потолок зарплат пока точно не стал никакой проблемой для действующего чемпиона.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Старые проблемы «Металлурга»

В «Магнитке» в межсезонье основательно перетряхнули состав, провели большую работу и готовились преобразиться в новом чемпионате, однако пока игра магнитогорской команды мало чем отличается от прошлогодней. Организованная и плотная оборона, хорошие действия при разрушении, но малая продуктивность в атаке. И это при том, что в «Металлурге» в этом сезоне уже не получится свалить всё на заваленную другим тренером физику или некачественный состав – Илья Воробьёв сам проводил работу на предсезонке, и он же отвечал за селекцию клуба.

Пока получается старая история – по именам ростер уральцев выглядит громко, на деле же «Магнитка» зачастую оказывается беспомощна у чужих ворот. Конечно, в этой ситуации появляются вопросы к тренеру, ведь раскрытие лучших сторон хоккеистов, подбор оптимальных сочетаний – это его зона ответственности. Но нельзя снимать ответственность и с игроков, на которых в «Металлурге» сильно рассчитывали. Ладно Николай Прохоркин – потенциально первый центр команды никак не может войти в игровой ритм, пропуская много матчей по разным причинам. Куда больше критики заслуживают новички-легионеры. Пока совершенно разочаровывают финны – Харри Песонен и Юхо Ламмикко. То ли у чемпионов мира 2019 года затянулся процесс адаптации, то ли в «Металлурге» ошиблись с приглашением этих парней. В большинстве игр они просто растворяются на льду, почти не создают моментов и не набирают очков, хотя имеют приличное время в большинстве. Не спешит прогрессировать и Тейлор Бек. Канадец остаётся всё тем же форвардом, что мы и видели в «Авангарде» — достаточно лишить его чистого льда и возможности нанести убойный кистевой бросок, чтобы выключить его из игры.

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Беззубость атаки очень сильно вредит «Металлургу». У клуба неплохо поставлена игра в своей и средней зоне, но без голов выигрывать матчи невозможно. И пока на один матч с ЦСКА, где «Магнитка», классно переработав соперника, сумела реализовать моменты (во многом благодаря ошибкам вратаря «армейцев» Шарыченкова), приходится две такие встречи, как с «Авангардом», которому «Металлург» не уступал по борьбе, движению и даже бросковой активности, но упёрся в стену своей атакующей беспомощности. И это ведь у уральцев ещё не было проверки другими топовыми соперниками.

И ещё один любопытный момент: «Металлург» остаётся единственной командой в КХЛ, у которой не забивали защитники. Проблемы с поддержкой атаки у уральцев хорошо видны, когда дело доходит до большинства. Раз за разом проваливается Яковлев, который порой не только не способен отдать точную передачу, но и банально закрыть зону. Совсем расстраивает Дронов, выглядящий сейчас гораздо хуже самого себя образца прошлых лет. Действия Минулина не таят никакой угрозы для обороны соперника (плохой бросок, медленный пас), а Егор Мартынов только вкатывается в сезон. Пожалуй, тот факт, что в «Металлурге» летом так и не нашли хотя бы одного сильного атакующего защитника – это главный просчёт селекционной службы клуба. Без игроков этого амплуа в современном хоккее очень тяжело нормально созидать.

Напомним, что на рынке свободных агентов остаются Вячеслав Войнов и Никита Нестеров. И «Металлург» сейчас тот клуб, которому больше всех в КХЛ необходим кто-то из этих парней.

Что происходит с «Сибирью»?

Выступление новосибирцев на старте чемпионата откровенно расстраивает. «Сибирь» пока выиграла лишь те матчи, где в принципе не имела права проигрывать (дома с аутсайдерами «Куньлунем» и рижским «Динамо», да в гостях у молодёжки СКА), и почти ничего не выжала из остальных встреч. Удручает даже не сам результат, а игра новосибирцев. При этом атака «Сибири», в принципе, соответствует ожиданиям (разве что неприятно бесполезен О’Делл), а вот раздрай в обороне и нервозность голкиперов – это неприятный сюрприз.

