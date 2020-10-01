Кучеров напомнил Америке, как празднуют русские. Чемпионский парад «Тампы»

«Тампа» провела парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли — 2020. Праздновали «молнии» и на море, и на суше: хоккеисты, тренеры и их семьи вместе с трофеем проплыли по реке Хиллсборо на нескольких катерах, следуя на футбольную арену «Рэймонд Джеймс», на трибунах которой разместились от 12 до 15 тысяч болельщиков.

По словам многих присутствовавших фанатов, пандемия значительно усилила впечатление от победы, поскольку «Тампа» весь плей-офф провела в «пузырях», играя далеко от своих болельщиков. «Наверное, то, что мы делаем сейчас, собираясь, здесь, немного неправильно. Но я впервые за шесть месяцев вышла на свободу», — отметила одна из болельщиц Кортни Макманус.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы»

Перевозили игроков «Лайтнинг» около 50 судов, и хотя организаторы заранее объявили, что лодки болельщиков в общему шествию допущены не будут, никто этого запрета не послушал. Ничто не могло остановить флотилию поклонников «молний», которая плыла в центр города, поднимая над головой пластиковые копии Кубка Стэнли. Помимо лодок, болельщики выстроились по обеим берегам реки. Когда мимо проплыл главный тренер Джон Купер, элегантно куривший сигару, поднялся дружный хор: «Купер, Купер!».

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«Главным было не уронить эту штуку. Я справился», — с улыбкой сказал капитан команды Стивен Стэмкос, который вёз Кубок Стэнли, сидя пассажиром на водном мотоцикле, которым управлял Алекс Киллорн.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы»

Как сказал хранитель Кубка Стэнли Филипп Притчард, это был первый лодочный парад для Чаши, хотя однажды трофей проехал на борту пиратского корабля. Затем началась главная часть вечеринки — празднование на стадионе.

Киллорн был одет в блестящий чемпионский пояс, который напоминал награду рестлеров, Пэт Марун снял майку и щеголял в фетровой шляпе, Янни Гудро катался на пустой тележке для гольфа. Никита Кучеров, вопреки обычным представлениям о своей мрачности, закрытости и неразговорчивости, был улыбчив и очень весел.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Чемпионскую речь владельца клуба Джеффа Винника россиянин, по созданной им же традиции, прервал, выйдя на трибуну и начав кричать поздравительные слова. Кроме того, Кучеров напоил Винника пивом прямо на сцене, причём в тот момент, когда тот описывал один из голов Никиты во время финальной серии.

«Меня предупреждали, что будет очень шумно и весело. Но я и не подозревал, что наши хулиганы станут творить такое», — улыбнулся Винник.

«Это лучший парень во всей Америке!» — прокричал Кучеров, который «зажигал» в этот вечер на славу и напомнил Америке, как умеют праздновать русские.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

После этого вся команда со сцены дружно начала скандировать в честь Винника: «Джеффри, Джефри!». Бывший генменеджер «Лайтнинг» Фил Эспозито, который был почётным гостем этого безумия, представил Винника как лучшего владельца клуба в профессиональном спорте.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Не остался без внимания и MVP плей-офф Виктор Хедман, которого заставили дополнительно выпить из Кубка Стэнли.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Не обошлось и без раздачи автографов и фотографирований с болельщиками, хотя нынче сокращение социальной дистанции воспринимается многими с большой опаской. Тем не менее в этот день на нарушения смотрели спокойно, дав болельщикам и хоккеистам как следует отпраздновать.

«Один из болельщиков высказал очень необычную просьбу Кучерову. «Тебе надо отпраздновать свой Кубок Стэнли круче, чем Овечкин!». А Стэмкос заявил, что живёт в этом городе уже 12 лет, но это лучший момент в его жизни», — отметила журналист Tampa Bay Times Диана Нирхос.

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Завершилось всё фейерверком, где центральной фигурой снова был радостный Кучеров. Очевидно, Никита сразу же начал претворять в жизнь план празднования, которое должно переплюнуть Александра Овечкина, выигравшего Кубок Стэнли два года назад. Фирменной «фишкой» Никиты стало очередной прерванное интервью — на этот раз это было телевизионное включение с тем же Джеффом Винником, которому россиянин не дал высказать свою мысль до конца.

Видео прерванного интервью можно посмотреть в «твиттере».

«Никогда не видел Кучерова более счастливым!» — воскликнул обозреватель официального сайта НХЛ Брайан Бёрнс.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

«Я очень рад, что мы можем поделиться своей радостью с жителями этого города. Мы очень любим вас. Это просто невероятно! Я благодарю каждого болельщика. Мистер Винник, вы положили начало нашей внутренней культуре в этой команде. Это касается не только хоккеистов, но и всего сообщества людей вокруг нас. Говорят, что Флорида — это нехоккейный регион, но мне плевать. Это лучший хоккейный город на свете!» — завершил вечеринку Стивен Стэмкос.