«Салават» — самый сплочённый клуб лиги, «Сибирь» опять прибил Сятери. Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов по итогам матчей регулярки КХЛ.

«Салават» теперь самая сплочённая команда в КХЛ. Спасибо коронавирусу

Всё-таки без коронавирусных проблем нынешний чемпионат КХЛ был бы немного скучнее, стоит это признать. Да, форс-мажорные ситуации не радуют по своей сути, зато классно разбавляют рутину регулярки и дарят нам новые сюжеты.

Мы много говорим и пишем о молодёжи петербуржского СКА, но в КХЛ не одни только «армейцы» столкнулись с проблемой, когда в лазарете оказался почти весь основной состав. Товарищи петербуржцев по несчастью – «Салават Юлаев», и как же здорово подменяет в Уфе лидеров местный молодняк! Амиров и Мухамадуллин, Алалыкин и Пустозёров, Скориков и Шевченко не испытывают ни грамма стеснения в матчах против взрослых соперников. Кроме того, свой шанс, во многом неожиданный, получают ребята постарше, которые уже и не надеялись вылезти из пучины ВХЛ. Например, Илья Баранов делает дубль в ворота «Сибири», а голкипер Александр Скрынник заслуживает полноценный контракт – уж он-то точно более достоин быть бэкапом Юхи Метсолы, чем Владислав Сухачёв.

«Магнитке» необходимы Войнов или Нестеров. Что нужно усилить клубам КХЛ на Востоке «Авангарду» тоже требуется защитник, а вот у «Салавата» и «Автомобилиста» всё почти идеально.

В значительно усечённом составе «Салават» играет уже две недели. За это время уфимцы проиграли только «Автомобилисту» и «Ак Барсу», зато обыграли «Трактор», «Витязь», «Нефтехимик» и «Сибирь». Пока все лидеры вынужденно отсутствовали, уфимские резервисты с удовольствием поддержали реноме фаворитов Востока для «Салавата» и оставили клуб в четвёрке лучших команд конференций.

Но главное здесь, на мой взгляд, не результат. Самое важное, что теперь буквально каждый хоккеист в уфимском клубе ощущает себя значительной частью коллектива. Это огромный ментальный прогресс для всего «Салавата», который и так изменился в лучшую сторону в этом сезоне. Согласитесь, это здорово, когда в клубе любой игрок может проявить характер, взять ответственность на себя и даже решить исход встречи. Конечно, когда все вернутся, уфимские финны снова возьмут вожжи в свои руки, но теперь ясно, что у них за спиной не один-два человека, а целая команда, которая верит в свои силы и сможет в случае чего подстраховать. Можно сказать, что коронавирус объединил и сплотил «Салават», и это невероятно важно для клуба, который хочет добраться до чего-то серьёзного.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сятери снова прибил «Сибирь». Что клубу делать с финским вратарём?

«Сибирь» продолжает расстраивать. Стоит отметить, что у новосибирского клуба за последние две недели выдалось сразу три игры со значительно ослабленным коронавирусом соперником, и два таких матча «снежинки» проиграли. Сначала дома СКА, а теперь на выезде Уфе. Такие проигрыши, конечно, сильно бьют по и без того ослабленной морали команды и чётко говорят о том, что Николай Заварухин не очень-то и контролирует ситуацию в команде. И для «Сибири», которая всегда добивалась успеха только благодаря жёсткой тренерской руке, это приговор.

В Уфе новосибирцы выглядели неплохо, но, как бы то ни было, они не смогли обыграть, по сути, второй состав «Салавата». Хотя дважды вели в счёте по ходу матча. Можно сетовать на невезение (у «Сибири» было четыре штанги), но хорошо было видно, что новосибирцы не приложили всех усилий для победы. Почему? На этот вопрос вряд ли можно найти ответ.

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Конечно, «Сибирь» страдает от своих главных проблем – обороны и вратарей. Непонятно, откуда взялся раздрай, безволие, а порой и откровенные глупости в защитных действиях, ведь из «Сибири» никуда не ушёл Олег Ореховский. Ну а голкипер Сятери…он просто в очередной раз прибил свою команду, пустив два несложных броска от Ильи Баранова. Такие голы раззадоривают соперника и заставляют опускать руки своих партнёров.

