Могли выиграть Кубок Стэнли, но сошли с дистанции. Кто не доиграл в «Тампе» до чемпионства

Чемпионская «Тампа» Джона Купера кропотливо и достаточно долго собиралась бывшим генеральным менеджером Стивом Айзерманом, а потом и его преемником Жульеном Брисбуа, продолжившим дело одного из лучших боссов НХЛ. «Лайтнинг» ещё несколько сезонов назад созрели для победы в Кубке Стэнли, однако заветная чашка покорилась команде из солнечной Флориды только сейчас. Несмотря на все прошлые провалы, менеджеры «Тампы» не перекраивали половину команды каждое лето и ростер команды был одним из самых стабильных в лиге. Но без точечных перестановок и обменов, разумеется, не обходилось. После предчемпионского сезона «Тампу» покинули 7 хоккеистов, и все они лишились, возможно, единственного шанса выиграть главный трофей в карьере. Вспоминаем их и тех, кто так и не сумел стать чемпионом с «молниями» и сошёл с дистанции.

Луи Доминге

Фото: Christian Petersen/Getty Images

вратарь

28 лет

Почему не стал чемпионом – не захотел оставаться в тени Василевского

Добровольный уход Луи Доминге из «Тампы» в «Нью-Джерси» прошлой осенью получился из разряда «лучшее – враг хорошего». Канадский голкипер, которого Стив Айзерман ещё в 2018 году выменял у «Аризоны», шикарно провёл в «Лайтнинг» предчемпионскую «регулярку» в статусе бэкапа Андрея Василевского, одержав 21 победу в 26 матчах. Не поплыл Доминге даже тогда, когда из-за травмы россиянина ему неожиданно пришлось на 14 матчей стать первым номером «Тампы» и проиграл в том отрезке всего две игры.

Казалось, что Доминге — идеальный бэкап для Андрея Василевского. У 28-летнего голкипера, никогда не хватавшего звёзд с небес, был ещё год по контракту с «Тампой» с приятным для Жульена Брисбуа кэпхитом, однако после лучшего сезона в карьере у Луи проснулись амбиции и быть безальтернативным сменщиком Василевского он не захотел. Генеральный менеджер «Лайтнинг» пошёл навстречу голкиперу и долго искал варианты для обмена, но претендентов на Доминге не оказалось.

В итоге до начала чемпионского сезона один из лучших бэкапов лиги оказался на драфте отказов, с которого его никто не забрал, и отправился в фарм-клуб. Найти команду для Доминге Брисбуа смог только в ноябре, обменяв Луи в «Нью-Джерси» на условный выбор в седьмом раунде. В «Девилз» и близко не было обороны, как в «Тампе», и в Нью-Джерси Луи откровенно провалился. В феврале «дьяволы» отправили Доминге на уэйвер, с которого его вновь никто не забрал, и через несколько дней обменяли вратаря в «Ванкувер». Глядя на то, какой плей-офф выдал молодой Тэтчер Демко, шансов стать сменщиком Якоба Маркстрёма в «Кэнакс» у Доминге попросту нет. За попытку впервые в карьере побороться за место стартера, конечно, респект, но вот возможности поднять заветную чашку Доминге себя лишил.

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

защитник

34 года

Почему не стал чемпионом – решил выйти на рынок свободных агентов и не терять в деньгах

Во многом именно Антону Строльману должен быть благодарен Михаил Сергачёв за то, что, играя в одной паре с ним и страхуя в обороне, скандинав сделал его адаптацию в НХЛ безболезненной. Швед провёл в «Тампе» пять счастливых сезонов и за это время успел стать одним из самых надёжных игроков на льду и лидером раздевалки. Главный тренер «Тампы» был доволен одним из самых стабильных игроков обороны, однако в предчемпионский сезон Антона одолели травмы, а плей-офф он и вовсе вынужден был полностью пропустить.

