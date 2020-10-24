Овечкин, Малкин и другие известные люди из мира хоккея будут следить за главным боем года для России.

«Мы с тобой, братуха. Ты докажешь, что лучший». Звёзды хоккея верят в Хабиба

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове», который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир 2020 года. Кард UFC 254 возглавит бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона Джастина Гэтжи.

В стороне от столь яркого события не остались известные хоккеисты, тренеры и функционеры, пожелавшие российскому бойцу удачи в грядущем поединке. Ведь не зря сам Хабиб признавался, что ему нравится хоккей.

«Люблю хоккей. Мне нравится петербургский СКА. Вообще драки — это самое интересное в хоккее», — говорил Нурмагомедов.

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«Мы с тобой, братуха. Обнимаю»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил со словами поддержки в адрес Хабиба.

«Хабиб, привет! Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Вся страна будет за тебя болеть. Покажи, что ты лучший. Мы с тобой, братуха. Давай, обнимаю», — сказал Овечкин.

«Ты докажешь, что ты лучший»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин тоже записал специальное обращение. Форвард уверен, что российский боец в очередной раз докажет свою состоятельность и мощь.

«Перед боем с Дастином Порье я пожелал тебе удачи. Сейчас хочу сделать это вновь. Как спортсмен прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь, потому не буду говорить слишком много. Все твои друзья, близкие, поклонники будут переживать и поддерживать тебя. Хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший. Хабиб, удачи тебе», — сказал Малкин на видео, размещённом на странице Сергея Жаткина в «Инстаграме».

«Удачи, брат»

Не остался в стороне и первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА и глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг.

«Удачи, брат», — написал Ротенберг на своей странице в «Истаграме», выложив совместное фото с Нурмагомедовым.

«В удушающем Хабибу нет равных»

Первый русский тафгай в НХЛ, известный хоккейный тренер Андрей Назаров заявил, что будет болеть за Хабиба и ждать коронного удушающего приёма в исполнении российского бойца.

«Конечно, с удовольствием посмотрю бой Хабиба с Гэтжи, это знаменательное событие в мире спорта. Мы всей страной будем болеть за Нурмагомедова и ждать в его исполнении коронного удушающего приёма. В этом компоненте Хабибу в мире попросту нет равных. Уверен, что всех зрителей и самих бойцов ждёт яркая схватка», — сказал Назаров.

«Хочется, чтобы победный рекорд Хабиба продолжился»

Поддержал Хабиба и известный российский голкипер «Даллас Старз», финалист Кубка Стэнли нынешнего года Антон Худобин.

«Хочу выразить слова поддержи российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Уверен, что вся наша большая страна верит в него, я в него тоже искренне верю. Конечно, постараюсь посмотреть бой, хотя сейчас нахожусь в Красноярске, у нас будет глубокая ночь. Желаю Хабибу большой удачи в поединке с Гэтжи, уверен, что Нурмагомедов продемонстрирует в октагоне все свои лучшие бойцовские качества. Хочется, чтобы победный рекорд Хабиба продолжился. Все предпосылки к этому есть», — сказал Худобин.