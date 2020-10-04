Кучерова, Поинта и Василевского «Тампе» нашел гениальный скаут. Кто такой Эл Мюррей?

Вряд ли кто-то ошибётся, если скажет, что чемпионский состав «Тампы» — это машина, на 80% собранная бывшим генеральным менеджером Стивом Айзерманом. Пусть «Изумительный Стиви» и не дошёл с командой до долгожданного Кубка Стэнли. Именно Айзерман, приглашённый новым владельцем Джеффом Вининком в 2010 году, стал человеком, который вдохнул новую жизнь во франшизу и превратил её из посмешища в перманентного претендента на чемпионство.

Айзерман и его след в нынешней «Тампе». Откопал Кучерова и Пойнта, собрал 60% состава Его преемник Брисбуа довёл оборону до идеала и добавил дерзких и жёстких энерджайзеров в нижние звенья.

За восемь сезонов на посту генерального менеджера канадец заслужил репутацию гения обменов. Именно Стив в своё время менял Кори Конахера на третьего голкипера «Оттавы» Бена Бишопа, ставшего в «Молниях» элитным голкипером, а также выцыганил у «Коламбуса» малыша Джонатана Маршессо. Второй в 2016 году «Тампе» не пригодился, но за несколько сезонов в «Болтс» стал одним из самых заметных вингеров лиги. Но главный трейд команды из Флориды в эпоху Айзермана — это, безусловно, размен трудного ребёнка Джонатана Друэна на Михаила Сергачёва. Босс «Тампы» не хило инвестировал в будущее, отдав «Монреалю» уже готового игрока и получив дико талантливого защитника-юниора с атакующим потенциалом сопоставимым с новым обладателем Конн Смайт Трофи. Тем более, что россиянин потрясающе отыграл все три сезона у Джона Купера на контракте новичка без нагрузки на платёжку.

Впрочем, как и любая другая чемпионская команда в НХЛ, «Тампа» по большей части формировалась за счёт драфта. Именно с энхаэловского распределителя Айзерман забрал Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Брейдена Пойнта, Онджрея Палата, ставших столпами чемпионской команды. Благодаря драфту канадец набрал таких шикарных ролевиков, как Седрик Паккет и Матье Джозеф. Плюс, не забывайте о классном двухстороннем нападающем Энтони Чирелли. Удивительно то, что «Тампа» взяла всех этих хоккеистов, за исключением Василевского, за пределами первого раунда. Безусловно Айзерман задавал общий вектор селекции, определял позиции, которые необходимо усилить, давал прочие вводные скаутам и банально решал кого в итоге выбрать на драфте. Но никого бы из них в «Болтс» не было без другого человека, который практически всегда остаётся в тени.

Что делает руководитель, приходя на новое место работы? Зачастую он приводит за собой «своих» людей. Так, став главным менеджером «Тампы», поступил и Айзерман, пригласив в «Лайтнинг» на должность главы скаутской службы Эла Мюррея, знакомого Стиву по работе в сборной Канады. 63-летний гений скаутинга никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, а до 2007 года 13 сезонов был директором по скаутингу в «Лос-Анжелесе». Именно Мюррей в своё время удачно драфтанул для «Кингс» в третьем раунде голкипера Джонатана Куика и настоял на том, чтобы генеральный менеджер Дэйв Тэйлор в 2005 году потратил первый пик на словенца Анже Копитара.

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Став одним из строителей чемпионского фундамента «Лос-Анджелеса», Мюррей в 2007 году ушёл на повышение работать главным скаутом в юниорскую и молодёжную сборную Канады, где три сезона определял круг кандидатов в национальную команду и выиграл за это время два золота МЧМ и одно золото ЮЧМ. Поэтому неудивительно, что, придя в «Тампу», Айзерман сделал всё, чтобы привести во франшизу невероятно опытного скаута, дающего результат. По мнению главного инсайдера «Тампы» Джо Смита, именно Мюррей стал скрытым MVP всей клубной системы и перевернул её в лучшую сторону.

«Я любил работу в сборной Канады и не собирался уезжать. Когда Стив возглавил «Тампу», мне неожиданно позвонили. Он спросил меня о нескольких игроках на драфте, а затем через месяц позвонил и сказал, что собирается внести некоторые изменения в их отдел скаутинга, а также спросил будет ли мне интересно стать его частью. Мне посчастливилось попасть туда» — так вспоминает предложение Айзермана теневой гений «Тампы».

Чем же так хорош Мюррей? Во-первых, он подбирает к себе в отдел правильных людей и не боится им доверять. И тут хочется привести пример с тем же Копитаром. В 2005 году словенский суперцентр был далеко не первым в шорт-листе «Лос-Анжелеса». Однако незадолго до драфта несколько региональных скаутов «Кингс» слетали на один из турниров с участием Копитара в Австрию и остались просто в восторге от юниора из нехоккейной страны. После этого Мюррей буквально разжёвывал генеральном менеджеру то, почему им стоит задрафтовать именно Копитара, а не взять другого проспекта. Интересно, что практически аналогично Мюррей и ко урвали для «Тампы» жемчужину в виде Брейдена Пойнта. Скаут «Молний» по WHL Бред Уэлен был под таким впечатлением от игры будущего обладателя Кубка Стэнли, что Мюррей уговорил Айзермана совершить обмен и подняться на несколько позиций выше, дабы не допустить уход Пойнта к конкурентам.