Прошлой весной у Строльмана закончился четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 4,5 млн. «Лайтнинг» хотели сохранить не сильно проседающего с годами оборонца и одного из лучших домоседов лиги, но сразу обозначили, что не будут это делать любой ценой. В свои 32 года Строльман решил выйти на рынок свободных агентов и в конце концов подписал трёхлетний контракт с «Пантерз», где бывший генеральный менеджер Дэйл Тэллон щедро отвесил шведу $ 5,5 млн за каждый сезон. Сумма для возрастного защитника, прямо скажем, не совсем адекватная. И для Брисбуа предложить цифры даже из старого контракта было бы равноценно тому, чтобы выстрелить себе в ноги. Тем более что «Тампе» нужно было в это межсезонье подписывать Пойнта, а через сезон решать вопрос с мостиками для Сергачёва и Чернака. В общем, Строльман искал другого претендента на кубок, а нашёл «Флориду».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

защитник

36 лет

Почему не стал чемпионом – завершил карьеру

Легенда «Рейнджерс» провела последние два сезона своей карьеры на берегу Атлантического океана, где на старость лет имела все шансы уйти на пенсию с Кубком Стэнли над головой. Мало кто понимал, зачем Брисбуа берёт престарелого Джирарди, однако Дэн сыграл куда лучше, чем от него ожидали. Ветеран «держал» раздевалку, страховал в первой паре Виктора Хедмана и был одним из ключевых игроков меньшинства. Невероятный боец и один из лидеров лиги по количеству заблокированных бросков вполне мог бы отыграть на том же уровне ещё сезон, но решил завершить карьеру в 35 лет и недотерпел до Кубка Стэнли самую малость. Кто точно заслужил чашку из всех покинувших «Тампу» хоккеистов, так это Железный Дэн.

Слэйтер Кукку

Фото: Christian Petersen/Getty Images

защитник

26 лет

Почему не стал чемпионом – не оправдал выбор в первом раунде и оказался лишним в ростере

Как показала жизнь, каким бы гением ни был Стив Айзерман, выбирать в первом раунде он не умел. Из всех первых пиков бывшего босса «Тампы» за восемь сезонов заиграли в «Молниях» только Василевский и Наместников. Защитник Слэйтер Кукку был выбран Айзерманом в 2012 году, когда оборона «Болтс» была одной из худших в лиге, а единственной её надеждой был невероятно талантливый, но сырой Виктор Хедман.

На драфте 2012 года «Тампа» потратила на Кукку выбор под 10-м номером и явно ничего не приобрела. Во многом помешали заиграть в «Лайтнинг» постоянные проблемы с плечами. Айзерман даже шутил: «Слава богу, что у него только два плеча и он не мог травмировать третье». Габаритный, но достаточно мобильный и подвижный канадец, оправившись после всех болячек, полученных ещё в юниорской лиге Онтарио, неплохо вписался в состав фарм-клуба, где одинаково здорово играл в обе стороны. По ходу первых трёх сезонов в системе «Тампы» Куку периодически получал шансы в основе. Но провести весь сезон в команде Купера Слэйтеру удалось только на четвёртый год, когда Куку подписал односторонний однолетний контракт на очень вменяемые для проблемной платёжки «Тампы» деньги и по завершению сезона заслужил новое предложение.

Однако уже позапрошлой зимой Брисбуа вынужденно пришлось попрощаться с 26-летним защитником и обменять Кукку в «Чикаго» на Яна Рутту. И нет, франкофон не любитель анекдотов про Пупу и Лупу. Всё дело в том, что Слэйтер, к тому моменту отправленный в АХЛ для набора формы, из-за одностороннего контракта учитывался в активном ростере НХЛ из 23 человек и «Тампе» банально нужно было освободить место под Джей Ти Миллера, который к тому моменту восстановился от травмы. Никого из хоккеистов с двусторонними контрактами Джон Купер отправлять в «Сиракьюз» не захотел и Брисбуа нехотя пожертвовал Кукку, взамен которого «Тампа» получила для баланса праворукого защитника с возможностью безболезненного перемещения в АХЛ. Впрочем, у этого обмена двойное дно. После сезона Кукку становился ограниченно свободным агентом и по новому квалификационному предложению ему пришлось бы повышать зарплату. Рутта же выходил на рынок в статусе НСА и Брисбуа мог диктовать чеху свои условия. Не нужно быть хоккейным гиком, чтобы понять, кого выбрал менджер, у которого намечалась традиционная мигрень из-за манипуляций с платёжкой.

