«Каролина» собирает русскую банду вокруг Свечникова. Пошли по пути «Тампы» и «Вашингтона»

Когда в начале 2010-х годов бывший генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман начал коллекционировать для «Лайтнинг» россиян, то большинство энхаэловских коллег, глядя на это, крутили пальцем у виска и говорили про стереотипный «русский фактор». Мол, страшно брать русских — они в любой момент могут забить на НХЛ и остаться на родине в погоне за длинным рублём. Смысл тратить высокие пики на россиянина, если его либо не дождёшься в Америке, либо он может выкинуть фортель похлеще Жердева, Чистова или Филатова? Достаточно вспомнить как те же «Анахайм», «Бостон», «Баффало» и «Оттава» долгое время обходили парней из России за 3 версты.

Впрочем, всегда находились и те, кто бил по стереотипам кувалдой, постепенно разрушая их настолько, что даже владелец «Сенаторз» Юджин Мельник, на которого российские СМИ повесили ярлык законченного русофоба, оттаял к нашим хоккеистам. И заслуга в этом не только Айзермана. В современной НХЛ хронологически первый русофилом стал бывший генеральный менеджер «Вашингтона» Макфи. И совпадение ли то, что собравшие русские банды «Кэпиталз» и «Лайнтинг» взяли свой Кубок Стэнли и на долгие годы стали синонимами выражения «претендент на чемпионство»?

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Отличие между «Вашингтоном» и «Тампой» было только в том, что вторые свозили всех россиян практически одновременно, в то время как первые постепенно собирали их вокруг своей главной звезды — Александра Овечкина. И по большому счёту, нынешняя «Каролина», стремительно обрастающая русскими, выбрала промежуточный вариант, начав моментально свозить соотечественников своего лидера.

До 2018 года «Харрикейнз» были одной из самых бедовых и непривлекательных команд лиги, где практически не было людей, на которых мог бы пойти болельщик в не самом хоккейном штате страны. Помните ли вы ярких хоккеистов «Каролины» после ухода Эрика Стаала? С огромной натяжкой «игроком франшизы» можно было назвать разве что вечно перспективного канадца Джеффа Скиннера, от которого в Роли из года в год ждали прорыва, но увидели лишь яркую вспышку длиною в сезон, да и то уже в другой команде. За ним же — престарелый Кэм Уорд и зияющая пустота.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Всё изменилось в 2018, когда лототрон выкинул «Каролине» второй пик драфта. Генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уоддел не стал мудрить и выбрал лучшего из доступных хоккеистов — русского «Next One» Андрея Свечникова. А дальше, как известно, игра стоила Свеч. Новый русский хэдлайнер практически без раскачки залетел в НХЛ, играя не по годам зрело и вместе с Себастьяном Ахо стал игроком, которого так не хватало команде из скромного Роли. Однако Уоддел принялся коллекционировать не соотечественников длинноволосого финна, а игроков с необъятной. И только на этом драфте систему «Каролины» пополнили сразу три русских парня, которые в будущем готовы составить компанию Свечникову в «Харрикейнз».

Фото: Dave Reginek/Getty Images

нападающий, «Шовиниган» (QMJHL)



Фактически первый центр юниорской сборной России Сергея Голубовича, который внёс огромный вклад в историческую победу на Кубке Глинки/Гретцки, в прошлом сезоне уехал в Юниорскую лигу Квебека и отыграл не так ярко, как от него ждали. Воспитанник зеленоградской «Орбиты» на льду умеет практически всё, и может быть полезен не только в большинстве, но и при убийстве меньшинства, а потому неудивительно, что «Каролина» потратила на него выбор во втором раунде. Изначально скауты видели Василия претендентом на топ-31, однако не самый сильный сезон в Канаде откинул его немного назад в рейтингах. Говорят, что лидер российский «юниорки» зря уехал в Северную Америку и мог бы уже поиграть с мужиками в России. Но вряд ли Пономарёв глобально в чём-то ошибся и расстроился, что в конце концов оказался в одном клубе со Свечниковым.

Права на видео принадлежат QMJHL. Посмотреть видео можно на официальном канале QMJHL в YouTube.

Русские на драфте НХЛ — 2020. Тут будет лучший вратарь со времён Василевского Защитник-крушитель, «брат» Шэна и два таланта, променявших Москву на Северную Америку, — кто будет претендовать на первый раунд.