«Нужно нанимать хороших парней. И вы должны доверять своему списку игроков, ведь составляли его не зря. Система не работает без региональных скаутов, ведь они знают парней, о которых говорят. Мы знаем топ-проспектов, проспектов похуже, но скауты по регионам следят за игроками в течение трех лет, так что они действительно хорошо разбираются в парнях, которые могут выстрелить чуть позже остальных», — рассказывал Мюррей о доверии к подчинённым.

Во-вторых, у него нет предубеждений относительно национальности хоккеиста. И здесь принципы Мюррея и Айзермана сразу совпали. На одном из первых собраний генеральный менеджер «Молний» заявил скаутам, что отныне у них будут полностью развязаны руки при поиски игроков и его вообще не волнует гражданство хоккеиста и его габариты. После этого становится понятно, почему в «Тампе» за несколько лет появилось столько русских проспектов, на которых в НХЛ всегда смотрят с небольшой опаской:

«В некоторых командах все еще существуют предубеждения относительно российских игроков. В нашей организации ничего подобного нет. Нам нужны лучшие хоккеисты.

Мы не хотим собирать всю команду из русских, равно как из шведов или франко-канадцев. Нам нужна комбинация игроков, которые будут понимать друг друга, и с этой точки зрения мне кажется, что нам достались хорошие ребята», — именно так в своё время комментировал появление русского десанта в «Лайтнинг» Эл.

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Ещё одно из главных качеств Мюррея — это то, что при поиске хоккеистов он старается поставить себя на место тренера:

«Я все время смотрю на игроков и смотрю на то, как они вписались бы в команду, если бы я ее возглавлял. Стив указывает нам, какую команду он хотел. Я всегда ему говорю: «Если бы я руководил этой командой или тренировал эту команду, я бы хотел, чтобы на этой позиции играл вот этот игрок, или я думаю, что он может подойти этой системе».

О том, насколько раньше была ужасна «Тампа» на драфте говорит сухой факт — в девяти драфтах до прихода к власти Мюррея только 22 из 77 проспектов «Тампа-Бэй» попали в НХЛ. Уже на первом драфте в 2011 году «Молнии» под руководством канадского тандема выбрали шесть хоккеистов, которые впоследствии сыграли за клуб. Среди них и Кучеров, и Наместников, и Нестеров, и Палат.

Однако любая система не может работать безотказно, как бы хороша она не была. Кинуть камень в Мюррея можно за то, что в первом раунде «Тампа» практически всё время попадает в молоко. Из всех его первых выборов частью чемпионской команды стал только Андрей Василевский. Слэйтер Кукку, Владислав Наместников, Джонатан Друэн, Тони ДеАнджело, Бретт Хауден Кубок Стэнли с «Болтс» так и не подняли, но зато были успешно задействованы в сделках, которые позже провернули Айзерман и его преемник Жульен Брисбуа. Так что, так или иначе, все выбранные проспекты «Молниям» пригодились.

Пока «Тампа» боролась в пузыре за долгожданную чашку, боец невидимого фронта смотрел плей-офф из дома в Реджайне и из-за коронавирусных ограничений даже не смог присоединиться к чемпионскому параду и потанцевать под «Отпетых мошенников» с Василевским, Кучеровым и Волковым. А ведь именно Эл вместе с остальными скаутами в своё просиживал бессонные ночи перед ноутбуком с лупой в руках и смотрели игры русских ребят в юниорских лигах, оценивая каждое движение. Впрочем, Мюррей не о чём не жалеет и даже рад, что ему удалось провести столько времени дома с семьёй и подготовиться к новому драфту.

Когда Айзерман ушёл из «Тампы» в «Детройт», клубные инсайдеры предположили, что Эл будет следующим, кто сменит жаркую Флориду на кризисный Мичиган. Да и в принципе «Тампе» предрекали масштабную утечку мозгов. Тем более, что к тому существовала реальная предпосылка — в контракте Мюррея было условие, согласно которому он мог покинуть франшизу в случае смены генерального менеджера. Однако главный скаут «Лайтнинг» не покинул клуб и в довесок стал ассистентом Брисбуа. Теперь помимо скаутинга Мюррей курирует в клубе более глобальные вопросы и даже изредка проводит совещания главного офиса.

Прошлой зимой Мюррей был одним из претендентов на пост генерального менеджера «Эдмонтона», но ответил клубу из Альберты отказом. И кто знает, может быть именно решение Брисбуа сделать его своей правой рукой и поднять в клубной иерархии стало причиной отказа теневого MVP «Тампы». Во всяком случае, сразу после финала Эл заявил, что уходить из «Тампы» точно не собирается.