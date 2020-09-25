Лихая музыка атаки. 10 лучших троек КХЛ на старте сезона

КХЛ погрязла в коронавирусных проблемах, но мы верим, что лига и её клубы сумеют достойно и с минимальными потерями выбраться из трудной ситуации, и продолжаем говорить о нашем хоккее. В этот раз расскажем о лучших тройках старта сезона.

Обращаем внимание, что в наш топ-10 попали только более-менее постоянные сочетания, в которых каждый из тройки форвардов вносит посильный вклад в успех звена. Поэтому в рейтинге вы не увидите, например, игроков «Ак Барса», которых Дмитрий Квартальнов нещадно тасует практически перед каждой встречей. Или хоккеистов «Локомотива», где великолепный Владимир Ткачёв пока никак не обретёт регулярных партнёров. Не будет здесь и первой тройки «Трактора», которую в одиночку тащит Виталий Кравцов, или, скажем, ведущего звена «Витязя», где забойная связка Дэнфорт – Теденбю играет то с Гребенщиковым, то с Сёминым, то с Даугавиньшем.



Итак, представляем нашу горячую десятку.



10. Сергей Плотников – Николай Прохоркин – Максим Карпов («Металлург»)



Ведущее звено «Магнитки» Илья Воробьёв составил из хоккеистов, с которыми ему довелось поработать в Санкт-Петербурге. Пока нельзя сказать, что Плотников, Прохоркин и Карпов феерят (эти парни способны на большее), но их взаимодействие улучшается с каждым матчем.



Это звено далеко не самое быстрое в лиге, зато в нём играют опытные хоккеисты, способные сочетать креатив и силовую борьбу, а также умеющие отрабатывать в обороне. Плотников ещё далёк от оптимальной формы, Прохоркин забросил три шайбы, но его потенциал умного диспетчера ещё и близко не раскрыт, а вот Карпов – человек-момент – пока играет вполне в соответствии с ожиданиями. Воробьёв даёт время этим форвардам на притирку и не разбивает эту тройку в надежде получить ближе к плей-офф одно из самых универсальных и полезных сочетаний в КХЛ.

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9. Никита Михайлис – Кёртис Волк – Якоб Лилья («Барыс»)



«Барыс» сыграл лишь 6 матчей в нынешнем сезоне, но в этих играх успело произвести приятное впечатление тройка Михайлис – Волк – Лилья. Шведский новичок казахстанской команды ещё осваивается на новом месте и пока не слишком результативен (2 очка в 5 матчах), однако к его работоспособности и пониманию игры нет претензий. Лилья нечасто появлялся в протоколах, зато отлично развязывал руки для креативной связки Михайлис – Волк. Сын главного тренера «Барыса» продолжает прогрессировать как снайпер – на счету Никиты уже 5 голов в чемпионате. Ну и миниатюрный канадский центр Волк хорош своими скоростными данными, а также умением создать момент и найти партнёров передачей. Словом, у «Барыса» в этой тройке сложилось отличное взаимопонимание.



8. Александр Шаров – Микаэль Руохомаа – Юусо Пуустинен («Сибирь»)



Новосибирские финны Пуустинен и Руохомаа пропустили первый выезд своей команды, а вернувшись, сразу же принялись за дело. Получив в партнёры техничного выдумщика Шарова, главные надежды «Сибири» на двоих набрали в пяти матчах 14 очков и стали дарить болельщикам своей команды долгожданные победы.



У Пуустинена и Руохомаа существует чёткое разделение обязанностей. Первый – снайпер от бога с нереальным по силе и точности броском. Второй – блестящий ассистент, умеющий чертить передачи по всей зоне, искать клюшку партнёра на пятачке, разгонять атаки и прочие вещи, которые есть в арсенале у любого приличного диспетчера. Талантливый, но нестабильный Шаров на фоне финнов смотрится белой вороной, но общей картины, в целом, не портит, старается помогать по мере сил двум лидерам «Сибири» и какие-то очки в этом сочетании набирает. Впрочем, Николай Заварухин наверняка ещё будет искать варианты третьего форварда в это звено. Так, в последней игре новосибирцев в Санкт-Петербурге с финнами выходил Степан Санников – игрок совсем другого плана, нежели Шаров. Но есть ощущение, что Пуустинену и Руохомаа, в общем-то, без разницы, с кем заколачивать очки.

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7. Дэн Секстон – Питер Холланд – Брукс Мэйсек («Автомобилист»)



Легионерская тройка «Автомобилиста» весьма хороша на старте сезона. Скоростной бомбардир Секстон привычно заметен и полезен в регулярке, Холланд и Мэйсек, проводящие второй год в Екатеринбурге, освоились и набирают обороты. Это звено показывает быстрый, лёгкий хоккей с мгновенным переходом из обороны в атаку и большим количеством бросков. Очень часто такой стиль выматывает соперников и даёт «Автомобилисту» много шансов для взятий ворот.



На троих Секстон, Холланд и Мэйсек уже набрали 18 очков, а ведь немецкий нападающий пропустил в этом сезоне три встречи. Но это ещё не лучший показатель в уральской команде.



6. Сергей Толчинский – Денис Зернов – Александр Хохлачёв («Авангард»)



В «Авангарде» перед сезоном анонсировалось сразу три ударных звена, но пока легионеры «ястребов» налаживают взаимодействие, а Шумаков и Семёнов находятся в поиске третьего оптимального партнёра, лучший уровень взаимопонимания демонстрирует тройка «малышей» — Толчинский – Зернов – Хохлачёв. Эти ребята берут своё за счёт скорости, техники и настырности, у них много идей развития атак и хорошо налажена игра в пас.