С новосибирским финном нужно что-то делать, потому что с ним в составе «Сибирь» теряет последние запасы уверенности. Непонятно, кстати, почему Заварухин в Уфе определил в ворота именно Сятери, а не хорошо отыгравшего последние матчи Антона Красоткина. Кажется, с этими экспериментами (авось, заиграет как раньше) надо заканчивать, и пора отправить финна в глубокий запас. И даже не в воспитательных целях, а для приведения себя в чувство и форму. Либо же и вовсе расторгать контракт и освобождать легионерскую позицию. Судя по всему, Сятери в этом сезоне всё равно «Сибири» не помощник.

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Перед нынешним сезоном мы предрекали «Сибири» место в топ-5 Востока, но, кажется, поторопились. Сейчас команда из Новосибирска планомерно опускается туда, где она была с 2017 по 2019 год – в зоне борьбы за плей-офф. И мы помним, что ничем хорошим для «Сибири» такая диспозиция не оборачивалась. Сейчас же стоит сыграть «Барысу» все матчи в запасе и чуть добавить «Торпедо», и новосибирцы и вовсе кажутся за пределами кубковой восьмёрки. Поэтому команде, чтобы не повторить ошибки прошлых лет, уже прямо сейчас нужна какая-то встряска.

У «Спартака» нашёлся неожиданный козырь, но он не спасёт красно-белых

Пока в Уфе один голкипер «топил» свою команду, в Москве совершенно другой вратарь делал всё, чтобы в одиночку выиграть матч против сильного соперника. Речь о кипере «Спартака» Александре Трушкове. После позора в Хельсинки я писал о том, что Олегу Знарку нужны какие-то нестандартные действия, чтобы взбодрить коллектив. Вот наставник красно-белых и выпустил впервые в сезоне на лёд спартаковского воспитанника, устав смотреть на мучения Гудачека, Беспалова и Хомченко.

Надо сказать, что этот ход почти сработал. Но не совсем так, как предполагалось. Выход Трушкова не так уж сильно мобилизовал полевых игроков «Спартака», которых «Локомотив» почти всю игру «возил» по площадке, но помог красно-белым завоевать важное очко в копилку. Дело в том, что Трушков с первых же минут поймал невероятный кураж и тащил так, как, вероятно, никогда в карьере. Супернадёжная игра и эффектные спасения Александра держали «Спартак» в игре, и когда в начале третьего периода Мартин Бакош открыл счёт, подумалось, что подопечные Знарка должны отстоять победу ради своего вратаря. Но чуда не произошло, да «Локомотив» и не заслужил поражения в этой встрече.

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Трушков приятно удивил и показал, что ему нужно давать гораздо больше шансов в КХЛ, однако этот матч так и не продемонстрировал, как «Спартак» собирается выходить из кризиса. Конечно, при своих трибунах красно-белые смотрелись не так разобранно, как против «Йокерита», но «Локомотив» всё равно имел подавляющее преимущество, а подопечные Знарка, по сути, просто старались терпеть. Никуда не ушло и огромное количество индивидуальных ошибок, по-прежнему со «Спартаком» слабая созидательная активность, да и эмоций команде не хватает. Так что кризис красно-белых продолжается, и пока выхода из него не видно. Да и Трушков вряд ли будет постоянно играть на таком кураже.

Сергей Светлов оживляет «Амур»

Честно говоря, у меня не было никаких сомнений, что Сергей Светлов сумеет навести относительный порядок в хабаровском коллективе. Всё-таки это довольно умный специалист, у которого есть важное качество – эмоции. А именно их часто и не хватает клубам-середнякам в рутине длинного чемпионата. Кроме того, Светлов не грузит подопечных какими-то заумными требованиями и старается действовать от простого.

В Хабаровске Светлову пока не удалось «разбудить» Ушениных или напомнить Якупову, что в «Амуре» он всё-таки тоже играет не в ссылке, а за деньги, но в последних матчах команда точно оживает. Конечно, надо было цепляться за очки ещё во встрече с полумолодёжным СКА, но затем «тигры» добыли 5 из 6 возможных баллов в играх с «Торпедо» и «Северсталью» и подтянулись к зоне плей-офф на Востоке. И это уже были, кстати, вполне тренерские победы, так как хоккеисты «Амура» перестали выглядеть расхлябанными и уставшими пофигистами, и честно работали на успешный результат.

Разумеется, хабаровчане не совершат какой-то качественный рывок, но при Светлове эта команда будет гораздо собраннее и солиднее, да ещё и поборется за плей-офф. «Амур» уже несколько недель играет в полноценном составе, так что «тигры», в принципе, готовы конкурировать за места в восьмёрке и с «Торпедо», и с «Сибирью». Впрочем, если ведущие хоккеисты хабаровчан продолжать спячку, то все усилия Светлова могут оказаться бессмысленными.