После первой игры сезона, где «Сибирь» очень плотно повязала мощное нападение «Авангарда», мне наивно показалось, что сибиряки проведут эту регулярку так же, как и прошлый плей-офф. То есть предстанут той же организованной, почти безошибочной командой, с которой придётся повозиться любому сопернику, чтобы забить хотя бы пару шайб. Видимо, мне лишь показалось. «Сибирь» сейчас находится в числе самых пропускающих команд КХЛ и выглядит хоть и боевитым, но совершенно неуправляемым коллективом. Чего стоят только повторяющиеся из матча в матч удаления за нарушение численного состава! Они ясно говорят о том, что между тренерским штабом и командой нет хорошего контакта и взаимопонимания. А в таких условиях трудно говорить о какой-то структуре игры, тактике или стратегии. «Сибирь» сейчас просто уповает на мастерство своих финских лидеров (к которым, кстати, вообще нет никаких претензий), но мы ведь ждали гораздо большего от команды-открытия минувшего сезона, которую летом миновали серьёзные потрясения. Посмотрим, сумеет ли выправить ситуацию Николай Заварухин.

Отдельно стоит сказать о вратарях новосибирцев. Непонятно, что происходит с Харри Сятери. Финн, который в минувшем сезоне выиграл для «Сибири» не один матч за счёт своего мастерства, спокойствия и уверенности, в этом чемпионате выглядит совершенно разобранно. Не только не выручает, но и нервирует своих защитников авантюрными действиями, допускает детские ошибки. Всё указывает на то, что у Сятери какие-то проблемы с психологией, ведь не может же отличный вратарь так резко сдать в качестве игры за лето. Переждать депрессию финна «Сибири» оказалось не с кем, хотя в наличие есть сразу два бэкапа уровня КХЛ. Но Алексей Красиков уже привычно нестабилен, а Антон Красоткин получает минимум игрового времени. Последний, кстати, провёл великолепный матч с «Авангардом» на старте сезона, но следующие его выходы на лёд (с «Торпедо» в гостях и с московским «Динамо» дома) показали, что много и при этом надёжно играть на постоянной основе Красоткин ещё не способен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Самое интересное во вратарских проблемах «Сибири» то, что они возникли, когда клуб пополнил известный тренер по работе с голкиперами Яри Каарела. Финн работает в КХЛ уже 10 лет, его приглашали многие клубы (в том числе СКА и ЦСКА), но нигде Каарела особо не помогал прогрессу подопечных. В «Сибири» же пока и вовсе получается провал. Может, зря на него променяли местную легенду Константина Капкайкина?

Минск не перестаёт удивлять

Минское «Динамо» в воскресенье одержало пятую победу подряд, чего с «зубрами» не происходило с сезона-2016/2017. Это крайне приятная отсылка для белорусских болельщиков. В тот год им в последний раз был не стыдно за свою команду, которая заняла пятое место на Западе и сыграла в плей-офф. На самом деле, сейчас у «зубров», которыми, как и четыре года назад, руководит Крэйг Вудкрофт, есть отличная возможность повторить этот результат. По крайней мере, в розыгрыше Кубка Гагарина минчане должны быть, если, конечно, не произойдёт чего-то из ряда вон выходящего. Ведь чтобы быть в плей-офф на Западе, «Динамо» нужно не так много. Всего-то обогнать заваливающих сезон рижан и сочинцев, да, условно говоря, побороться за последнюю путёвку с «Северсталью», «Витязем» и, возможно, «Спартаком».

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Но это как минимум. Сейчас похоже, что «зубры» способны на большее, и им нечего бояться собственной прыти. У «Динамо» есть опытный и достаточно сильный тренер Вудкрофт, крутые легионеры и вратарь, с которым можно выходить в плей-офф. Кроме того, посильную помощь в этот раз команде оказывают белорусские игроки. И это не только десант из Северной Америки, который покинет Минск с началом заокеанского сезона, но и местные парни – Артём Демков, Кирилл Воронин, а где-то в закромах ещё сидит Дмитрий Буйницкий, потенциал которого по-прежнему велик.

Главное отличие этого «Динамо» от «Динамо» прошлых лет – в команде нет бардака. Есть проблемы в обороне, но они компенсируются очень сильной атакой, где есть и мастерство, и глубина. Такого в Минске не было давно, и сейчас даже хочется «притопить» за «зубров», которые способны разнообразить западный плей-офф своим колоритом.