Толчинский, выходящий ещё и в первой спецбригаде большинства, сейчас лучший бомбардир «Авангарда», а Хохлачёв – главный ассистент «ястребов». Зернов пока периодически уходит в тень, особенно в играх против плотной и жёсткой обороны, но у него, как и у всего этого звена – огромный потенциал. Когда эти парни сыграются окончательно, «Авангард» получит одну из самых динамичных, креативных и головокружительных (в прямом смысле слова) троек нападения в лиге.



5. Андрей Кузьменко – Миро Аалтонен – Антон Бурдасов (СКА)



Петербургский СКА на старте сезона тащит звено Аалтонена. Финн освоился в Северной столице, получил постоянных и разносторонних партнёров и стал живо напоминать самого себя образца игры за «Витязь» — отличное видение площадки, чувство паса, да ещё и умение решить момент самому.



На флангах у Аалтонена есть живчик Кузьменко с великолепным катанием и классной скоростью, а также рекордсмен Бурдасов. В нынешнем сезоне Антон сильно добавил в командной игре и работоспособности, ну а его изумительный кистевой бросок никуда и не пропадал.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

4. Даниил Тарасов – Вадим Шипачёв – Дмитрий Яшкин («Динамо» М)



У «Динамо» пока не сложилось суперзвено Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин, и Владимиру Крикунову уже в четвёртой игре сезона пришлось прибегнуть к проверенному варианту. В прошлом чемпионате Даниил Тарасов лучше всего смотрелся с Шипачёвым и Яшкиным, и в нынешнем сезоне форвард тоже не подводит. Он хорош в подыгрыше и надёжен в завершении атак, а больше от Тарасова ничего и не требуется.



Что касается Шипачёва и Яшкина, то эти парни пока не раскрылись полностью, но свою планку точно держат. Мощный длиннорукий чешский снайпер и лучший диспетчер КХЛ уже выигрывают для «Динамо» матчи и, уверен, скоро рванут вверх в таблице бомбардиров лиги. Кстати, бело-голубые стали выигрывать в чемпионате как раз после того, как к Шипачёву и Яшкину поставили Тарасова. Вряд ли это просто совпадение.



3. Алексей Макеев – Павел Дацюк – Анатолий Голышев («Автомобилист»)

У «Автомобилиста» самая продуктивная атака в нынешнем чемпионате, поэтому в нашем топе есть сразу два звена из Екатеринбурга. Если легионерское сочетание – это скорость, напор и вертикальные атаки, то тройка Дацюка – это ум, изящество и олдскульные кружева.



Вряд ли кто-то ожидал, что Дацюк на старте сезона будет лучшим бомбардиром «Автомобилиста», но пока ветеран находится в блестящей форме. Большинство его передач по-прежнему остаётся тайной для соперников, а тут ещё и в партнёрах у Павла Валерьевича оказались два талантливых снайпера, умеющих завершить старания Волшебника. Макеев и Голышев на двоих забили уже 9 голов, а у Дацюка в активе 8 голевых передач – это звено практически идеально.



И нам нужно наслаждаться моментом. Вряд ли 42-летний Дацюк проведёт на таком уровне весь чемпионат, но сейчас у него ещё есть силы тащить на себе всю команду, и он творит на льду так, как мало кто в нашей лиге умеет. Смотрите внимательнее, возможно это прощальный поклон мастера.

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2. Райан Спунер – Роб Клинкхаммер – Брэндон Козун («Динамо» Мн)



Минское «Динамо» — главное открытие старта чемпионата. И главная причина чудесного преображения «зубров» — игра ведущего звена команды. В столице Беларуси снова есть крутые результативные легионеры, которые прекрасно понимают друг друга и забивают кучу голов.



Интересно, что двое из них – Клинкхаммер и Козун – после прошлого сезона были практически списаны всеми российскими топ-клубами. Но в Минске оба канадца пока невероятно хороши: мощный Клинкхаммер царствует на пятачке, а Козун доказывает, что классный бросок и голевое чутьё растерять невозможно. Эту парочку дополняет Райан Спунер, сосредоточившийся в роли подносчика снарядов. В результате у Клинкхаммера уже 8 (4+4) очков, у Козуна 6 голов, а у Спунера 8 ассистов. Эта тройка почти в каждой игре минчан устраивает веселье и даёт белорусским болельщикам веру в светлое будущее своей хоккейной команды.



1. Теэму Хартикайнен – Маркус Гранлунд – Сакари Маннинен («Салават Юлаев»)



У уфимского первого звена нет никаких конкурентов в борьбе за титул лучшей тройки нынешнего чемпионата. Финны «Салавата» просто великолепны, их игра – это карнавал разнообразных атак и кошмар почти для любой обороны. У каждого из этих парней есть бросок, видение площадки, чувство паса и партнёра. А ещё у них просто нескончаемый запас харизмы, позволяющий доминировать в самых важных играх.



Хартикайнен и Гранлунд сейчас возглавляют топ бомбардиров КХЛ, Маннинен – на четвёртом месте. Теэму, кстати, ещё и лучший снайпер турнира. После ухода Умарка ведущее звено уфимцев несколько неожиданно стало только лучше, и по итогам регулярки эти парни могут побить несколько рекордов КХЛ по результативности.