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

нападающий

27 лет

Почему не стал чемпионом – не поместился под потолок зарплат

Джей Ти Миллер — однозначно главная потеря «Тампы» в прошлое межсезонье. Кажется, что нет такой позиции, на которой 27-летний американец не смог бы сыграть. После масштабного обмена с «Рейнджерс», «Тампа» подписала с Миллером пятилетний контракт с окладом в $ 5,25 млн за сезон и загнала себя в угол. После замаячивших затяжных переговоров с Пойнтом и нового контракта Василевского генеральный менеджер «Болтс» понял, что без обмена кого-то из игроков с тяжёлым контрактом не сумеет втиснуть под потолок новые кэпхиты одного из лучших центров лиги и обладателя Везины без обмена кого-то из игроков с хорошим контрактом.

Миллер не собирался уезжать из «Тампы», однако Брисбуа пришлось скинуть его в другую команду только по одной причине — запрет на обмен в контракте американца вступал в силу только 1 июля и летом Джей Ти оказался единственным «жирным» игроком «Тампы», которого можно было обменять куда угодно. «Лайтнинг» отдали центра третьей тройки в «Ванкувер», где Миллер шикарно вписался в компанию молодых звёзд «Кэнакс» и во второй тройке рядом с Петтерсоном и Бёзером выдал лучший сезон в карьере, став лучшим бомбардиром команды. От обмена выиграли все: «Тампа» освободила место в платёжке и два пика, а «Ванкувер» получил нового лидера и шикарного игрока в подыгрыш к светловолосому шведу. У «Кэнакс» одна из самых талантливых команд лиги, и через несколько лет у Миллера точно будет шанс побороться за Кубок Стэнли.

Адам Эрни

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

нападающий

25 лет

Почему не стал чемпионом – не захотел подписывать контракт на условиях «Тампы»

В предчемпионском сезоне Эрни, выбранный «Тампой» на драфте в 2013 году, впервые провёл полноценную «регулярку» в НХЛ, не спускаясь в «Сиракьюз». Адам классно отыграл в боттоме и зарекомендовал себя крепким силовым форвардом. Летом Эрни стал ограниченно свободным агентом, и «молнии» сделали ему квалификационное предложение, которое он отклонил. Удерживать не самого ценного игрока системы клуб из Флориды не стал и обменял в «Детройт» к Стиву Айзерману, который и драфтовал Эрни для «Тампы». По большому счёту, от переезда в Мичиган американец ничего не выиграл. Даже в главном посмешище лиги его игровое время осталось на уровне 10 минут за матч, а шансы выиграть Кубок Стэнли в обозримом будущем у «Детройта» есть только в симуляторе.

Райан Кэллахан

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

нападающий

35 лет

Почему не стал чемпионом — слишком сильно сдал за последние несколько лет

Формально 35-летний американец и некогда один из лидеров «Болтс» пропустил минувший сезон из-за дегеративного заболевания позвоночника. Но по факту Кэллахан завершил карьеру уже прошлым летом, когда на хоккеиста с зарплатой в $ 5,8 млн за сезон тренеры «Тампы» рассчитывали только как на 13 нападающего. В июне 2019 года клуб поместил Кэллахана в список травмированных на долгий срок и благодаря этому освободил ещё больше места под кепкой перед подписанием Пойнта, а в июле обменял нападающего в «Оттаву». Со стороны всё очень сильно напоминает ситуацию с контрактом Мариана Госсы с «Чикаго», когда клуб из Иллинойса поместил ветерана в LTIR из-за «аллергии на хоккейную экипировку» и банально расчистил платёжку.

