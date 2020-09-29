Главный русский момент финала. Худобин поздравил Василевского с завоеванием Кубка Стэнли

Это был первый финал в истории с двумя русскими вратарями. Оба сражались, как львы, и заслужили тёплые слова, которые сказали друг другу.

Это был самый русский финал в истории НХЛ. Это был первый финал, в котором два русских вратаря бились друг против друга.Кто-то должен был выиграть. «Тампа» выиграла, заслужив это потом и кровью. Кто-то должен был проиграть, и как бы ни был хорош «Даллас», как бы он остановился в двух шагах от главного приза. «Тампа» — обладатель Кубка Стэнли! Андрей Василевский – третий российский вратарь, завоевавший серебряную чашу!

Четыре русских чемпиона! «Тампа» раскатала «Даллас» и взяла Кубок Стэнли! Радулов «привёз» гол в свои ворота, Худобин оказался бессилен, а «молнии» сыграли безупречно.

Антон Худобин сделал для своей команды всё, что мог. Стал тем, кто перманентно вытаскивал тяжелейшие матчи, тяжелейшие шайбы, но этого не хватило «Далласу» для победы. Потому что на другой стороне в финале тащил Василевский — лучший русский вратарь в мире.

Худобин стал вторым вратарём в истории НХЛ по количеству отражённых бросков в одном плей-офф. Василевский в решающем матче оформил «сухарь» и установил рекорд лиги, который должен стать вечным. 18 побед в плей-офф – в обычном, не коронавирусном мире это будет невозможно повторить.

И когда прозвучала финальная сирена, полетели на лёд клюшки и шлемы, отгремели первые празднования и поздравления, настал черёд игроков «Далласа» поздравлять противника. Главный русский момент этого финала – рукопожатие Худобина и Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Даллас Старз».

Оба вратаря провели невероятный плей-офф, оба сражались в финале, как львы. Оба заслужили тёплые слова, которые сказали друг другу. Игра окончена, и осталось только взаимное уважение победителя к проигравшему и проигравшего к победителю.

Кучеров схватился за голову, выиграв Кубок Стэнли! И передал трофей Василевскому (видео) Русские, Купер, Стэмкос и вся «Тампа» с Кубком Стэнли! Последние секунды матча и эмоции чемпионов.

«Сейчас чувств нет. Просто пусто. «Мы не победители. Но характер в этой комнате невероятный. Послушайте, что было в прошлом, это прошлое. Прямо сейчас будущее и настоящее. Давайте подумаем об этом», — сказал после Худобин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Сегодня день «Тампы», их время праздновать. Счастливый Василевский получил Кубок Стэнли из рук Никиты Кучерова, с которым в НХЛ успел пройти огонь, воду и медные трубы. Теперь можно наконец-то расслабиться и вволю погулять. Наши ребята это заслужили. Благодаря им «Тампа» поднялась на вершину НХЛ!