Позапрошлым летом в интервью «Чемпионату» нападающий «Шовинигана» рассказывал, что для него самое главное — попасть в правильную франшизу. Глядя на действующий набор центров в системе «Харрикейнз», Пономарёву вполне по силам через 2-3 сезона пробиться в основу. Практически сразу после драфта один из самых талантливых центров страны подписал контракт новичка с «Каролиной», но новый сезон вновь начал в Квебеке. И вполне возможно, что Пономарёв будет кандидатом не только на МЧМ этой зимой, но и на командировку в фарм-клуб, когда появится ясность со стартом сезона в АХЛ.

«Отмену сезона в Канаде восприняли как трагедию. Все катки закрыли, такого там не видели» Василий Пономарёв – о первом сезоне и жизни в Канаде, драфте, Алексисе Лафренье и несостоявшемся ЮЧМ.

Александр Никишин

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

защитник, «Спартак»

Защитник команды Олега Знарка вполне мог пролететь мимо драфта этой осенью. Всё дело в том, что летом у Александра нашли некоторые проблемы с сердцем, которые очень сильно насторожили российских врачей и вообще могли закрыть ему дорогу в профессиональный спорт. Осенью Никишину не дали медицинский допуск и защитнику пришлось летать в Германию на углубленное обследование, показавшее, что у него нет противопоказаний и только тогда лига дала проспекту «Каролины» зелёный свет. Вполне возможно, что из-за этой истории Александр и ушёл чуть ниже прогнозируемого второго раунда.

Когда Никишин играл в МХЛ за «Крылья», то это была невероятно жёсткая модификация Кирилла Кольцова в теле Никиты Задорова, хитующая всех без разбора и обожающая подключаться в атаку на месте вингера и повозиться с шайбой. Казалось бы, при почти двух метрах роста и весе почти под сотку, Никишин должен иметь слабое медленное катание и стать заложником своей неповоротливости. Но этими недугами он не страдает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

За океаном Александра достаточно часто называли русским Пи-Кеем Суббаном. Спартаковец – пожалуй, самый интересный защитник-юниор последних пяти лет. Его стиль игры типичен для Северной Америки, однако в России, где у защитников тяга к риску и креативу насильно атрофируется с детства, подобные хоккеисты появляются очень редко. Может быть поэтому его так долго игнорировали тренеры юниорских сборных и не вызывали даже не на самые значимые турниры. Понятно, что в дебютном сезоне за «Спартак» Олег Знарок и близко не позволил играть в тот чумовой хоккей, в который привык играть парень родом из Орла, но с годами руки ему будут потихоньку развязывать. Почему бы Никишину не разрушить стереотип о том, что в российских лигах атакующие защитники не вырастают?

Фото: Dave Reginek/Getty Images

нападающий, «Салават Юлаев»

Если бы мне кто-то позапрошлым летом сказал, что Александра Пашина выберут только в седьмом раунде, я бы предложил провериться этому человеку в специализированном учреждении. В августе 2019 Пашин провёл турнир жизни на Кубке Глинки/Гретцки, где в нужные моменты тащил юниорскую сборную России в звене с Пономарёвым и Тютневым и забрасывал невероятно важные шайбы. Чего только стоит двушка в финале с канадцами, благодаря которой наша юниорка выиграла неофициальный ЮЧМ впервые с 1995 года. Казалось, что, вернувшись в Уфу с золотом вместе с одноклубником Шакиром Мухамадуллиным, Пашин имеет все шансы, если не зацепиться за основу, то хотя показать себя на сборах с «Салаватом» и конкретно обозначиться перед тренерским штабом.

Однако переход во взрослый хоккей у Александра пока протекает очень болезненно. Пашин спокойно доминирует в МХЛ, но ни в «Торосе», ни тем более в «Салавате Юлаеве», проявиться себя не удаётся. Со стороны видится, что с его габаритами (170 см, 70 кг) играть в КХЛ пока тяжеловато и на данный момент проблема в них. Впрочем, это не отменяет тот факт, что Пашин — очень талантливый нападающий, который в будущем, как Кирилл Капризов, может стать одной из главных краж прошедшего драфта. Кстати, роднит уфимца с олимпийским чемпионом не только низкий выбор на драфте, но и в целом схожая манера игры. Пусть Пашин и не так плотно сложен, как нападающий «Миннесоты».