Бретт Хауден

Фото: T. Barnes/Getty Images

нападающий

22 года

Почему не стал чемпионом — стал частью эпохального обмена Стива Айзермана

Первый пик «Тампы» на драфте 2016 года за два сезона в клубной системе сыграл всего 8 матчей за «Сиракьюз» и почти всё время проводил в юниорской лиге. Габаритный крепкий центр одинаково хорошо играет в обе стороны и не боится марать руки в черновой работе. Хауден-младший вполне мог бы побороться за место в четвёртой тройке «Молний» с тем же Седриком Паккетом, но в итоге стал разменной монетой в громком обмене с «Рейнджерс», когда в дедлайн Стив Айзерман привёз во Флориду Райана Макдону и Джей Ти Миллера. Для Хаудена трейд к парням из Бродвея стал скорее плюсом, чем минусом. Бретт не феерит в Нью-Йорке, но стабильно играет в центре четвёртого звена, выиграв конкуренцию у шведского выпускника с того же драфта Лиаса Андерссона. Сейчас у канадца остался ещё сезон по контракту новичка и можно сказать, что Айзерман, скинув Хаудена в «Рейнджерс», ничего не потерял.

Джонатан Друэн

Фото: Mike Carlson/Getty Images

нападающий

25 лет

Почему не стал чемпионом — не оправдал свой потенциал

В 2013 году талантливый франкофон был выбран «Тампой» под третьим номером сразу после Натана Маккинона и Александра Баркова. От Друэна ждали, что он станет лидером франшизы и железобетонным вингером первой тройки, но вместо этого он превратился для «Тампы» в трудного ребёнка, с которым с каждым годом было всё тяжелее и тяжелее возиться как на льду, так и за его пределами. Небольшие разногласия с клубом у проспекта случились, когда «Болтс» решили не заигрывать его в первый сезон после драфта, а реальные проблемы начались уже по ходу второго, когда Купер регулярно отправлял пацана в АХЛ и франкофон даже просил обмен у Айзермана. Тем не менее, в «Тампе» всегда верили, что смогут слепить из Друэна элитного игрока и в последний год по контракту новичка Джонатан наконец-то показал ради чего его драфтовали и выбил 53 очков за «регулярку».

«Лайтнинг» пытались сохранить своего лидера, но из-за проблем с потолком не могли дать Друэну столько сколько он хочет. По деньгам договориться не удалось и конфликт мечты с реальностью пришлось решать обменом в «Монреаль» на Михаила Сергачёва. Летом 2017 казалось, что от сделки выиграли обе стороны: «Хабс» получили потенциальную звезду родом из Квебека и подписали его сразу на пять лет, дав желаемые деньги, «Тампа» — дико талантливого атакующего защитника на контракте новичка. И пока больше 53 очков за «Монреаль» Друэн так и не набирал.

Владислав Наместников

Фото: Ethan Miller/Getty Images

нападающий

27 лет

Почему не стал чемпионом — стал частью эпохального обмена Стива Айзермана

В идеальном мире именно Владислав Наместников должен был стать пятым русским, выигравшим с «Тампой» Кубок Стэнли. Хронологически именно с него Айзерман начал собирать русскую мафию во Флориде в далёком 2011 году. И, какая ирония, задрафтовал его менеджер в первом раунде. Наместников не был системообразующим игроком Джона Купера, но на протяжении четырёх сезонов у Владислава был определённый пол, ниже которого он не опускался. В лидера «Тампы» россиянин так и не превратился и большую часть карьеры провёл в третьем звене. Впрочем, скромный кэпхита почти в $ 2 млн Наместников более чем оправдывал.

Два года назад по ходу последнего сезона по контракту Наместникова Айзерман сделал его частью всё того же эпохального обмена в дедлайн с «Рейнджерс» и пути нападающего, доходившего с «Тампой» до финала Кубка Стэнли, разошлись. Дойти с «Молниями» до конца и станцевать под «Руки Вверх» с русской бандой после долгожданного чемпионства ему не удалось. И, да. Ни один из первых пиков Айзермана чашку с «Тампой» так и не поднял.