Вратаря в КХЛ удалили из-за слишком большой защиты. Пришлось проводить специальный замер

Жалоба поступила от тренеров «Трактора». Эпизод с участием чеха Марека Лангхамера стал ключевым в игре «Амура» с челябинцами.

«Амур» во второй раз за двое суток оказался слабее «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Причём, команды ни разу не ушли в овертайм. Сперва челябинцы победили со счётом 4:2, а сегодня оказались сильнее, выиграв со счётом 2:1.

Но если первая игра прошла более-менее гладко, то во второй случился редкий и необычный для профессионального хоккея эпизод. В начале второго периода главные арбитры матча Эдуард Одиньш и Александр Соин выписали удаление «2+10» чешскому голкиперу хозяев Мареку Лангхамеру. При этом Лангхамера отправили на лавку, а вместо него двадцатиминутку доигрывал Евгений Аликин.

По сути, это удаление стало ключевым во всей встрече. Хозяева остались втроём (в концовке первого периода был удалён Игнатович), в результате чего пропустили вторую шайбу. Берглунд зарядил с правого края — Аликин щитком парировал бросок, но Калинин оказался первым на добивании и послал шайбу в «домик» голкиперу. Больше заброшенных шайб зрители в этой встрече не увидели.

Так что же случилось в этом эпизоде и за что выписали штраф Лангхамеру? Недоумевал даже комментатор КХЛ ТВ Кирилл Корнилов, который не сразу разобрался в произошедшем.

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Если вы внимательно посмотрите на видео, то заметите, что у вратаря Марека Лангхамера слишком большой наплечник, который сильно выпирает и буквально торчит из-под формы. Первым на это обратил внимание тренерский штаб «Трактора».

В результате в перерыве был сделан замер наплечника, после чего выяснилось, что он не соответствует прописанным в правилах хоккея стандартам. На профессиональном языке это называется «незаконное и опасное снаряжение». По правилам, только в перерыве матча можно провести процедуру замера наплечника. В итоге судьи подтвердили сомнения челябинской стороны и выписали Лангхамеру удаление.

Сам Корнилов тоже всё разузнал и сообщил зрителям, что ему удалось связаться с пресс-атташе хабаровской команды Алексеем Чечелевым, а также главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, которые объяснили всю суть эпизода и последовавшего за ним наказания.

«Немного двоякая оценка игры. Не получилось начало матча, мы действовали робко, а соперник начал активно, быстрее, нахальнее и наглее играл. У нас не было как такового движения, допускали много брака, получили гол. Потом получили ненужные удаления, играли втроём, пропустили вторую шайбу. После этого перестроили игру, и она пошла по-другому. Забили хороший гол, но немного времени не хватило.

Удаление Лангхамера? Запрос об измерении формы вратаря пришёл из Москвы. У нас обычная экипировка, не спецзаказ. Он стандартный, но определили, что наплечник торчит выше положенного», — заявил после игры главный тренер «Амура» Сергей Светлов.

Произошедшее удаление – большая редкость для хоккея, так как зачастую команды и хоккеисты внимательно относятся к своей экипировке. Претензии в этой ситуации нужно предъявлять техническому персоналу хабаровской команды. Люди должны были обратить внимание на то, что наплечник у голкипера «Амура» явно больше, чем разрешено. Причём, всё это прекрасно видно даже на телевизионной картинке, так почему техперсонал не увидел вблизи и живьём?

Не увидимся, если на кого-то из работников «Амура» (а может и на самого Лангхамера) после всего этого наложат денежный штраф. Оплошность стоила очков всей команде, которая отчаянно бьётся за право находиться в восьмёрке сильнейших Восточной конференции.